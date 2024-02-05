網紅行銷佈局又一輪洗牌

【文／銀河互動網路領航員 圖片提供／達志影像】

網紅行銷作為目前多數企業，數位行銷的主要核心方法，對不同規模企業來說，扮演著不可或缺的角色；特別對於新創品牌，KOL推廣可讓品牌及產品在短期內被更多人看到。

只是隨著社群媒體快速發展，數位內容、自媒體經營逐漸普及，越來越多人投入個人品牌經營，成為影響者或意見領袖(KOL)，對網紅行銷生態和企業行銷策略產生顯著的影響，使得網紅行銷趨勢於近年不斷演變。過去幾年，企業見證一波波網紅行銷趨勢變化，也必須不斷變更策略應對。

最初，大型網紅以其廣闊追蹤者基數和顯著流量優勢，成為企業青睞的合作對象。這些流量KOL 憑藉著巨大聲量和影響力，為品牌帶來顯著曝光和關注。但隨著時間推移，市場逐漸飽和，企業開始尋找更多元、成本效益更高的替代方案。於是，微網紅與奈米網紅，擁有較小但受眾群更聚焦的小型KOL 成為了新主流趨勢。近期，網紅行銷風口又再次吹回大型網紅，這一轉變背後原因值得深入探討。在瞬息萬變市場中，企業如何選擇合適KOL 進行網紅推廣佈局，成為一個關鍵問題。從大型網紅能帶來大量流量和廣泛曝光，到尋求專注度高和互動性強的小型KOL，再到重新評估大型網紅價值，企業網紅行銷策略調整反應市場動態、消費者行為等綜合影響。在此背景下，了解當前網紅行銷趨勢和變化，對於企業制定有效行銷策略具有極大意義。

大型網紅→流量KOL 微網紅→奈米網紅大型網紅→流量KOL

大型網紅品牌效益

品牌聲望X 內容創意X 顧客信任

在激烈競爭的市場環境中，大型知名網紅對企業品牌推廣起著極大的幫助及作用。大型網紅通常擁有龐大追蹤者基數，這不只意謂著能夠觸及更廣泛的受眾，也為企業帶來更高的市場效益。與具高影響力網紅合作，可在相對較短的時間內，迅速提昇品牌知名度和產品曝光率。這種廣泛曝光，對於提昇品牌市場地位和擴大消費者基礎相當關鍵。

相較小型網紅，大型網紅擁有更多元的粉絲群，這種多元化不僅體現在粉絲數量上，更在於粉絲興趣和背景上。豐富性、多樣性使得大型網紅能在更廣泛範圍內產生影響，有效提高品牌轉換率和市場覆蓋率。例如：當一個時尚意見領袖擁有廣泛粉絲群，可以幫助品牌吸引不同年齡層、興趣和購買力受眾，從而為品牌創造更多銷售機會和市場認知度。

此外，大型網紅通常具備較強內容創作能力、專業知識與完善團隊，與他們合作也意謂企業可以獲得更具吸引力和說服力之行銷內容。透過產品推廣合作，品牌不僅能擴大產品視覺影響效果，還能增強產品與消費者間的情感聯繫。例如：當KOL 專注於介紹各種新穎科技產品，他可能會透過詳細產品評測，讓消費者對於該品牌產生信任度和購買意願，提高網紅行銷成效。

捨棄微網紅重回大網紅

品牌形象更為重要

在日益飽和的網紅市場中，品牌追求的差異化和獨特性，面臨更大挑戰。小型網紅雖能夠提供，針對性強和成本效益高的網紅行銷效果，但隨著市場快速擴張，這些優勢也變得微小。

在微網紅效益被稀釋後，品牌尋求新策略突破重圍，與大型網紅合作便重新成為選擇。當中原因無他，主因還是隨著微網紅費用提高，卻無法為品牌提供相對應訂單量時，與大型KOL 合作至少還有流量及品牌曝光保障。與大型KOL 的合作不只是市場策略，更可能是一種品牌形象體現。大型網紅通常能讓人直接聯想到高級、專業和主流，這與追求高品質和專業形象的品牌極為契合。

例如：當品牌定位在高級精品時尚市場，透過與固定出席時尚活動的KOL 合作進行網紅行銷，不只能夠擴大產品覆蓋範圍，還能提昇品牌地位，以及目標顧客心中的品牌認知度。此網紅行銷策略還有一大價值在於：不僅幫助品牌在激烈市場競爭中脫穎而出，也為消費者提供更加豐富和有深度的品牌認知。因此，從網紅行銷品牌效益角度來看，大型網紅無疑能為品牌帶來更大價值。

