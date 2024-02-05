日本動漫成功全球化 產業卻瀕臨極限邊緣

文／李世暉 圖片提供／達志影像

日本文化實力觸及世界各處，漫畫與動畫產值年年上升，許多人也藉此開始學習日文並了解日本文化，2023年10月英國倫敦動漫展(MCM)，可以看到外國人們打扮成《薩爾達傳說》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《美少女戰士》中熱門角色，火熱氛圍下日本動畫產業卻有嚴重隱憂⋯

依據日本媒體統計，2023 年日本電影票房前10 名作品中，第一名到第四名都是動畫電影。包括《灌籃高手》(The First Slam Dunk)（157 億日圓）、《超級瑪利歐兄弟電影版》（140 億日圓）、《名偵探柯南： 黑鐵的魚影》（138 億日圓）、《蒼鷺與少年》（85 億日圓）等。在電視動畫的部分，《我推的孩子》、《葬送的芙莉蓮》等作品，在日本與東亞地區受到關注。而在藝術層面，宮崎駿的《蒼鷺與少年》，獲得第81 屆金球獎的「最佳動畫片獎」。

自1963 年1 月1 日，日本第一部國產長篇動畫《原子小金剛》（鉄腕アトム）開播以來，歷經60 年發展的日本動畫，不僅是日本內容產業的核心商品，也已成為代表日本現代文化的藝術作品。不僅在國際影展上多次獲得榮譽，也快速成長為重要的市場。

依據日本動畫協會於2023 年12 月公佈的《動畫產業報告2023》，日本動畫市場的產值為2 兆9,277 億日圓，較上一年度成長6%。與2013 年的1 兆4,769 億日圓相比較，日本動畫市場10 年內成長了2 倍。

美日動畫成本差距10 倍

日本動畫的競爭力，主要來自創意的內容，以及相對較低的製作成本。首先，蓬勃發展的漫畫市場，為日本動畫作品提供了大量的創意。其次，層層轉包的委託代工模式，讓日本動畫製作公司可以成功管控製作成本。

最初，日本動畫為了降低成本，不得不在攝影技巧與流程上採用新的製作模式。包括採用的半靜止動畫（角色說話時只動嘴巴、人物眾多的場景則以攝影機拍攝原畫）、重複使用同一場景（特別是機器人合體與魔女變身的場景）、

製播長度30 分鐘的連續劇式動畫（扣除廣告時間，實際片長約24 分鐘），以及電視動畫優先於劇場動畫等方式，不僅成為日本動畫製作的通則，也形塑了日本動畫的特色。從日本動畫的製作模式來看，其與美國的動畫有著根本上的區隔與差異。舉例來說，一集30 分鐘的日本電視動畫（如《鋼之煉金術師》），製作費用平均為1,300 萬至1,500 萬日圓。而一集30 分鐘的美國電視動畫（如《辛普森家庭》），製作費用則可高達1 億6,000 萬日圓。美日兩國的電視動畫製作成本，相差了10 倍之多。相對較低的製作成本，也讓日本每年可以生產310 部電視動畫。

動畫產業4 大隱憂

人才X 年齡X 制度X 管理

然而，動畫的製作是一種勞力密集的工作，目前一部30 分鐘的日本電視動畫必須投入200 位工作人員製作1 個月。在委託代工模式之下，動畫製作的中小企業在成本考量下，多傾向將部分製作流程轉包給勞動力相對低廉的韓國、台灣與中國。

即便有部分動畫代工的流程選在日本國內進行，但動畫代工的微薄利潤，讓中小企業的動畫從業人員處於高工時、低收入的狀況，以致無法吸引人才投入相關產業。上述關於日本動畫產業的人才課題，可以歸納為下列4 項。

1.基層勞動人力的流失

日本動畫產業的勞動環境，是以非正式雇用的兼職勞動者居多。多數動畫從業人員的收入低於一般的平均薪資，高所得的成功動畫從業人員只佔少數。此外，基層的動畫從業人員多為喜愛動畫的社會新鮮人，約有1/4 勞動者的年收入未滿150 萬日圓。在其薪資所得無法支應生活支出的情況下，基層動畫從業人員就業第一年的離職率達5 至8成。

