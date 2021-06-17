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單親功勛子女會考得佳績 榮譽獻給海軍亡父想成為法醫
高雄市左營國中單親畢業生阮仕勤是功勛子女，從小由母親帶大，他在這次的國中教育會考拿到5A30分、30點、作文5級分的佳績，可錄取雄中。他要將此榮譽獻給因公死亡的海軍士官長父親，夢想是以後可以成為優秀的法醫。
阮仕勤的母親身兼父職，原本擔任飯店房務人員，疫情嚴峻，飯店結束營業，她也失業了，這次兒子爭氣考取5A30點佳績，可進入第一志願就讀，讓她很欣慰。
阮仕勤說，父親是保家衛國的軍人，但在自己還沒念小學時，父親就不幸因公失去寶貴的生命，留下母子相依為命。母親非常要求他的課業和品德，他下課時常追著老師發問，老師們都會停下腳步認真地為解答疑惑，甚至放學後主動幫他提點複習白天上課需要加強的地方。
國中三年阮士勤擔任班長、服務股長、衛生股長和多科小老師，畢業獲得議長獎，並立志成為一位可以昭雪沉冤的「法醫」。有回歷史課程剛好上完儒家、道家、墨家、法家四家，回家作業剛好是「設計我的太陽眼鏡」，他便在聯絡簿上把四家學說融會貫通，設計畫下四種不同形式的太陽眼鏡，表現他的理解與創意，也讓導師會心一笑。
阮仕勤不負眾望獲得教育會考5A、30點、作文5級分的佳績，他謙虛地說，自己並不是聰明的人，而是力求靈活、有創意、有效率的學習方法，各科要靠理解，而非死背。班上老師發現，他的學習狀況就是上課認真聆聽，而且在聽完課程後，自己重新思考過一遍，用本身的邏輯來統整知識。
左營國中校長蔡智文表示，仕勤人緣極好、個性開朗、性格溫厚，獲得師生認可被選為模範生，克服人生逆境，榮獲3Q達人活動的AQ達人。
導師吳佩珍說，仕勤熱心參與每件班級事務，縱然那是一些孩子們不太願意擔任職務或工作；他對於每件事情總會抱著責任心，試著以不同的辦法來完成。
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