【文．王怡心】

永續發展已經成為當今世界各地不可忽視的關鍵議題，愈來愈多國家的監理機關與民間團體皆關注其環境、社會和治理（ESG）績效，以滿足各方利害關係人的期望。面對快速變化的經營環境，永續報導成為企業展現其ESG 努力與成就的重要工具之一，以保持整體競爭力，並實現組織長期價值。然而，要創建一份有價值的永續報導，企業需採取系統性的方法並遵循特定的國際準則與實務指引，才能促使永續報導允當揭露。

本文敘述永續報導允當揭露的關鍵步驟，從確定關鍵資訊到資料蒐集和評估，再到報導和揭露；內容清楚地說明每一步都有相關的細節與要點，旨在協助企業有效率地揭露永續資訊；並進而介紹有系統的方法，稱為「永續報導允當揭露三部曲」，以協助企業建立有價值的永續報導；這三部曲包括確定關鍵資訊、資料蒐集和評估，以及產出的報導和揭露；因此，企業可以系統性的方式應對永續挑戰，以實現長期的永續發展目標。

第一步：確定關鍵資訊

永續報導的揭露價值，始於確定關鍵資訊，是建立有價值永續報導之基石。這一步驟需要企業管理階層深入瞭解其永續報導目的，主動與利害關係人對話，明確鑑別重要的議題，並確保所選定的資訊具有可測性和可驗證性；只有在確定關鍵資訊之後，企業才能夠開始蒐集和評估相關資訊，並最終產出一份有價值的永續報導。有關確定關鍵資訊所需考慮的項目，分別說明如下：

一、永續報導目的：

永續報導目的首先在於提供一個機會，讓企業透明地傳達其ESG績效，以回應利害關係人的需求和期望。這不僅是對外界的負責任，更是一種機會表現，可以強化企業的品牌形象，增強利害關係人的信任，進而強化投資者、客戶和合作夥伴們的信任與信心。透過永續報導，企業可以展示其在 ESG 方面的承諾，以實現企業長期價值。

二、判斷利害關係人的需求：

判斷利害關係人的需求，是確定關鍵資訊的重要步驟。利害關係人包括投資人、客戶、員工、監理機關、金融機構、供應商、非營利組織（NGO) 和社區團體等。每位利害關係人可能對不同的 ESG 議題和資訊，表現出不同的關切和期望。因此，企業需要與利害關係人進行積極的對話和詢問，以確保其永續報導能夠滿足各方的資訊需求。

三、重要的ESG議題：

在確定關鍵資訊時，企業應該明確界定哪些 ESG 議題，對其經營業務最為重要；這可能涉及到確定那些可能對經營風險和機會，產生實質影響的議題。例如，一家食品加工製造廠商可能將食品安全和供應鏈透明度視為關鍵議題；然而，一家網路科技公司可能關注在資料隱私和資通安全。