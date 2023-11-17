外資轉進新世界工廠——印度

【撰文：張繼文】

印度挾「人口紅利」和「政策支持」等利基，迎上去中化浪潮，外資狂吹「棄中轉印」風，強勢躍升成為新興股市的領頭羊。

2001年投資銀行高盛（Goldman Sachs）的經濟學家吉姆．奧尼爾（Jim O'Neill） 創造了金磚四國「BRIC」一詞，當時他預測到2050年巴西、俄羅斯、印度和中國將因巨大的人口紅利、驚人的經濟成長速度，成為市場潛力可觀的新興經濟體。其中又以「中國」和「印度」最受市場矚目，當時更有經濟學家預言中國將取代美國全球龍頭的地位，而印度將在30年內成為全球第3大經濟體，因此後來便有了印度政治家拉梅許（Jairam Ramesh）在2005年衍伸創造的新詞「CHINDIA」（中國和印度）。

不過隨著2018年中美貿易戰開打、政治衝突不斷升溫，再到2020年全球新冠疫情大爆發，投資中國充斥著高度不確定性，讓原本深受全球供應鏈高度依賴、有著「世界工廠」之稱的中國，開始出現了外資撤離潮，全球重心逐漸從中國轉移，加上先前擁有人口第1大國的優勢也在2023年易主，屬於中國的舞台正逐漸失色，取而代之的則是今年躋升世界第1的人口大國、經濟在全球主要經濟體成長速度最快之一的印度。

印度無懼全球經濟逆風 今年GDP將維持高成長

根據聯合國最新數據統計及預測，印度的人口在今年4月達14億2,800萬人，正式成為世界人口第1的大國，預估2064年將達到17億人口。人口持續增長對印度而言，在社會和經濟上都有非常重大的實質意義，因為人口僅次於印度的中國和美國正邁向高齡化階段，相比之下印度的人口結構非常年輕。截至2023年4月，65歲以上人口僅占總人口的7%，而勞動人口高達11億人，占總人口逾75%。

擁有豐富的年輕人口紅利與龐大的內需消費市場，讓印度無懼全球經濟下行逆風，2023財年及2024財年GDP預估將維持6%以上的高成長（編按：印度財年為每年4月至隔年3月止）。此外，過去中國經濟崛起的條件：充沛勞動力、低廉薪資、重視科技人才培育，印度也樣樣具備，這讓印度成為繼中國之後下一個世界工廠的呼聲最高，未來市場的成長性與潛力不容小覷。

要成為新世界工廠，基礎建設的擴建勢在必行，過去印度的基礎建設計畫中約半數進度延遲、效率低下常為人詬病，不過自從重視經濟私有化和自由化的印度總理莫迪於2014年執政以來，基礎建設開始有了突破性的進展。

在莫迪任內，印度全國高速公路總里程擴大45%，機場數量增至原來的2倍，農村公路總里程增加85%，發電廠裝機容量增長66%，停電頻率大幅降低。今年2月公布的2023財年預算案，也持續聚焦於基礎建設的資本支出，預計總資本支出將提高33%，達到10兆盧比（約合1,222億9,000萬美元），同時政府也鼓勵私人企業投資，對製造業僅收取15%的低稅收。

在莫迪的積極改革下，印度國內經濟與生產活動表現強勁，經理人採購指數（PMI）已超過2年維持穩健擴張，同時莫迪也放寬外國直接投資政策，並大喊「印度製造」（Make in India）的口號、祭出高額獎勵與優惠，持續吸引外資前往印度設立生產線及據點，過去8年印度的電子製造業以高達17%的年複合成長率快速增長，正取代中國成為全球的製造業中心。

快速崛起的印度正展現強勁的經濟韌性與活力，也博得全球投資人的目光，自從中美貿易戰開打以來，市場的投資偏好便已出現轉變，不再追逐中國，根據晨星（Morningstar）數據統計，過去3年全球基金平均持有中國股市比重已從先前35%的高峰下降至今約25%，印度比重則從8.5%上揚至13.4%。同期間印度SENSEX指數也不斷改寫新高。

過去沉睡已久的印度巨象不動則已，一動驚人。在人口紅利、政策支持、外資湧入等利多匯聚下，國際貨幣基金組織（IMF）預測，印度經濟規模將在2027年超越德國，2029年超越日本，成為全球第3大經濟體。如今的印度已經變得不可思議，開始受到全球投資人的青睞，並取代中國成為新興市場的投資新寵！建議投資人現在可以伺機入手主動型印度股票基金，迎接印度黃金十年大行情。（本文作者為野村投信投資策略部副總經理）