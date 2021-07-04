每班平均13人！偏遠學校多在這3縣市 原住民生近2成

教育部最近公告最新教育統計，109學年全國有1172所偏遠學校，平均每班13人，只有全國平均的一半；原住民學生占比提升為18.3％。地理分布上，雲林縣、台南市和南投縣偏校最多，台北市、基隆市、新竹市和嘉義市則無偏校。

教育部統計，偏遠地區有10萬7952名學生，占全國學生總數4.5％，其中包含近2萬名原住民學生，占18.3％。

地理分布上，雲林縣有121所偏校是最多，其次為台南市120所、南投縣103所，這三縣市偏校占全國偏校總數近3成。 屏東縣、嘉義縣、台東縣、花蓮縣也都有超過80所偏校。離島的澎湖、金門、連江全縣都屬偏鄉學校。

偏校每班人數少，教育部統計，偏遠學校每班平均人數13人，只有全國平均25.8人的一半，其中以國小偏校每班10.3人最低。

全國中小學校長協會理事長張信務指出，如今少子化持續，建議小校顧及國小階段的群體關係教育，每班不宜太少人，改採相近年級（比如一、二年級）混班的混齡教育，或與鄰近學校學生一起上課。大校可跳脫傳統的多科包班制，聘更多專業教師。

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