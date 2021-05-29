奎山中學畢典惹議 校長被瞞到昨日才知：董事會堅持

北市私立奎山中學今天不甩防疫，執意舉辦畢業典禮引眾怒。校長吳正東受訪時相當無奈地說，他早已告知不辦畢典，但北市教育局昨傍晚去電表示「聽說有人要辦畢業典禮」，調查後才發現是董事會想辦，「我跟董事會說了好久，校長沒辦法同意，但你是我的老闆，老闆要辦什麼，我也沒有權力說不，但誰辦誰就要負責任」，並強調自己都在家中防疫，沒有出門。

吳正東表示，他是私立學校校長，但也要遵守政府防疫規定，教育主管機關下令不得辦理實體畢典，也以校長立場告知同仁應遵守防疫規範。「教育局昨天傍晚打電話，告知我，教育局聽說有人要辦畢業典禮；我說不可能，我是校長我都沒有要辦，怎麼可能有人要辦」，教育局也要求吳正東調查此事。

「我查了才知道是董事會、我的老闆他們要辦畢典」吳正東說，他與某位董事講了很久的電話在溝通，不斷強調現在疫情嚴重，且教育局督學、媒體都會到場看，焦點會在奎山中學，如果辦下去一定會炸鍋，害學校萬劫不復。

吳正東透露，他自己身為校長沒辦法同意舉辦畢典，但老闆要辦什麼，他也沒有權力拒絕，也強調誰辦誰就要負責。直到今天上午，教育局也已經當場勸導，但似乎無效。

吳正東表示，他今天依照防疫規定在家中，減少接觸，所以也不知道現場狀況，雖然董事會轉述，他們有依照防疫規範，分好幾場進行畢典，但教育局督學現場人數超過防疫標準。

吳正東說，學校現在就是盡可能把事件傷害降到最低，也相信董事會很在乎學校，站在愛護學生的立場，畢業典禮也會做好相關防疫規定。

全國進入防疫警戒三級，室外不得超過10人群聚，但有多位民眾目擊，北市北投區的奎山高級實驗中學附屬國中部竟不顧防疫規範，大肆舉辦畢業典禮。北市教育局回應，昨天深夜與校方溝通未果，今早派員勸導仍執意要辦，將依「傳染病防制法」重罰30萬元，也會依「私立學校法」處以減招以上之處分。

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