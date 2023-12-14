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區塊鏈在碳權交易之應用與挑戰

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．周濟群】

近年來，人類經濟活動環境的影響，尤其是各行各業所產生的碳足跡，引發了各國政府和民間團體越來越高的關注。雖然全球各國對於碳權交易與減少碳足跡的努力已經進行了一 段時間，政府採用對溫室氣體排放量訂定各種不同定價方案，強制性地讓企業基於財務原因減排或提升碳移除量， 其手段大致上包括碳稅（或是國內將實施的碳費）與排放交易系統（Emission Trading System；ETS，又稱為總量管制與交易；Cap and Trade）。

由於碳費機制修法相對簡單也較易啟動，國內環保署目前的政策規劃是在明（2024）年先行實施碳價制度，未來等甫成立的臺灣碳權交易所機制運作成熟，預期將可朝大規模的碳交易市場發展，甚至以三軌並行的策略達到國內減量、國際減量與媒合碳交易的目標。屆時，碳權交易過程的透明化、可查核性與技術創新將成為成功的關鍵，而區塊鏈技術以其透明性、不可篡改性與減少中介等的獨特屬性，甚至可以延伸滿足企業碳排放全程的可追溯性，促進一個健全、安全和值得信賴的碳權交易市場的發展。本文將探索區塊鏈技術應用於碳權交易與碳足跡追踪的潛力，並說明如何利用這項創新技術實現更為永續的未來。

傳統碳交易平台的挑戰

一一浮現

傳統的碳交易市場是由各國政府或國際機構為了減少溫室氣體排放而建立的市場機制，企業在遵循政府設定碳排 放上限的前提下，透過市場購買或出售碳排放權（亦稱為碳信用）來管控其碳排放量，其運作方式通常包括幾個步驟。傳統的碳交易市場多依賴集中交易系統和查核機構來確保市場的有效運作，雖然行之有年，但隨著交易行為日趨複雜以及新興科技如區塊鏈等技術的發展，也面臨到若干挑戰。

1.不透明：碳交易往往涉及複雜的監管架構和多個參與方，除了市場以外，尚包括企業、政府機構和第三方查核單位，有時更必須與國際交易市場接軌，在這樣複雜的市場環境中，要確保所有相關資訊完全透明是有困難的。例如，交易記錄可能迫於不同監管法令而無法完全公開，又或者市場價格的形成機制由於缺乏活絡性而無法完全透明，導致某些參與者可能擁有不公平的資訊優勢而形成不效率。

2.交易成本高：在傳統市場中，由於需要通過許多中介機構進行交易和核證，這些中介機構包括交易所、查核機構、監管機構等，這些過程通常會引入額外的成本。額外的成本最終會轉嫁給參與市場的企業，影響其自願參與減排的意願。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.12月號】

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