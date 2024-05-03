3步驟2面向 賺除權息行情

聯合新聞網／ Smart智富月刊
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

【撰文：林育賢】

股市籌碼達人麥克連在接受《Smart智富》月刊記者專訪時指出，要操作除權息股與抓進場點，可根據選股3步驟、籌碼2面向來進行。

選股》觀察營收、獲利，建立選股名單

麥克連指出，以過去幾年的經驗來看，只要遇到牛市股市，大多都會出現除權息行情，譬如2021年從5月中旬漲到7月中旬；2023年則是從5月中旬漲到6月中旬，除權息行情均維持相當可人的態勢。今年在人工智慧（AI）產業類股帶動下，除權息行情應不會太差。不過他提醒，AI類股雖當紅，但「公司表現」才是挖掘除權息行情標的的核心，而篩選步驟如下：

步驟1》觀察過往填權息能力

在除權息行情期間，每位投資人想要賺取的獲利模式都不盡相同（例如除息前波段價差、除息現金股利、除息後填息），但是麥克連建議，投資人在選股時，最基本的標準是除權息標的應該至少具有「填權息」的能力，才可以稱為具有除權息行情。因此投資人應該觀察至少5年，如果大多數年度都能填權息，則可將之納入觀察名單。

步驟2》評估營收成長性

營業收入（以下簡稱「營收」），可以用來判斷公司的經營狀況，一家公司營運是否無虞、體質是否良好，都可以從營收初見端倪。營收好的公司才具有獲利配息的能力，因此投資人可以觀察營收，若跟去年相比呈現成長（如較去年同期年營收增長率（YoY）成長即可，營收創新高者尤佳），通常代表當年度填權息的力道較強。

步驟3》殖利率逾5%再逢低買入

殖利率是用來評估1檔股票「股利回報」的關鍵，藉以分析投資人可以獲得多少收益，由殖利率計算公式「股利÷股價」可知，會影響殖利率變動的原因，不外乎2個變因，其一是股息變高，其二則是股價變低。

因此，投資人若想以較合理的成本獲取除權息，建議挑選殖利率5%以上的標的。操作上，投資人可以透過布林通道觀測價格，逢低買入，在合宜的股票價格區間入場，以適當的殖利率賺取收益。

總結而言，要篩選出好標的基本條件是具填權息能力、營收有成長性，再根據殖利率找合理價，兼具上述條件就可以納入候選名單，最後再利用籌碼面以下3指標表現，來增加獲利勝率。

法人》留意高股息ETF換股潮

法人方面，目前最需關注的就是勢頭最猛的「高股息ETF」，當ETF上市或宣告其成分股更換時，券商會去買那些符合該檔ETF「選股邏輯」的高股息股票，往往就會影響成分股股價的波動，進而影響除權息行情。要觀察的有2點：一是評估該ETF資金規模大小（依台股現況，300億元～500億元就算頗具規模），這會影響其波動的程度；二是ETF的換股時間，目前來看，大多數高股息ETF換股在5月，這也是行情總在5月發動的原因之一。

融資融券》從軋空行情賺波段價差

投資人要觀察的是「借券做空」的情況。融資融券有個規定，在除權息交易日前的4個營業日，會強制要求融券進行回補，這會導致在除權息日前股價抬升，易形成一波「軋空」的效果，投資人可以觀察其除權息日前3週至1個月的融資融券比率。

以東科-KY（5225）為例，其除權息日為3月22日，往前推1個月，2月22日時融券數量達523張，融資融券比率相對高，就容易造成軋空除權息行情。投資人可以預期在除權息日前台股至少會維持在微升的盤勢，甚至有高機率可以賺取波段價差！

至於有部分高所得投資人，可能會苦惱於除權息課稅的問題，為了節稅，也可以採用個股期貨作為工具，達到既能領息又不必多繳稅的好處。

延伸閱讀

00930將於5月23日除息 最後買進日為5月22日

高股息ETF一定是優於金融股的選擇！專家：00878配息穩定…產業如何輪動都有機會受惠

緊追中信金第二高殖利率的華南金（2880）…金融股最後一棒？ 專家：將牽動上兆高股息ETF移動

00878、00940、00939…將換成分股卡位「這些個股」吃豆腐！ 專家：這兩檔ETF重複性最低

相關新聞

3步驟2面向 賺除權息行情

台股今年以來表現強勢，但在順利站上2萬點之後，波動開始加大，2024年4月16日大盤急跌逾500點，隔日隨即大反彈超過300點。隨著5月、6月到來，台股的年度重頭戲——除權息行情也即將登場，處於2萬點高檔的階段，今年會有除權息行情嗎？又該怎麼操作？

高齡社會保險新趨勢

高齡社會下，未來民眾對商業保險的依賴度將顯著提升，尤其是退休及長期照護保障。台灣勞工保險基金面臨嚴重財務危機、勞工勞退自提率偏低，現行政府退休給付已無法支應國人未來的退休生活需求。金融監督管理委員會（簡稱金管會）資料也顯示，截至2023年6月底，國人長照險投保率僅4.32%，年金險保費市占率僅16%。在長壽風險提高且利率與通貨膨脹加大之下，民眾應提早透過商業保險來補足高齡社會保障之不足。勤業眾信聯合會計師事務所《2024全球保險產業趨勢展望》報告也指出，未來保險業將更科技化、個人化。

健保費、掛號費調漲 「3方法」應對逐年走高的醫療費

健保費、掛號費調漲外，健保藥品與急診的部分負擔也在近期調漲，這讓生病的人看病成本變更高昂。現代社會中不斷進步的醫療科技，因醫療效果的提升帶給人們更多促進健康的選擇，但同時也伴隨醫療費用高漲，使我們需更謹慎思考，該如何準備以應對愈來愈高昂的醫藥開支，達到健康與金錢兩者的平衡。而為了因應未來可能更高昂的醫療費用，在醫療支付上應採以下3方法應對：

日本再度崛起

在1989年，日經225指數最高衝上3萬8,957點，隨即引爆大泡沫，最慘跌至6,994點（2008年10月）。在此期間，日本殞落、中國大起，日本陷入失落30年。然而天無絕人之路，沉寂許久的日本，景氣在近期出現好轉跡象。受惠於美國科技股上揚、日圓貶值，外資近日大量湧入日本股市，半導體相關類股帶頭強漲，日經225指數在今年3月創歷史新高，站上4萬點。就現況看來，日本已非吳下阿蒙，大家都在看2024年日本的夢幻劇本會怎麼演。

結束負利率

日本央行17年來首度升息，從2016年開始執行的負利率政策終於畫下句點。全球央行為刺激經濟成長進行的零利率實驗，也在日本喊停後跟著宣告結束。

高單價、低首付 買預售屋留意5重點

今年329檔期開跑，新建案推案量自去年疲軟市況走出低谷，開價依舊高高掛。不過，隨著打炒房政策、房價上漲等情形，預售屋在產品設計、付款方式等面向，都愈加瞄準首購市場，購屋小白得睜大眼睛多留意。綜合歸納專家建議，購屋族須留意5大重點：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。