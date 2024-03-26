【文／葉語容 圖片提供／達志影像、臺北市立聯合醫院中興院區】

文漢最近因膝蓋、腳部多處疼痛至醫院就診，醫師告知他的腳部拇指外翻嚴重，可能需要開刀。從未看過骨科的文漢嚇了一大跳，「怎麼第一次看腳痛就說要開刀！」更誇張的是，他一點也不了解這是怎麼造成的。

話說文漢從青少年時期就愛打籃球，不打球時已習慣穿著運動鞋；後來成為上班族，皮鞋、運動鞋交替穿著也幾十年了。「難道這樣錯了嗎？為什麼別的上班族不必開刀，熱愛運動的自己反而要？」文漢仔細想一下，近幾年下肢的確常感覺緊繃、疼痛，原以為是膝蓋退化，但現在想想，或許跟拇指外翻有關？文漢一邊心慌地想著，一邊按下手機螢幕上的預約鍵，看看按摩師傅能否逆轉他的病……

買鞋這麼簡單的事，需要特別注意嗎？」相信許多人會這樣想，但是，鞋子是長達一輩子、每天都會使用的物件，選鞋條件的重要性，除了運動員外，一般想到要認真挑鞋，大多是在中年後、下肢有不舒服時才會想到；但是，本文專訪的臺北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑表示：「選擇適合的鞋子，一直都是重要的事。」

你的鞋子 真的選對了嗎？

武主任指著自己的鞋子，笑著說：「好穿的休閒鞋，就是看起來大大、醜醜的鞋，我穿起來的感覺是『軟軟QQ』的，穿一整天也不會累。」說到休閒鞋，許多人都不陌生，幾個特定休閒品牌的鞋款，外型也多為相似。武主任接著說：「舒適的休閒走路鞋，楦頭比較寬、底較大也較厚，腳跟會比腳掌略高約1、2 公分；穿起來會感覺有一定的支撐力跟包覆性，但包覆腳趾的部分較軟，在走路彎折時，腳趾根部的位置會自然產生摺痕。」

「運動鞋可以當走路鞋嗎？」當記者幫文漢提出疑問，武主任解釋：「因為運動鞋的設計目的，是可在運動時緩衝受力的衝擊，並在動作時更省力，這樣除了可以預防運動傷害，也能讓運動表現更好。

所以會有籃球鞋、慢跑鞋等為了專項運動設計的運動鞋。但一般來說，運動鞋的包覆性會比休閒走路鞋好，所以楦頭比較橢圓，若長期把運動鞋當成走路鞋的話，腳趾的伸展空間不夠，就可能造成拇指外翻。」

原來，真的是文漢誤會了。對他來說，運動鞋是舒適的鞋，但其實平時走路、休閒時，休閒走路鞋還能讓腳部「多解放一點」。這樣說來，難怪必須穿高跟鞋的化妝品專櫃小姐，拇指外翻的情況更為普遍，「對啊！有些拇指外翻的情況，第二個指頭都已經陷到拇指下方。穿錯鞋的時間越久，越可能變成這樣。」武主任補充。所以，根據用途、場合穿鞋，給予腳適度的放鬆空間是很重要的。拇指外翻也許開刀就能解決，但這不僅是拇指外翻單一治療問題；平時走出的每一步，都會反彈地板的力量回到身上，長久下來，錯誤的模式有可能引起下肢，甚至髖部、上半身的變形。

「錯誤的鞋子有可能引發舊傷、痠痛、使疼痛更嚴重，也可能導致脊椎側彎等問題，請不要忽略長期下來的影響。」武主任語重心長地提醒。

誰需要買鞋墊

不穿鞋墊會怎樣？

「買鞋子，考量的是用途、功能性、場合；但鞋墊，就跟個人的腳型、體態更相關。」鞋墊不是只在鞋子太大時才能用，也不是只有醫生說「該穿矯正鞋墊了」才可以買；越早懂得選購鞋墊，就更能保持良好的體態、預防筋骨傷害。

