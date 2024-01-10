為剩餘價值找出路 紡織成日不落產業

【文／黃泓嘉 圖片提供／圖片提供／興采實業】

社會對企業的期望已然改變，從短期利益轉向長期價值，產品和服務能否解決全球問題、與世界共好，成為企業永續經營的關鍵，更要進一步成為，為所有相關對象創造福祉的淨正向(Net Positive) 企業，讓企業在經營獲利中，也讓地球更加美好。

綠色永續風潮吹進各行各業，被視為夕陽產業的傳統紡織也不例外，過往是高耗能、高耗水、高污染的石化原料製物，如今借助浪潮華麗轉身成就日不落產業，其中興采實業(SINGTEX) 實屬其中的佼佼者。

從走進店家拿起產品，你會發現除了品牌標籤，還有張S.Café® 的標誌，這代表著興采研發的S.Café® 環保科技咖啡紗，環境友善、吸溼快乾、吸附異味、涼感舒適等優勢，獲數百家國內外品牌認可，運動大廠adidas、德國精品HugoBoss、戶外運動品牌Patagonia、The NorthFace等紛紛選擇採用，作為其永續產品的材質與面料。

從決心建廠自行生產開始，興采就以低碳永續為其核心出發點，尋求紡織業環保認證bluesign®，研製環保咖啡紗，一步步扭轉紡織業刻板印象，持續邁向永續製造與世界共好，成為淨正向企業，其源頭可追溯至2 點，彰化和美的百年棉被店與Patagonia 的創辦人兼執行長喬伊．納德(Yvon Chouinard)。

一床棉被起家 良心做事，溫暖人心

興采實業董事長陳國欽提及，他們家族在彰化和美經營棉被店已滿百年，過往那個年代結婚嫁娶、新居落成都要準備新被褥，那場合極為溫暖，「我創業時父親也慎重告誡我，做事業要對得起良心，也要能溫暖人心！」此份溫暖，就此融入興采的經營理念之中。

另一件深刻影響陳董事長的事，是未建立工廠前的貿易商時期，受邀參加Patagonia 的全球供應商大會，大會上執行長Yvon 穿著夾腳拖、短褲進場，讓人將燈光關閉、窗戶打開，風徐徐吹拂陽光灑落，螢幕放映紡織產業對環境、氣候造成的污染與危機的影片同時，他開口說道：「我們紡織產業應該遵守bluesign® 精神，在生產過程中的水資源、化學製品、製程都嚴格規定須符合永續準則。」呼籲產業要一同採取行動的這段發言震撼人心，當時陳董事長深深被觸動。

那時還有一個小插曲，日本第一織物老闆與陳董事長一同參展，第一織物憑藉環保永續的產品，10 塊布料拿到10 箱貨櫃訂單，相反地陳董事長一張訂單都沒有，「日本能做到為何台灣不行？」激勵了陳董事長自建工廠，並以低碳永續為核心，開始研發咖啡紗等技術。

這些影響，最終塑造出興采的「天地人」品牌文化，「天」對應空氣污染；「地」對應環境污水；「人」則是與他們的互動，包含員工與周遭利害關係人，進而能達成溫暖人心、感念上天、愛護地球的最終目標。

永續是一門好生意 紡織成日不落產業

陳董事長提及「以低碳永續為核心，勢必拉高生產成本，但我們深知綠色製程對環境、產業轉型的重要性，同時品牌客戶也認同支持，那自然會發自內心想做成，將紡織產業推往高質化發展。」將過往紡織產業的外部成本，吸收轉化

為創新的價值，進而堆疊出高質化產品，興采的產品是業界價格的2 ∼ 3 倍，但毛利率還是能維持在25% 左右，客戶依然大力支持。

「永續成為一門好生意」，這可不是貶義詞，沿著這條道路，興采陸續在布料、製程上研發創新，導入智慧製造進行數位轉型，未來生成式AI 也能導入。當原料到產品資訊透明化，消費者發現身上的衣服如何讓地球降溫，紡織業將成為大家喜愛的產業；當企業願意與環境、消費者、員工共好，進而就能共創、共

融、共享；當與大眾共享榮譽感，對興采而言就是咖啡紗代表的永續理念，自然成為日不落的產業。

技術研發更是興采的硬實力，早從2005 年即開啟對咖啡渣的研究，耗時4 年環保科技咖啡紗問世，S.Café® 這個品牌也漸被國際認知，品牌的認知度是很難堆疊的，但有技術力作為硬實力後盾，呈現興采的軟實力，最後品牌力自然形成。「我們不是OEM 公司，而是ODM 跟OBM 公司，我們Design to Customer

或者說我們Branding to Customer。」陳董事長自豪地補充，像是Hugo Boss 就設有Green 系列的環保產品，採用S.Café® 環保科技咖啡紗。

