掌舵企業下一個10年

【文／陳錫鈞 圖片提供／陳錫鈞、達志影像】

在十進位的世界中，十代常表著一個階段的更迭，在我們的人生歷程中，10 年可能是一段感情的消逝；也可能是人生進階的里程碑；對企業經營而言，10 年是一個值得重新審視經營環境的時間點。

能力雜誌也試圖從這10 年來的經管議題變化，找出可以預視未來的蛛絲馬跡，解析管理議題中的變與不變，協助經營管理者做出更多的情境想像，以因應這不確定的未來。

從生產力角度來看，經營管理作為「促使各種資源最佳化應用的手段」，每個年代都有被追捧的主旋律，不同時代亦有不同的經濟背景與需求，但不變的是管理學對效率、效能與價值創造追求的本質。各自時代的管理議題，反映著大多

數管理人所側重的「管理作為」，有的議題著重大局觀，有的注重組織的整體運作，亦有從行為與個體心理層面著手者，故面對不同經管議題，應當先清楚，「此議題將作用於管理作為的哪一層面」，才能適切將這些理念加以組合應用。

走過10 年政經丕變

全球化被打破，區域主義興起

回顧10 年前的經濟環境與熱門議題，2013年世界經濟發展雖不如預期，但市場預測仍然樂觀，中國仍是重要經濟引擎，東南亞新興市場被冀望成為明日之星。國際間熱切於全球最佳化經貿解決方案的探討，對台灣影響深遠的ECFA 也

於當年開始產生影響。在經管議題上，反映著對新事物價值創造的追求，2013 年破壞式創新被廣為重視，2015 年藍海策略又提出創造競爭無人區之理念，同時，代表著智慧製造的工業4.0 正大行其道。

2019 年，剛好是這10 年的中間點，衝擊全球的新冠疫情爆發，造成經濟與生活上的各種「斷鏈」，全球一體化的經濟思考遭受空前挑戰。同一時間，異常氣候的影響也逐漸浮上檯面，那一年，台灣遭逢了當時史上最熱的一年，年均溫破73 年來最高紀錄（2023 年已打破此紀錄），自此，各種氣候災變不絕於耳。不確定的未來，讓政治上的民族主義再度抬頭，2020 川普的「美國優先」、「使美國再次偉大」(MakeAmerica Great Again) 口號，宣告了區域保護主義的興起。自此，適應管理、危機管理意識抬頭，企業紛紛追尋度過經濟寒冬的生存之道。

回到2023 年，疫情影響漸退，但國際經濟氛圍未舒緩，戰爭的煙硝味仍讓全球經濟處於緊張狀態；全球性通貨膨脹讓期待中的疫後春天並未出現，保守的消費者讓製造業與服務業都樂觀不起來。同時，異常氣候的影響，已嚴重到不能

再無視的地步，環境保護由道德議題變成經濟政策，成為企業不得不面對的新未來。

經管趨勢演變 背後3 大驅動力

前文是筆者簡單歸納的大環境背景，接下來，我們來看一下國際機構的觀點，全球諮詢公司貝恩(Bain) 長年進行世界性的經管工具排行，2023 年最新的排名中，出現了「AI、數位轉型、區塊鏈與永續環境相關之管理工具」；而

Thinkers50 管理思維排行榜中2023 年的前3 名分別是「心理安全感、給予者企業文化與正效益模式」，這2 類排名剛好代表著管理學上的工具理性與價值理性，數位技術促進了這10 年的管理手法變遷，以人為本與環境共好的價值，依然

