新北近3年免試入學報到率9成5 高於朱立倫時期5％

新北市公立高中職優先免試入學昨日完成報到，31所學校錄取2677人報到2529人，報到率94.47％，自市長侯友宜上任後，3年來優先免試入學報到率平均達9成5，比朱立倫卸任當年報到率9成高上5％。

據教育局統計，侯友宜擔任新北市長後最近3年優先免試入學報到率分別為95.47％、95.67％、94.47％，都比朱立倫時期最後1年的90.58％高上不少。

教育局指出，新北市升格後啟動「高中職旗艦計畫」，提升各校軟硬體設備，並透過輔導學校發展各類特色，持續辦理到107學年度，總計8個學年開設近萬門特色課程、辦理國際交流或簽署教學合作協議共1696次，在實施12年國教後的優先免試入學都有在9成以上。

在現任市長侯友宜上任後，把朱立倫時期的高中職旗艦計畫轉型成新北創新教育加速器計畫，支持學校跨校、跨學制、跨領域甚至跨國合作，至今有43校申請通過，62件方案執行中，且有39間產企業與15所大專院校等外部資源參與投資。

根據昨日公立高中職優先免試入學報到結果，新北市31所招生學校路許2677人，報到2529人，報到率94.47％雖低於前2能都在95％以上，但相去不遠。

教育局表示，公立優先免試入學從過去3成名額逐漸提升到5成，並配合各校辦理學生獎助學金實施計畫，若會考成績達2A至5A++，選讀公立高中職將依學校類別核發2至11萬元。

教育局認為，近年如林口高中、新北高中等公立學校錄取大學表現亮眼，成功的實際案例對學生選擇在地就學造成一定程度的影響力。

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