「提早穿對鞋墊，是不是能讓膝蓋退化的時點延後？」當記者這樣問時，武主任回答說：「是，但應該說，鞋墊是一直都可以使用的。」網路上有一段影片，是一位男子雙腳打開、與肩同寬站著，雙手平舉伸直並相扣，當醫師輕輕向下壓，男子的拳頭就被壓下去了。接著，醫師在他的兩腳足弓下各放入一個鞋墊，再「用力地」壓男子的拳頭，卻怎麼也壓不下去。這個神奇的實驗，看在武主任眼裡，卻只是個正常現象。「這就是在加強他的身體平衡，別看足弓只有小小一塊，透過鞋墊改善腳底的受力，讓它均衡，就能加強全身的平衡能力。當整體結構穩健了，即使這個男子的手部沒有特別出力抵抗，外界施加的壓力也很難破壞他的平衡。換句話說，適合的鞋墊可以加強平衡、預防跌倒。」跌倒對年長者來說尤其是大忌，有些年長者一倒下就開始臥床，進而走入失能之路；如果他們早知道鞋墊是預防方式之一，或許能避免不少傷害。

「醫師剛才說，即早就可以開始穿鞋墊了？」武主任說：「可以，只是小孩的腳長得快，如果鞋墊都是量『腳』訂製，成本會很高。女生大概在14、15 歲左右腳部會定型，男生大概18、19 歲，之後就可以訂製鞋墊，這樣就可以穿很久了。」好的鞋墊可以輔助維持好的體態、矯正不良姿勢，是大家都需要的，只是在成本、活動習慣等不同的考量下，可以有不同的選擇方案。「原則上，建議若確診為扁平足或高足弓的人，應儘早開始穿矯正鞋墊，若能在3 歲以前開始會更好，平時也會感覺腳不容易痠、有更好的耐力。

鞋子、鞋墊選購3 個技巧

技巧1 從試穿到實際出門 踩雷中尋出適合鞋子

除了前面提到，買鞋子要看用途之外，試穿時一般都不會太久，究竟該穿多久選擇會較準確？武主任笑著回答：「其實我買鞋有時候也會踩雷呀！」鞋子因是大眾化的產品，不可能符合每個人的腳型，加上許多人買鞋是因為喜歡某個品牌、款式或工作需求，所以不符合也是常見現象，通常都要真正穿出門幾趟之後，才會知道這雙鞋有多適合自己，才會有使用鞋墊的需求。

技巧2 調整軟硬觸感 普通鞋墊就足夠

「鞋底要硬或軟比較好？」原則上太硬太軟都不好，可是所謂「太」硬或軟，卻有個人主觀上的差異。「就像有些人可以睡硬床，有些愛睡軟床一樣，每個人的喜好、身體適應性不同，有些人一開始不喜歡但能適應，也就沒有問題了。」所以當感覺鞋底的軟硬度不舒適，可以透過使用鞋墊調整，通常普通的海綿鞋墊，價格約在數百元即能買到。

技巧3 專業矯正鞋墊 端看製作廠商技術

身體有明顯歪斜或舊傷者，可以選擇矯正鞋墊。矯正鞋墊有些需要上萬元，並不便宜；有些醫院有配合廠商，有些醫院則沒有。武主任分析：「不論是在哪裡訂做鞋墊，效果都跟廠商的專業度有很大關係，鞋墊越能均分足底的壓力，就能讓下肢感到更舒適，甚至能改善全身的不良體態。」

但不論鞋墊便宜或高價，都屬於消耗品，耗用一段時間後都需要更換。此外，如果是一定程度、較嚴重的筋骨傷害，即便適合的矯正鞋墊也只能緩解症狀，難以藉此根治，還是要持續就醫。「通常痠痛、疼痛超過一周無法自癒，就有可能是異常，建議就醫」他說。

擔心膝蓋退化？常常莫名這裡痠、那裡痛？有這些擔憂時，不妨先檢查一下自己的腳、鞋子是否合適，「有些人穿夾腳拖跑馬拉松也不會受傷，有的人穿好鞋也走不了很遠，每個人腳的結構、強度都不一樣，在了解自己的腳部特質之後，選擇適合自己的鞋，才是理想的方法。」

千里之行始於足下，雖然現在不出門也能知天下事，但在萬物初發的春天，若能出門踏踏青、呼吸新鮮空氣該是多麼美好的事！別讓因為疼痛、痠痛而限制了行動力，膝蓋退化不是老化過程的必然，也不是無法改善，從選對走路鞋開始，讓生活更加有趣吧！

【更多精彩內容請見《能力雜誌》2024年3月號，非經同意不得轉載、刊登】