快訊

杜蘇芮颱風影響 立榮、華信航空明12航班取消

昔官運一路亨通…秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

高齡化時代來臨 如何透過保險保障高齡經濟？

聯合新聞網／ Smart智富月刊
在協助民眾保險諮詢的過程中，發現愈來愈多的銀髮樂齡族來諮詢。記者林澔一／攝影
在協助民眾保險諮詢的過程中，發現愈來愈多的銀髮樂齡族來諮詢。記者林澔一／攝影

【撰文：駱潤生】

在協助民眾保險諮詢的過程中，發現愈來愈多的銀髮樂齡族來諮詢。隨著高齡化時代到來，在長者的經濟安全議題中，退休金、醫療費用和長期照顧費用等3面向最受關注。而以下3類保險能確保高齡者在經濟上獲得更好保障：

1.即期年金保險：退休金是高齡經濟安全的首要關鍵。而對抗長壽風險，可提供穩定退休金流的年金保險，是很重要的工具。依繳費方式可分2類，一為「遞延年金」，是工作時定期繳納保費，退休後便可獲得保險公司每月支付的年金；二為「即期年金」，指投入一筆金額即可啟動年金給付，對已退休、身邊有錢，但擔心活太久或守不住者，是不錯的選項。以80歲女性為例，若投入200萬元，每月約有8,000元的年金給付至終老。

2.終身醫療保險：醫療保險通常包括醫療費用的支付，如住院費、手術費、醫療材料與藥品費等。高齡者常面臨醫療費用的增加，一旦出現意外或健康問題，高昂的醫療費用可能造成沉重負擔。因此醫療保險是解決這個問題的關鍵。

醫療險依保障年期分為「定期醫療險」及「終身醫療險」。定期醫療險依年齡、性別調整保費級距，採用「自然費率」計算，年齡愈高費用愈高，且有保障年齡上限。青壯族群常在家庭責任重的時候選擇投保，但高齡者通常會關切保障的年期是否終身及費用的平衡。目前實務上，終身醫療險採階段性加強給付，如75歲才開始啟動實支實付或增加定額給付。這種保險的設計是針對早期「定期醫療險」有保障年齡上限的問題，提供高齡者醫療險一個「接力」的選項。

產險公司也推出「銀髮族意外險」，提高可投保年齡，如90歲以下也可投保，加強高齡者意外醫療的保障。

3.長期照顧保險：長照費用是許多高齡者的花費所在。依國人的不健康餘命約8年、照顧費用每月5萬元推估，約需準備500萬元的照顧準備金。長照保險的保障，是當發生日常生活自理能力及認知能力失能時，提供每月的照顧費用，以確保長期照顧的生活品質。通常高齡者來詢問長照保險會選終身型的，但保費也不便宜，故會建議搭配政府的長照2.0服務，來做補貼性質的投保。

實務上，高齡族群的健康狀況通常較脆弱，而健康狀況可能對保險計畫有影響。有些保險公司可能會因體況而拒保，如有這種情況也不用過度憂慮，因全民健保已提供相當好的保護，平時只要多注意自身的身體健康及一些社會福利資源是否可提供補助即可。（本《Smart智富》月刊專欄作者為國際認證高級理財規劃顧問（CFP®））

延伸閱讀

錯把登革熱當感冒...雲林17診所開快篩診 有症狀不要等

有勞保又有國民年金…退休前要怎麼規劃？ 專家：有三種方式可以選擇

好消息！飯店嚴重缺工阿嬤上工 有薪水還有補助可領

桃竹苗銀髮中心徵才活動19日登場 14家廠商提供277個職缺

相關新聞

高齡化時代來臨 如何透過保險保障高齡經濟？

在協助民眾保險諮詢的過程中，發現愈來愈多的銀髮樂齡族來諮詢。隨著高齡化時代到來，在長者的經濟安全議題中，退休金、醫療費用和長期照顧費用等3面向最受關注。而以下3類保險能確保高齡者在經濟上獲得更好保障：

AI浪潮席捲 哪些產業具投資潛力？

未來10年，人工智慧（AI）的潛力超乎想像。根據網路數據公司統計，從2022年年底ChatGPT出現到暴紅的短短3個月內，台灣的網路搜尋次數已高達7萬2,518筆，AI儼然已成為2023年最火熱的科技關鍵字之一，眾多關於AI的報導也如雨後春筍般出現，AI的熱度可見一斑。

台灣房租再創新高！ 雙北市租屋族落腳何處最划算？

台灣房租再創新高！主計總處公布最新的2023年5月租金指數為103.53，是自1981年有統計以來的最高紀錄，且自2022年7月起，已經連續11個月年增率逾2%，房租上漲的力道，似乎有愈來愈強的趨勢。

5步驟挑對股 才能勇敢抄底

在股海淘金20多年的「股市肥羊」翁建原（筆名）認為，「爛公司其實可能會是好公司，大規模衰退的公司，也會是大規模成長的公司」、「災難來臨時不應該逃避，而是要勇敢迎接災難來臨，勇敢跳進鱷魚河」。他將這些理論運用在實戰經驗中，並在他最新出版的《勇敢抄底！別人恐懼我貪婪，肥羊的槓桿養股術》一書中大方分享，例如他在2022年9月底，股市大跌近3成時，透過積極操作買賣大型金融股，2個月左右的時間就賺進171萬元。

觀察外銷訂單 提早卡位飆股

在台股，上市櫃公司多達1,779家，要挖掘出具有漲勢的股票，對一般投資人來說，非常費時費力；但「報價天王」林信富透過出口數據，先找出正在風口上的產業，再用營收與獲利篩出產業中爆發力強的好股，常能賺取波段翻倍報酬，對他來說，是超省力的投資法。

避免延後退休 疫後退休規畫「3建議」

貝萊德資產管理公司發布，2021年確定提撥制退休調查報告，結果發現新冠肺炎疫情影響許多未退休民眾的退休規畫，包括須提早從退休帳戶中取款、借款的人數增加，甚至必須延後退休。這凸顯出「緊急預備金」也是退休準備的重要影響因素。事實上，報告中也指出，認為自己有充足退休規畫的人，例如有緊急預備金可因應疫情造成的收支變化，受疫情影響程度較低。因此，準備開始做退休規畫的人，建議可以先從短期的緊急預備金開始累積，再擴大到長期的退休儲蓄準備。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