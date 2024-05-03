3步驟2面向 賺除權息行情

【撰文：林育賢】

股市籌碼達人麥克連在接受《Smart智富》月刊記者專訪時指出，要操作除權息股與抓進場點，可根據選股3步驟、籌碼2面向來進行。

選股》觀察營收、獲利，建立選股名單

麥克連指出，以過去幾年的經驗來看，只要遇到牛市股市，大多都會出現除權息行情，譬如2021年從5月中旬漲到7月中旬；2023年則是從5月中旬漲到6月中旬，除權息行情均維持相當可人的態勢。今年在人工智慧（AI）產業類股帶動下，除權息行情應不會太差。不過他提醒，AI類股雖當紅，但「公司表現」才是挖掘除權息行情標的的核心，而篩選步驟如下：

步驟1》觀察過往填權息能力

在除權息行情期間，每位投資人想要賺取的獲利模式都不盡相同（例如除息前波段價差、除息現金股利、除息後填息），但是麥克連建議，投資人在選股時，最基本的標準是除權息標的應該至少具有「填權息」的能力，才可以稱為具有除權息行情。因此投資人應該觀察至少5年，如果大多數年度都能填權息，則可將之納入觀察名單。

步驟2》評估營收成長性

營業收入（以下簡稱「營收」），可以用來判斷公司的經營狀況，一家公司營運是否無虞、體質是否良好，都可以從營收初見端倪。營收好的公司才具有獲利配息的能力，因此投資人可以觀察營收，若跟去年相比呈現成長（如較去年同期年營收增長率（YoY）成長即可，營收創新高者尤佳），通常代表當年度填權息的力道較強。

步驟3》殖利率逾5%再逢低買入

殖利率是用來評估1檔股票「股利回報」的關鍵，藉以分析投資人可以獲得多少收益，由殖利率計算公式「股利÷股價」可知，會影響殖利率變動的原因，不外乎2個變因，其一是股息變高，其二則是股價變低。

因此，投資人若想以較合理的成本獲取除權息，建議挑選殖利率5%以上的標的。操作上，投資人可以透過布林通道觀測價格，逢低買入，在合宜的股票價格區間入場，以適當的殖利率賺取收益。

總結而言，要篩選出好標的基本條件是具填權息能力、營收有成長性，再根據殖利率找合理價，兼具上述條件就可以納入候選名單，最後再利用籌碼面以下3指標表現，來增加獲利勝率。

法人》留意高股息ETF換股潮

法人方面，目前最需關注的就是勢頭最猛的「高股息ETF」，當ETF上市或宣告其成分股更換時，券商會去買那些符合該檔ETF「選股邏輯」的高股息股票，往往就會影響成分股股價的波動，進而影響除權息行情。要觀察的有2點：一是評估該ETF資金規模大小（依台股現況，300億元～500億元就算頗具規模），這會影響其波動的程度；二是ETF的換股時間，目前來看，大多數高股息ETF換股在5月，這也是行情總在5月發動的原因之一。

融資融券》從軋空行情賺波段價差

投資人要觀察的是「借券做空」的情況。融資融券有個規定，在除權息交易日前的4個營業日，會強制要求融券進行回補，這會導致在除權息日前股價抬升，易形成一波「軋空」的效果，投資人可以觀察其除權息日前3週至1個月的融資融券比率。

以東科-KY（5225）為例，其除權息日為3月22日，往前推1個月，2月22日時融券數量達523張，融資融券比率相對高，就容易造成軋空除權息行情。投資人可以預期在除權息日前台股至少會維持在微升的盤勢，甚至有高機率可以賺取波段價差！

至於有部分高所得投資人，可能會苦惱於除權息課稅的問題，為了節稅，也可以採用個股期貨作為工具，達到既能領息又不必多繳稅的好處。