康寧大學董事會推選 教團批教育部遊戲規則錯了

康寧大學正進行公益董事遴選，進入候選名單以台北醫學大學最多，除一個「群組董事」由北醫大組成，另在十九名「個人董事」中，有七人在初選中獲九票高票，其中有幾位是北醫大教授，展現勢在必得之姿。外界預料，北醫大有機會掌握康寧大學公益董事會。

有教師團體批評，教育部一開始的遊戲規則就錯了，甚至要求董事們在報名做出捐資承諾，無疑是公開買賣席次；也有人認為，以正當方式角逐席次都應給予肯定，重點在於捐資數額或募款計畫能否兌現。

教育部表示，若有民眾針對康寧董事候選人提出檢舉，部裡會請康寧董事推選小組進行討論；北醫大也透過聲明表示，參與康寧大學「群組董事」遴選，均按照學校程序，並經北醫大校務會議及董事會通過；至於外傳有北醫教授參與「個人董事」候選，北醫大強調「個人董事」均為個人意願。

「遊戲規則一開始就錯了」，高教工會組織部主任林柏儀直言，公益董事不該出現特定財團，或是私立學校相關背景的人，應該「純社會公正人士」。且教育部創造「群組董事」，讓權力集中，甚至還要求董事們在報名做出捐資承諾，根本就是公開買賣席次，相當荒謬，直言「這不會是政府該做的事情」。

私校工會理事長尤榮輝則表示，私校董事會必須有三分之二以上絶對多數才能決定重大議案，但康寧大學「群組董事」依規定最多只能取得6席，不到全數13席的一半，策略上群組董事鼓勵個人競逐六席個人董事，已不足為奇。且教育是公益事業，若能以正當方式角逐席次，都應給予肯定，重點在於承諾的捐資數額或募款計畫是否能兌現，考驗推選小組的眼光與智慧。

尤榮輝提到，私人辦學表面上是公益事業，但掌握董事會就等於握掌了數十億的校產及治校權力，私校董事席次就如同「魔戒」，一旦被利慾薰心的人取得，教育就敗壞，學校會變成私人提款機。教育部也要「興利」與「防弊」，選出有募款能力、正直誠實的良心董事，另也建議教育部加派公益監察人進入康寧。

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