快訊

【6/22確診地圖】新增78例本土、6例死亡 陳時中：高風險落在雙北

直播／病故降至個位數！今增本土78例、死亡6例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北近3年免試入學報到率9成5 高於朱立倫時期5％

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市近3年公立高中職平均優先免試入選報到率可達95％。圖／新北市教育局提供
新北市近3年公立高中職平均優先免試入選報到率可達95％。圖／新北市教育局提供

新北市公立高中職優先免試入學昨日完成報到，31所學校錄取2677人報到2529人，報到率94.47％，自市長侯友宜上任後，3年來優先免試入學報到率平均達9成5，比朱立倫卸任當年報到率9成高上5％。

教育局統計，侯友宜擔任新北市長後最近3年優先免試入學報到率分別為95.47％、95.67％、94.47％，都比朱立倫時期最後1年的90.58％高上不少。

教育局指出，新北市升格後啟動「高中職旗艦計畫」，提升各校軟硬體設備，並透過輔導學校發展各類特色，持續辦理到107學年度，總計8個學年開設近萬門特色課程、辦理國際交流或簽署教學合作協議共1696次，在實施12年國教後的優先免試入學都有在9成以上。

在現任市長侯友宜上任後，把朱立倫時期的高中職旗艦計畫轉型成新北創新教育加速器計畫，支持學校跨校、跨學制、跨領域甚至跨國合作，至今有43校申請通過，62件方案執行中，且有39間產企業與15所大專院校等外部資源參與投資。

根據昨日公立高中職優先免試入學報到結果，新北市31所招生學校路許2677人，報到2529人，報到率94.47％雖低於前2能都在95％以上，但相去不遠。

教育局表示，公立優先免試入學從過去3成名額逐漸提升到5成，並配合各校辦理學生獎助學金實施計畫，若會考成績達2A至5A++，選讀公立高中職將依學校類別核發2至11萬元。

教育局認為，近年如林口高中、新北高中等公立學校錄取大學表現亮眼，成功的實際案例對學生選擇在地就學造成一定程度的影響力。

免試入學 教育局

延伸閱讀

北農群聚致休市？ 侯友宜：新北明全面篩檢才能進入

羅智強「疫苗乞丐」說惹議 侯友宜：全球都是一家人

朱立倫：拿長者自然死亡率類比疫苗接種死亡率沒同理心

侯友宜憂交通量大增「拜託忍耐」 交通部、高鐵回應了

相關新聞

超強聯名麥當勞BTS套餐 三種合作英文一次學會！

韓國知名偶像團體防彈少年團BTS和麥當勞共同推出的聯名套餐，自五月起在全球近50個國家陸續開賣，而台灣也在6月9日開始販售融合BTS紫色元素包裝的10塊麥克雞塊套餐。

8成5民眾已領1萬孩童家庭防疫補貼 教育部6月底前公布二階方案

行政院發放孩童家庭防疫補貼，全國符合資格的孩童約有250萬人，每人1萬元。截至今日中午12時，已有166萬6990人完成...

新北近3年免試入學報到率9成5 高於朱立倫時期5％

新北市公立高中職優先免試入學昨日完成報到，31所學校錄取2677人報到2529人，報到率94.47％，自市長侯友宜上任後...

疫情下禁辦社團成果發表會 學生改線上群聚

三級疫情警戒下，學期末的校園社團成果發表會被迫取消，桃園市青年局推出「防疫三雲計畫」，協助魔術社、漫研社、嘻研社等社團在...

教師回校拿教材竟要請假 全教總批：管理僵化

全教總今天發布新聞稿，指出有學校要求畢業班老師要「回學校上班」，原因是「學生已經畢業，不用居家教學了」。還有老師在居家教...

逾3千名港生報考我大學 教育部簡化招生流程攬才

海外聯合招生會統計，今年報名個人申請的僑生近7000人，比去年大增1686人，成長率達三成三；香港學生增加685人是大宗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。