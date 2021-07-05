暑期學童乏人照顧 立委推防疫照顧假

隨著暑假到來，很多家長沒有餘力照顧孩子，且7月12日三級警戒可能降級，民進黨立委賴品妤、林楚茵等人5日指出，很多學校、補習班已宣布暑假將沒有輔導課程，讓不少家長擔心孩童暑期沒有去處，希望相關部會能研議配套措施，例如：讓家長在暑假也能有防疫照顧假。經濟部商業司回應，防疫照顧假的配套措施，會與勞動部討論。

完善防疫照顧假配套

立委鍾佳濱表示，隨著暑假到來，很多家長擔心疫情持續下去，他們恐怕沒有餘力照顧孩子，因此他希望在7月12日前，教育部應跟衛福部研議訂出暑期在校活動指引，也建議教育部、國教署與學校能合作，配合勞發署安心即時上工計畫，為鐘點教師創造更多就業機會，協助部分孩子在學校活動，讓家長和教師都能喘口氣。

「防疫照顧假要超前部署！」立委陳秀寶指出，勞動部應主動完善防疫照顧假的配套措施，以後可能有其他病毒再爆發時，才能馬上適用。另外，家長的困境並非三級警戒結束後就解決，只要疫情還在，就有防疫照顧假的需要，應跨部會統整意見，完善配套措施。

經濟部：與勞動部討論

立委林楚茵也說，兒少法規定，不可獨留6歲以下孩童或需要照顧之兒少在家，因此防疫照顧假在未來降級後，仍有存在的必要。此外，她建議，勞動部跟經濟部應該就勞健保雇主負擔部分出發，研議相關補助以促進雇主給予防疫照顧假之意願，「政府挺企業，企業照顧勞工」，規劃措施補助雇主，避免讓這些壓力成本轉嫁到勞工。

教育部國教署署長彭富源回應，6月25日曾與勞動部商議，教育部已發防疫照顧假公文，關於鍾佳濱委員所提建議，暑假能否有辦活動的指引，據他了解，各縣市在七月份辦活動都是採線上進行。至於安心即時上工計畫是否能結合鐘點教師，在暑假期間協助照顧學童，他說，國教署會做研議。

勞動部勞動條件及就業平等司專委王金蓉說，防疫照顧假是基於學校停課或補習班停課的因應，當初是由中央指揮中心公告，部會配合法規來說明，這涉及勞工和軍公教請假問題，各行各業可能有優於法律的請假規範，請哪種假對勞工有利，還是以個案處理。經濟部商業司專委莊文玲則表示，防疫照顧假的配套措施，會配合勞動部來討論。

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