2高階動畫從業人員高齡化現象

目前，日本動畫產業最具市場影響力的前15位動畫監督（動畫導演），1940 年代出生的有1 位，1950 年代出生的有3 位，1960 年代出生的有9 位，1970 年代出生的只有2 位。這些動畫導演不僅為日本動畫產業創造了數十年的榮景，也讓自己成為馳名全球的動畫大師。另一方面，宮崎駿、押井守等人持續活躍於動畫產業舞臺，顯示出目前日本動畫產業的青黃不接現象。

3缺乏技術鑑別與評價制度

在日本動畫產業的論件計酬制度下，資深動畫家繪製動畫片的酬勞，與新人動畫家一樣。缺乏技術鑑別與適當評價的結果，不僅讓動畫從業

人員所學習與累積的技術無法獲得企業主與社會的認同；也讓30 歲左右的動畫產業中間階層，心生不滿而降低其工作意願。

事實上，30 歲以下的日本動畫產業從業人員，佔全體中4 成以上。換言之，因興趣進入動畫產業的從業人員，面臨到高工時、低收入的現實壓力時，步入中年之前就會選擇離開動畫產業。

4缺乏管理人才

日本動畫產業的管理階層（如企劃、導演、製作人等）大多都是動畫技術者出身。他們在漫畫家、動畫家或原畫家的職涯過程中，逐漸累積動畫製作相關的經驗與知識後，才開始接觸管理階層的工作，並帶動整體產業的發展。

舉例來說，動畫公司新進員工的第一份工作為動畫繪製，累積一定的經驗後可接任原畫繪製工作；動畫與原畫繪製的下一個階段，則是作畫監督、作畫總監督、角色設定乃至於動畫監督。然而，目前日本動畫基層從業人員的流失，不但讓技術與經驗無法傳承，也無法藉此培育新世代的日本動畫產業管理人才。

產官學推升動畫經濟

2023 年海外動畫收益急升

為克服上述人才課題，日本政府、企業與產業協會紛紛提出各種不同的嘗試：

1. 人才對策：避免基層勞動人力流失，部分日本動畫公司（如東京動畫）聘任全職從業人員進行內部製作，以留住人才。

2. 國際合作：與國際平台（如NETFLIX）合作，培養具國際市場影響力的動畫導演。

3. 評鑑制度：日本動畫電影文化聯盟規劃「動畫師技能鑑定」，制度化培訓動畫師。

4. 產官學合作：日本政府與東京大學合作，設立跨域媒體內容教育課程，培養動畫管理人才。

過去，日本電視動畫雖然在國際市場受到歡迎，但與美國動畫作品相比較，日本動畫的海外收益偏低。例如：美國最賣座的動畫電影之一的「史瑞克」系列，前4 集共創造30 億美元以上的票房收入。其中超過6 成的票房收入是來自於美國本土之外的市場。而日本最賣座的動畫電影「神隱少女」在全球市場的票房約為5 億美元，但日本市場就佔據4 億美元。

然而，隨著串流影音的發展，日本動畫快速地打入國際市場。2023 年日本動畫產業中，透過串流影音平台獲得的海外收益為1 兆4,592 億日圓，幾乎已經追上日本國內收益的1 兆4,685億日圓。市場的增長，為日本動畫的人才不足帶來更大的課題。在可預見的未來，相關領域的人才培育政策，將成為日本動畫產業能否持續發展的關鍵。

BOX：動畫產業晉升需長時間累積經驗

動畫繪製 → 原畫繪製 → 作畫監督 → 作畫總監督 → 角色設定／動畫監督

（本文作者為國立政治大學國際事務學院教授）【更多精彩內容請見《能力雜誌》2024年2月號，非經同意不得轉載、刊登】