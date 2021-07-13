屏東區高中職免試入學分發 錄取率99.72%、9人落榜

110學年度屏東區高級中等學校免試入學分發結果今天公告，縣府教育處說，錄取人數3234名，9人因志願填太少（僅填1或2個）未獲錄取，錄取率99.72%，整體在前3志願內錄取的學生比例達97.37%；未獲錄取學生仍可於8月2日起至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查詢續招學校名單及名額，並至續招學校報名免試入學續招。

縣府教育處指出，今年實際招生名額一般生共5283名、原住民外加名額137名及身障生外加名額141名，報名人數共3243名，分發詳情可至110學年度屏東區高級中等學校免試入學委員會網站查詢，申請分發結果複查，應於7月14日下午2時前依簡章規定提出。

教育處表示，為降低群聚感染風險，「免試入學報到」及「免試入學報到後聲明放棄」原則採線上、傳真等多元方式辦理，並請電話向錄取學校確認完成繳件，詳情請至各錄取學校網站查詢。

教育處提醒，請錄取學生務必於7月15日中午12時前完成報到；已報到但欲放棄錄取資格學生，請於7月19日下午2時前檢具「已報到學生放棄錄取資格聲明書」，由學生或家長向錄取學校提出，並完成放棄程序後才能參加續招，逾期放棄不予受理。

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