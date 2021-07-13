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高雄區高中職免試入學放榜 雄中30分30點、雄女28分29點

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
110學年高雄區高中職免試入學放榜，雄中最低錄取門檻30分30點。本報資料照片
110學年高雄區高中職免試入學放榜，雄中最低錄取門檻30分30點。本報資料照片

高雄區高中職免試入學今天放榜，錄取率達99.17%。雄中最低錄取門檻30分30點，雄女28分29點，高師大附中30分27點，同分比序。

高雄市教育局統計，110學年度高雄區高中職免試入學的報名人數為1萬6907人，共錄取1萬6766人，錄取率99.17%。今年招生名額開出2萬2698名，公立高中職錄取率超過98%，缺額多在私立高中職、進修部。

去年雄中錄取門檻為30分、30點；為5A30分、26點。今年雄中最低錄取門檻30分30點，雄女28分29點，同分比序。有些學生的成績足以上雄中、雄女，但選填私立學校，也有學生選填學校是以就近入學為主要考量。

教育局提醒，錄取學生需於7月15日上午9時至11時依各招生學校公告報到方式辦理報到，因應疫情及停課期間避免群聚等考量，建議各招生學校採線上或傳真方式受理報到。線上報到部分，各校可自行設計GOOGLE表單，線上表單填寫基本資料或自報名系統登入，勾選「確認報到 OO 學校 OO 科」；上傳畢業證書掃瞄檔PDF、JPG 等，上傳報到確認單，家長、學生簽名；畢業證書正本於註冊時繳交。傳真報到的話， 傳真報到確認單要有家長、學生簽名，還有畢業證書，畢業證書正本同樣於註冊時繳交。

教育局 免試入學 疫情

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