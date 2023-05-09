【文．謝昀澤、趙慶宏】

「你問過 ChatGPT 了嗎？」生成式 AI 已成為當今社會的顯學。但在享受便捷的生成式 AI 工具的同時，其安全與道德風險也逐漸潛入，動搖著企業與個人的資安危機。運用 AI 優勢同時掌控數位風險，將是企業治理未來重要的關鍵。

今（2023）年3月，正當生成式AI（Generative AI）「ChatGPT」 的 GPT-4 模型， 以其大幅有感升級的多語言流利對答能力、深入的使用者意圖理解能力，以及進階的邏輯推理能力，成功延續了使用者對 AI 應用情境的熱情，與資本市場的持續高度關注，被追捧成可比當年的「iPhone 高光時刻」的同時，以特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果聯合創辦人史蒂夫 ‧ 沃茲尼亞克（Steve Wozniak）為首的上千名 AI 投資者與研究人員，卻聯名簽署「生命未來研究所 」（Future of Life Institute）公開信，呼籲暫停研究更先進的 AI 技術。信中強調：「只有在確信 AI 的影響是積極的、風險是可控的情況下，才應該繼續開發更強大的 AI系統。因此，呼籲所有 AI 實驗室立即暫停至少6 個月訓練比 GPT-4 更強大的 AI 系統」。

AI的iPhone時刻

還是哀痛時刻？

生成式 AI 是一種人工智能技術，其主要目標是通過學習大量數據，生成新的、與原始數據相似但不完全相同的 內 容；主要應用於圖像、文本、語音和影片等多個領域，例如望文生義、以文產文、以文製圖、看圖說文、以文搜圖等應用。隨著科技的日新月異，生成式AI已經成為了當今社會的顯學，「 你 問 過ChatGPT 了嗎？」更成為業界常聽到的一句話。在眾多 AI 技術中，生成式 AI 技術因其強大的創造力和廣泛的應用前景而備受關注。然而，在為人類帶來便利的同時，究竟是什麼樣的原因，讓部分科技界的前輩們，產生了暫停研發的哀痛倡議？

藏在智慧中的資安危機

媒體報導，總部位在南韓的三星電子裝置解決方案及半導體業務部門，於今年因使用 ChatGPT 發生多起重大洩密事件，員工在詢問問題時，將公司資訊輸入 ChatGPT 後，導致機密外洩。外洩資訊包括：設備量測資料庫、生產／瑕疵設備相關軟體，以及一份公司內部會議語音轉錄的文字紀 錄摘要等敏感資訊。報導中指出，還有軟體開發工程師在資料庫程式開發期間發現程式碼錯誤，於是將整份程式碼複製貼到 ChatGPT 對話中，以尋找程式錯誤（bug）及解決方案的外洩事件。

原本是自然語言對話與電腦程式高手的ChatGPT，為何成為了洩密的幫兇？這類資安事件與常見的駭客入侵竊取機密不同， 企業外洩資料的管道，是運用生成式 AI建立及自豪的「大數據蒐集」與「機器學習」 等正常管道；而造成資料外洩的元兇，就是使用者本身。使用者在思考解決問題的當下， 透過ChatGPT 介面，輸入含有敏感資訊的「咒語（Prompt）」，相關的資料透過雲端平台進行蒐集與學習運算，在得到期望的答覆後面，提問匯入資訊在不經意中也變成了生成式 AI 知識庫的一部分，當然也洩漏了寶貴的企業機密。

ChatGPT 在公開版本已經宣稱設有安全與道德圍牆，舉凡犯罪、恐怖主義、種族歧視、仇恨言論、性騷擾等不道德的問題，或是涉及個人隱私，及資安攻擊的問題，都會被拒絕回答。但在初期版本的實際測試中，曾被國內外資安專家「設局」，透過問題的誘導與情境設定，例如使用者直接要求 ChatGPT 提供十個系統漏洞資訊，會被系統的安全與道德圍牆攔截，以漏洞會被利用於網路攻擊為由拒絕回答；但如使用者以自己是資安管理員必須預先檢查並且修補漏洞為由，替 ChatGPT 建立提供系統漏洞資料的合理性後，ChatGPT 則會被成功誘導而答覆詳實的資料。