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教師沒打疫苗返校要自主快篩 全教產：費用應政府出

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國內疫情警戒自27日降至二級，教育部將開放高中以下暑期活動，但要求未施打疫苗或疫苗接種未滿14天者，第一次到校需要3天內快篩或PCR陰性證明。圖／台北市教育局提供
國內疫情警戒自27日降至二級，教育部將開放高中以下暑期活動，但要求未施打疫苗或疫苗接種未滿14天者，第一次到校需要3天內快篩或PCR陰性證明。圖／台北市教育局提供

國內防疫警戒將自27日降至二級，教育部將開放高中以下暑期活動，但要求未施打疫苗或疫苗接種未滿14天者，第一次到校需要3天內快篩或PCR陰性證明。全國教育產業總工會今天表示，教師未施打疫苗或疫苗接種未達14天並非教師所願，而是疫情指揮中心未一視同仁，相關快篩費用應由政府公費支出，不應轉嫁至基層老師身上。

對此，教育部昨日表示，快篩試劑或PCR檢驗費用需自付，目前暫未規畫相關補助，但會進一步了解實施後的情況。

據教育部昨公布的相關防疫指引，除了幼兒園需有8成以上教師及工作人員完成疫苗接種才可開園；另外，幼兒園、兒童課照中心、補習班、社區大學、高中以下學校運動團隊、運動場館教練、高中暑期教學活動等工作人員，若未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3至7天需再定期快篩。

全教產接獲來自於全國各地國高中教職員工的投訴，有教師表示，國小教職員工已先施打疫苗，高國中教職員工未同步施打，且雙北、基隆、新竹市、嘉義縣、台南的國高中教職員工，已排定自7月26日至30日間進行施打，其他縣市卻至今沒消沒息。

全教產表示，教師未施打疫苗或疫苗接種未達14天並非教師所願，而是指揮中心未一視同仁，未依照排定好的施打順序，配發疫苗至各縣市，讓國高中教職員工可同步施打疫苗。

全教產說，為提高防疫強度，許多私人公司都把新冠肺炎快篩免費提供給員工，要確保員工服務客人前，都能有更健全的防疫保障；今天政府要求高中以下教師進行暑期教學活動，須配合進行快篩等檢驗，身為最大雇主的政府也應免費提供，而非叫老師自費。

全教產也指出，有關國高中教師暑期中受疫情影響活動包含國、高中部學生補考、暑期輔導、學生學習扶助課程、高中部學生重補修課程、高一新生減Ｃ課程、高中部學生因應新課綱銜接課程、學生返校日及返校打掃、新生訓練、開學準備日、新生制服套量、高職各類科學生選手訓練／檢定考試等。

疫苗 快篩 教育部

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