打造咖啡紗全循環 不產生廢物的永續設計

興采以低碳永續為核心精神，咖啡紗的研發設計奠定其基礎，更精進整體製程，達成100% Reusable重複利用率的永續目標，從廢咖啡渣加上回收再製的聚酯聚合成母粒，抽絲成紗製成環境友善產品，萃取出的咖啡油更可以再製成薄膜，製成環保咖啡生質薄膜S.Café®AIRMEM™，達成防風、防水、透氣的同時，取代26%石油使用。

3 杯咖啡＋5 支回收寶特瓶＝ 1件機能運動衣

3 杯咖啡＋12支回收寶特瓶＝ 1件機能外套

上述公式，可以直觀呈現消費者對地球的貢獻，也是興采要與社會共創美好世界的實踐。對於咖啡渣的100% 利用，興采可說做到極致，除高質化的薄膜產品，也跨界共好製成化妝品、精油，致力為所有剩餘價值找到出處。興采更是獲得搖籃到搖籃認證(Cradle to Cradle, C2C)，其核心是在工業生產中效仿自然循環過程，在自然界中沒有廢棄物，所有東西都會被大自然回收再用，如同S.Café® 的咖啡渣運用。

陳董事長說道：「咖啡紗品牌S.Café® 其中S 代表的不是興采(SINGTEX)，也不是Starbucks而是簡單的一杯咖啡的Simple，喝一杯咖啡成就一件好事，也能對地球盡一分心力。」

綠色製程的進展也與環境永續息息相關，由咖啡油製成的薄膜材料，能替代原需石油製造的薄膜材料；遠紅外線技術可以升溫達8度，無須厚重的羽絨服，變相減少耗材與繁殖鵝鳥；可全回收材料在研發設計階段，即考慮產品回收性，使用單一材質，讓產品可以被100% 回收，達到無限循環，興采已是產業的領

先者，卻仍能看到它不斷發展與突破。

回收寶特瓶不是最永續 衣服得能循環再製

2023 年10 月紡織交易所(Textile Exchange)年會上提出重大議題，寶特瓶回收紗將來不能再被稱為最環保再生材質，也就是說要回歸瓶到瓶(Bottle to Bottle)，可口可樂最終還是要回到可口可樂，才是完整的生命周期循環，但寶特瓶回

收紗是紡織業完成淨零目標的重要工具，隨之而來是一連串衝擊。

在3 年前，興采就提出衣服到衣服(Garment to Garment) 概念，推動REFIT™ 紡織品永續循環計畫，開發「REFIT 智能衣物回收箱」，可以判別單一材質，聚酯纖維(Polyester)、尼龍纖維(Nylon)、棉製、羊毛等進行分類回收，能將100% 聚酯纖維的單一素材舊衣分解、重組、再製成全新的衣物，更在2023 台北紡織展(TITAS)擴大推廣，與消費者對話，深化其永續概念。

咖啡紗原由35% 咖啡渣與65% 回收寶特瓶構成，如今興采計畫用回收衣物取代，從寶特瓶變身衣服的S.Café®，形成全回收概念，讓衣物擁有生命周期的完整循環，賦予舊衣回收全新的意義；環保生質材料也有壽命結束的一天，興采也與工研院展開技術開發，要對塑膠(PET) 與合成皮革(PU) 進行一次性回收；另外ONESHELL™ Recyclable Fabric 系列面料在最初設計時，即考慮了終端成品的可回收性，使用單一材質製造，可確保織物在使用壽命結束時可以被回收利用。

種種手段都是為確保紡織能成為成功的永續產業，但另一方面也需要消費者（使用者）的幫助，當環保永續意識增長，能主動辨別購買產品材質、回收再製造衣物，都對地球有正向幫助。

烏塗源記Y o u t o p ia 永續未來門票在每人手中

面對永續未來，陳董事長認為企業應始終如一，在永續道路上絕不會寂寞，如同興采的永續製程能與品牌顧客、消費者、地球多方共贏，就不會缺少支持。「我也建議紡織同業，不要因為價格競爭，而喪失永續創新初心，有創新才能

提昇產品價值。」也許路途艱困，但Patagonia創辦人的一句話，解釋永續創新不是單為企業獲利，而是為守護腳下的土地。

「 地球是我們唯一的股東。」── Yvon Chouinard

興采每年也會提出年度主題，與消費者一同思考永續未來， 從2023 年的「海、島、製所」，反思人類社會如何建立系統來處理廢料、紡織品亦或師法自然，從孕養我們的海、島、製所中，學到永續生存的智慧。到2024 年度的「烏塗源記Youtopia」，完美境地織於心間，從人們貼身使用的紡織品與你共築。

期許與消費者、品牌商、供應商們一起努力， 共同尋找Youtopia， 通往理想國度的門票，掌握在你與我每個人手中。「從出生到死亡，紡織品無時無刻貼身接觸，比父母相處時間還長久，如能了解它，達到物命永續，賦予正向意義，那就是我們的重要工作。」陳董事長說道。

「溫暖人心的事業」是陳董事長的經營理念，一路走來其成績也獲得認可，而轉向當前困境，當地球已發出呼救信號，企業如能多想一點、多做一點，自然而然能獲得眾人支持。

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