新創募資關鍵大解密 新創企業的起步、募資與管理

【文．編輯部】

為協助新創業者妥善規劃資金運用策略，避免資金匱乏而無法繼續經營，日前由經濟部商業司指導、會計研究發展基金會主辦、新北市政府青年局、臺北大學圖書館協力合辦「新創企業主研習營」，分別邀請會計研究發展基金會王怡心董事長、經濟部商業司鄭茜云科長及新北市政府青年局江奇叡主任秘書致詞，並邀請臺灣證券交易所莊上逸高級專員、炙星投創林孟德共同創辦人、元大證券張華玲資深協理、安侯建業聯合會計師事務所鄭安志會計師及錼創科技陳忠義策略長，進行創新版制度介紹及申請經驗分享，協助與會者對新創募資有進一步的認識。此外，為滿足與會者不同需求，本次「新創企業主研習營」首次採用實體及線上混合模式進行，以大幅增加活動的效益。

新創熱情與夢想 需要資金來實現

王怡心董事長表示，國際證券監督管理委員會組織（IOSCO）和國際評價準則理事會（IVSC）於今（2022）年10月20日，共同發布「合作協議」聲明，針對評價品質和方法不一致的問題，同意共同探討促進高品質評價的最佳做法，以符合公眾利益。該合作協議內容，包括知識共享和積極支持、準則制定、治理和監測方法，以及新出現的估值風險等項目。強調國際評價師所採用的專業評價準則，以及國際評價師所採用專業準則的品質和連貫性，以減低對國際評價師專業報告水準差異的風險。藉此，以保障投資者及金融體系的穩定，提供更客觀的金融資訊。主辦單位感謝所有主講人共襄盛舉，無私分享其寶貴的經驗，相信與會者都能滿載而歸。鄭茜云科長於致詞時表示，創業需要的不只是熱情與夢想，還需要充足的資金，才能實現設定的目標，所以，與會者透過本次活動，得以了解我國資本市場可以提供哪些募資管道，協助籌措資金。江奇叡主任秘書表示，新北市青年局為協助年輕人創業，經常舉辦類似的創業講座，這次會研基金會發揮所長，邀請相關單位介紹創新板，對於新創業者是莫大的助益。

臺灣創新板多層次市場 蓄勢待發

為扶植新創事業發展臺灣證交所籌設「臺灣創新板」，莊上逸高級專員提到，創新板提供符合一定條件之新創公司，提早進入資本市場募資的機會。如此可達到兼備發展資本市場及活絡經濟活動的目的。而新創公司如何一步步走向IPO，林孟德共同創辦人則藉由輔導新創公司募資的經驗，分享新創公司各種股權結構的優缺點，及在不同階段股權可能的分散情形。另在IPO證券發行輔導角度，張華玲資深協理則提醒，承銷商在創新板的市場中，扮演終身保薦人。提醒新創公司若有終止委任且未委任繼任證券承銷商者，將面臨停止買賣、甚至下市命運。鄭安志會計師則提到，新創公司申請創新板時，會計師必須進行專案審查，了解內部控制制度是否存在並執行有效。創新板首家掛牌公司，陳忠義策略長則分享，自行創業的資金成本可能會略低於併購一家新創的資金成本，創業者可自行考慮，何種方案較適合。

新創公司大多具有極佳的創意，能在既有的市場中，創造出新的商業模式。然而，新創業者未必具有充沛的資金，可以達成設定的目標。因此，透過本次活動，與會者充分了解，主管機關在兼顧資本市場秩序的前提下，設立了創新板等多層次市場，讓新創業者有較容易的籌資管道獲取資金，有助於我國新創事業的蓬勃發展。