是不變的追求。筆者歸納，推動這些趨勢的底層因素：

1. 數據滲透

提昇管理範疇與精確度

過往限制管理者能管理多大範圍事務的限制，多半來自於「有無能力蒐集到足以供管理判斷之資訊」，而這10 年來數位化的進步，讓各種數據蒐集工具滲透到生產現場，甚至於大眾市場的各個角落，這樣的「數據滲透」正是讓所有管理工具可以擴大應用在更大管理範疇之基礎。此外，也由於高度數據化，配合演算法的提昇，讓管理者可以將各種行為量化，從企業內的各種品質數據到外部市場的顧客偏好，都可透過數據來演繹，管理者據此，可進行更精準的管理決策。

2. 行動連結

創造各種資源重新分配可能性

這10 年間最顯著的商業模式創新，無外乎共享模式；在管理模式上最常被提及的是各種智慧化即時管理；市場觀察面則強調大數據應用，這些管理應用得已被採行的底層要素是因為有各種「行動連結」存在，感知、監測與接收技術，驅動了數據即時連結、即時反應的管理特徵，更是因為這些連結，挖掘出「可用空間、可用時間、可用人力」這些共享模式的基礎資源，雲端運算概念的興起，也是該驅力下的產物。該驅力代表著我們對「可用資源」進行重新定義與分配的權力，唯一要注意的是，這可能僅聚集在某些「平台」擁有者手上，成為另一種型態的資本霸權。

3. 生態危機

揚起達爾文主義重現

疫情、天災與戰爭，突顯了重大災難下個人的無力，所以管理議題重新聚焦人本，其實是生物生存驅力所導引。團結方能生存、適應改變方能生存、做好預應方能生存，這些驅力反應在管理上就是組織文化凝聚、企業適應力、環境共好等議題的出現，這些看似溫厚的管理議題，最終還是會回歸生存的競爭本質。該觀點並非貶低這些議題，而是要突顯這些議題被落實於企業的必要性，更提醒要務實化推動，須和企業核心競爭力連結。

企業須建構2大能力

數據溯源X 穩定價值

前段論述中，經管議題看似總結出「著重數位應用與ESG」，看起來老生常談的結論，但筆者想提醒的是「管理者要用企業存亡的角度來對待管理議題」此一態度。從世界發展局勢來看，未來的不確定性只會越高，正如本文一開始所言，生產力提昇是對各種資源的最佳化應用，但前提是「能擁有資源」，在當下政經情勢中，各國對「資源」的擷取需求只會更強；台灣本身所有的是技術與知識資源居多，天然資源與資本資源相對稀少；既然資源擁有量不如其他人，就只有在管理上下更多心力來創造價值，用來爭取資源交換的話語權。前述所提的趨勢因子，在未來10 年內仍將是主流驅力，筆者重點建議2 方向供企業經營管理參考：

1.掌握數據溯源能力

數據將成為關鍵資產，會不會用，決定競爭力。當下的企業多習慣於解讀數據結果，忽略數據來源與原始定義所代表的意義，就如同我們習慣去看BI 系統所呈現的結果，卻少有確認進入BI 系統之前數據蒐集是否完整，因果邏輯是否正確，所以大部分企業只能「用BI」卻難以「造BI」，這個邏輯，換成AI 一樣適用，因此建議企業多培養「能將事件專化為數據，並用數據重構情境」之能力。

2.建構「安穩」核心價值

不管是內部員工或是外部顧客，在風險越高的情境中，「安穩」這個價值觀點就更受青睞。這個要素可以從管理做法的各個層面來體現，如：對內的安心工作企業文化，對消費者的產品保障，對合作夥伴的穩定供貨協議等，而採行這些作為的關鍵不在於「全面」，因為每一項安穩作為代表著額外的風險預應成本，而是應該以「對企業競爭」最有利的策略性觀點，來進行這個核心價值建構作為。

如何做好「掌握數據溯源能力」、「建構安穩核心價值」這兩點，甚至更多的未來預應作為，本期能力雜誌主題學習中，將有更多案例可以借鑒，讓我們相約下個10 年，仍與各位讀者相見。【更多精彩內容請見《能力雜誌》2024年1月號，非經同意不得轉載、刊登】