預算有限下優先選擇

品牌X 受眾重疊網紅

網紅行銷規劃佈局和人選，與投入成本有直接連結影響，數千追蹤的奈米網紅，往往只需要較低成本或透過互惠即可達成合作，而破百萬追蹤者的大型網紅則可能需要承擔高達6 位數的行銷費用。對於預算有限的中小企業主，選擇與大量奈米網紅合作似乎是經濟實惠做法，這種策略主要是為了迅速累積品牌聲量，透過大量標註品牌之體驗內容提昇品牌知名度。

然而，行銷人員必須仔細思考，這類做法是否真是最佳網紅行銷策略。網紅行銷不僅要考慮量體大小，更多是關於品質和策略性投資。

如此深入思考及規劃，即便受眾量體規模較小，也能產生更精準的行銷效果。重點在於找到那些能真正代表和傳遞品牌價值之合作對象，而不僅是盲目追求數量。如此策略不只能幫助中小企業在預算有限情況下最大化網紅行銷投資回報，還能確保品牌資訊在有效受眾群體中傳播。透過精確目標定位和策略性合作選擇，中小企業可以嘗試將網紅行銷成效進一步放大。

放大網紅行銷

1 大多小策略最合適

探討中小企業營運，預算限制常是難以解決的障礙，特別是針對網紅行銷這個價格差異極大的方法中，如何在有限資源下做出最有效決策，成為關鍵問題。雖與小型網紅合作成本相對較低，但行銷人員不能忽略其行銷實質影響。對於某些低單價或面向大眾市場商品來說，這種策略可能會更加有效；但對於尋求更精準市場定位或品牌形象提昇的中小企業來說，廣撒網紅行銷作法就不太適當。

企業可以選擇與一位相對高影響力網紅合作，用來提昇品牌形象和吸引目標市場注意力，同時也與多位微網紅合作，用於擴大市場覆蓋面和增加產品曝光度。這種多層次策略關鍵在於平衡和協調不同規模網紅的合作目標，以確保行銷投入的每一分錢都能發揮最大效益。

例如：標榜健康之食品就可與知名網紅醫師合作建立權威感，同時也與多位專注健身和健康飲食的小型網紅合作，如此不僅能提昇品牌專業形象，也有效擴大產品在目標市場的知名度。

網紅＋內容＋廣告行銷

全結合才能效益最大化

對中小企業來說，網紅行銷不只是行銷趨勢，更該視為具有品牌推廣助益的市場策略。只是想讓網紅行銷發揮最大效能，光靠與網紅單純合作曝光並不足夠，企業需要從建立清晰市場定位和行銷閉環著手，確保網紅行銷每一階段都能產生商業價值。建立網紅行銷漏斗極為重要，這意謂著企業需要精心設計流程，將潛在顧客從產品認知階段逐步引導至購買階段。這當中包括網紅內容創作、互動規劃，以及如何鼓勵消費者從觀看轉為購買。假設企業專賣有機美食，可以與專注於健康生活之網紅合作，透過網紅影響力提昇目標受眾的產品認知，然後透過優惠券或限時活動將觀眾轉化為顧客。

例如，網紅推廣可以與品牌社群媒體策略和SEO 內容策略連結，形成統一品牌訊息。另外，透過具有特定專業身分的網紅推薦，企業不只能增加銷量，更能提昇品牌可信度和專業形象。這種策略特別適用於想在特定領域建立專業地位之中小企業。專業運動裝備品牌可以與知名運動員或運動教練合作，這些合作夥伴不只能推薦產品，更能為品牌帶來專業可信度。透過這類合作建立，中小企業不僅能提昇品牌形象，還能在競爭激烈的網紅行銷市場中產生優勢，放大後續所有網紅推薦的內容效果。

BOX：企業網紅策略做法

網紅行銷能讓品牌迅速曝光，建立消費者認知度，是企業行銷利器，但選擇合適大小網紅與行銷策略則成為企業關鍵問題。

1.大型網紅價值

• 龐大追蹤者，多元化受眾

• 完善創意團隊

• 專業領域形像

2.小型網紅價值

• 價格優勢

• 受眾群體聚焦

3.網紅行銷策略

• 1大多小策略：單一大型網紅加上多個微型網紅，兼顧提昇品牌形象與曝光

度。

• 行銷閉環系統：將網紅行銷、廣告、內容行銷等，眾多行銷方法與工具結

合，建立起行銷閉環系統，確保所有行銷活動相互支持、強化。

（數位行銷延伸閱讀請連結iMarketing 銀河數位行銷學http://www.iwantin.

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