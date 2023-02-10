日星鑄字行：為活版印刷尋出路 轉型突破續述動人故事

【文／張名榕 攝影／莊震烽】

步入位於舊巷弄內的日星鑄字行，時光猶如回到30年前，白熾的日光燈管高掛天花板，照亮木架上滿坑滿谷的鉛字，一個個長方體疊放在狹小木格中，靜靜綻放銀色光澤。突然間，充滿活力的年輕女聲劃破空氣，以輕快口吻解說鑄字行的歷史與工法，寧靜的店面頓時生氣活現，原來，年逾一甲子的老店，正引進數位導覽模式，力求轉型，期待在疫情後以嶄新面貌迎接旅客，讓更多人感受活版印刷的意義與魅力。

人力短缺技藝難推

導入數位技術輔助導覽

「日星鑄字行」是全台碩果僅存的鉛字鑄字行，也是保留與傳承繁體活字印刷的關鍵場域，擁有國際知名度，本業收入卻與名氣不成正比，「鉛字價格不高，也不是簡單就能看懂的商品，字型、尺寸的挑選與應用都需要專人講解，有些人來日星單純想了解活版印刷工藝，沒有買商品的需求，甚至不知道鉛字可以購買，我們投入人力進行解說推廣，卻不見得能帶來經濟效益。」臺灣活版印刷文化保存協會專案經理余素慧說。

余素慧表示，推廣活版印刷是日星最重視的核心價值，透過解說能傳遞鉛字的文化意義，但除了掌門人張介冠，日星的員工僅有3個人，要進行例行的鑄字、檢字、排版、印刷等日常工作，處理外部合作專案，還須身兼販售與客服，想為散客提供導覽實在分身乏術，「4大流程講起來超過20分鐘，但不詳細說明，就無法解決客人的疑問，我們也不希望客人一頭霧水的離開，常常陷入兩難。」余素慧說。

缺乏人力資源成為日星營運的最大痛點，也是亟需解決的關鍵，日星鑄字行與鄰近的玩味創研執行長陳鼎翰合作，建立「自導式數位導覽系統」，以數位技術取代傳統人力導覽，「我們架設開放性的模組化網站，利用手機錄製導覽影片，設置鑄字、檢字、排版、印刷與展售區等5個導覽點，訪客可以掃描QRCode自行聽取簡介，如遇有問題即可再找服務人員詢問。」陳鼎翰補充。

影片內容以設計思考的角度出發，將初訪客人需要的指引全數囊括，「比如很多人常常問為什麼要寄放包包，因為曾發生過客人轉身時，包袋把貨架上整排鉛字掃落地，鉛的質地柔軟容易變形，碰撞後就不能再販售，造成許多損失。」余素慧表示，透過導覽影片，不僅能解答顧客疑惑，使他們在店內行事更謹慎，也能有效減輕工作人員的人力負擔。

余素慧透露，專案中最難的抉擇就是該讓年過七旬的張老闆，或是年輕同仁擔任影片導覽員，「張老闆是復興活字印刷的重要傳人，更是日星的活招牌，他講故事生動幽默，很多遊客遠道而來，就是為了見他一面，但我們還是選擇突破，大膽起用年輕人當代表。」余素慧笑著表示，同仁長期在第一線服務，十分了解消費者需求，他以親切的敘事風格搭配活潑的走位，營造身歷其境的感官體驗，期待能替老店帶來耳目一新的效果。

轉型體驗經濟

理念、商業力求平衡

數位導覽可以解決人力問題，但陳鼎翰坦言日星更需要重新梳理商業脈絡，以降低營運壓力，「日星定位較像具公益性質的社會企業，以推廣傳統技藝與保存價值優先時，難免犧牲許多商業利益。」陳鼎翰指出，日星疫情前倚靠申請政府補助、舉辦工作坊及販售紀念品還能穩定經營，但疫情期間，身為消費主力的外國觀光客「掛零」，國內的活動來客數也冷冷清清，可說是慘澹經營。

陳鼎翰更直言，雖在外界眼裡，日星專案型的跨界合作案或募資案很多，也很受矚目，例如先前與出版社合作，為金庸、林志玲的著作客製化鉛字產品，但經濟效益都屬於短期，並非長期穩定收入。余素慧也透露，不少人詢問日星為何不研發自有品牌文創商品，原因是公司沒有聘用設計師的預算，也擔心庫存與銷售的壓力，因此只能透過與外部設計師合作，擴大活版印刷的影響力與知名度。

營運飽受疫情衝擊，但比起商業考量，張老闆仍更重視傳遞歷史價值，對經營團隊而言，致力保存文化之餘，如何兼顧理念與營收，也成為眼下最大的挑戰。余素慧指出隨著疫情減緩，國門開放，外國觀光客回流，對過往外國客高達近7成的日星鑄字行而言，轉型之路更是迫在眉睫。

「疫情已到尾聲，現在是我們的轉捩點，想要兼顧銷售鉛字與傳承文化，將日星改成收門票的觀光工廠，著重在『體驗經濟』或許是好方法。」余素慧說，為此她研擬問卷，針對收門票與商品漲價蒐集消費者意見，「900多份問卷中，高達95%的人支持我們收門票與漲價，看了真的好感動。」余素慧欣慰地說。

顧客溫暖正向的回饋，宛如替日星團隊打了一劑強心針，也更堅定他們轉型觀光工廠的決心，余素慧指出，要轉型必須提供更豐富的體驗內容，數位導覽就是第一波試水溫的作為，未來也將規劃門票折抵商品或體驗等，有機會也會拍攝更多導覽影片，「日星有非常多的小故事可以述說，希望可以製作更多主題影片，讓訪客不只是一次性的瀏覽，還能有持續再訪的動力，熟客也能有新的體驗與收穫。」余素慧說。

面對後疫情時代，日星鑄字行力求轉型，保存傳統技藝的同時，更善用數位科技營造新氣象，透過講述一個又一個動人故事，將活版印刷的風華與魅力，深深鑄印在每位旅人心中。