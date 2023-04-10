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是人類還是AI？生成式 AI 對創作保護 法制的衝擊

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．賴文智】

人類借助工具創作的歷史，走到生成式AI（Generative AI）的技術，如近期非常熱門的ChatGPT、MidJourney 等，終於來到一個臨界點，人類透過自然語言在輸入的提示欄位鍵入對話或關鍵字，即時產生出來的 AI 創作成果，在不需要檢驗其正確性的創作領域，其品質已超越一般接受正常訓練人類的產出。

去（2022）年9月美國CNN 報導 Jason M. Allen利用 MidJourney產出的「太空歌劇院（Théâtre D’opéra Spatial」）作品，奪下美國科羅拉多州博覽會數位藝術類別首獎，引發諸多藝術家的不 滿，Jason M. Allen則辯稱其花了非常多時間測試並調整指令，才挑出三幅滿意的作品參賽，而參賽時也明確表明是利用MidJourney 創作。不過，當時 MidJourney還只在很小的圈子流傳，評審對MidJourney 沒有任何了解。

無論此爭議誰有理，就客觀而言，AI創作所謂的「藝術」價值，在盲測的情形下，早已達到卓越的程度。 但這 同時也引發AI創作的法律爭議，一個是 AI 創作是否應該承認受著作權保護，甚至應以AI為創作主體；另一個則是生成式AI的訓練資料來源，多未取得合法授權， 即令經過 AI「創作」是否仍構成著作權的侵害？

著作權法僅保護

人類精神創作成果

今（2023）年初美國著作權局對於《Zarya of the Dawn》一書作者 Kris Kashtanova 著作權註冊申請案表 示， 雖然整體的書籍接受登記受保護，但針對其中使用 MidJourney 產出的插圖，非屬人類創作，不在可受登記保護的範圍。著作權保護的是人類精神創作成果，對於生成式 AI 這種人類無法完全控制（預期）其創作過程與成果的人工智慧，使用者所從事的創作努力，如同前述 Jason M. Allen 所稱，主要投入在於測試與調整指令，但當每次輸入指令時，MidJourney會產出什麼成果其無法控制，只能說在某些調整之下，當次的成果是使用者滿意的，至於使用者再次調整，卻未必會出現更令人滿意的成果。 就MidJourney 產出的成果本身而言，有人類的介入，但卻不是人類精神創作的成果，在現行的著作權制度沒有變革的情形下，該等 AI 創作成果本身並不會受到著作權法保護。即令我們任意重製「太空歌劇院」這幅得獎作品，不需要取得 Jason M. Allen 的授權。

然而，這並不代表 AI 創作受著作權法保護的距離還很遙遠，尤其是臺灣的著作權法。著作權法第11條、第12條承認在受雇人職務上完成著作或出資聘人完成著作，直接以契約約定以雇用人或出資人為著作人，這就表示「擬制的人」（像是公司、財團法人、社團法 人 ）同樣可以成為「著作人」。生成式 AI 若能夠透過類似擬制的方式，承認使用者作為雇用人或出資人的地位而成為著作人， 即可能受到著作權法保護。相信在某些領域企業如果偷偷使用生成式 AI，其產出之成果公眾難以區分是否為人類創作，企業主張該等成果著作權遭侵害時，恐怕他人亦難以證明其為 AI創作而不受著作權法保護。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.4月號】

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