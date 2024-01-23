智能理財＋ESG優化投資組合

【撰文：王儷玲】

據金融監督管理委員會證券期貨局公布的統計資料，截至2023年9月底，台灣機器人理財共有16家投信投顧、銀行等加入，資產規模已達75億元，較去年同期成長27.57%，客戶數突破17萬人。

Mercer CFA Institute報導指出，運用AI技術的機器人理財有可能改變退休金管理的遊戲規則。首先，AI技術可省下大量營運成本，從數據資訊蒐集、投資組合分析，再到最後的投資決定生成，機器學習與自動化大幅減少人為干預，可將這些省去的成本再投入。再者，AI技術可有效辨別潛在風險，改善投資參與方式，提升長期投資決策的效能。

現在，許多智能理財平台已透過納入ESG因子，優化投資組合，使其更加抗跌，並在長期中實現穩定收益，這有助投資者在退休金規畫中應對市場波動。這些永續投資智能平台利用ESG評級體系來評估潛在投資，確保投資組合中的企業不僅擁有穩健財務基礎，還遵守環保法規並致力於社會責任。例如美國的Wealthfront、瑞士的Inyova、英國的Moneyfarm皆針對投資人的偏好及個人風險承受度，自動設計ESG主題投資組合，而被動型投資商品如ETF也隨自動化投資理財的普及持續成長。

Wealthfront使用貝萊德（BlackRock）旗下iShares的一系列ETF，作為社會責任投資組合的主要基金，這些基金追蹤MSCI定義的指數，除整體ESG品質得分外，還強調碳強度指標，反映每家公司每百萬美元銷售額排放的二氧化碳噸數。Inyova則提供投資者選擇12項有興趣的影響力主題及4項碳足跡主題，由平台推薦適合的投資標的，並展示投資組合碳足跡，創建客製化投資組合，也使用AI搜尋引擎隨時更新投資標的之財務與ESG行為。

Moneyfarm也使用ETF建構投資組合，因流動性更強、更透明且具成本效益，使客戶能擁有平衡和多元化投資，考慮市場績效的同時，也符合ESG標準。其專有的ESG議合評估框架，會衡量基金經理在環境議題上的議合表現、基金與《巴黎協定》目標的一致性、基金經理代理投票和議合政策、ETF發行者投票情形、企業簽署如Climate Action 100+、UN PRI等倡議情形，這類非結構化資訊分析，正有賴人工智慧的自然語言處理模型達成。

智能理財平台與ESG投資的結合為投資者提供更豐富的投資選擇，國內永續投資商品愈來愈多元，相信能整合出更具永續策略的智能理財平台，讓台灣在進行退休規畫也能為環境和社會的永續盡一分心力。

（本專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）