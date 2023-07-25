高齡化時代來臨 如何透過保險保障高齡經濟？

【撰文：駱潤生】

在協助民眾保險諮詢的過程中，發現愈來愈多的銀髮樂齡族來諮詢。隨著高齡化時代到來，在長者的經濟安全議題中，退休金、醫療費用和長期照顧費用等3面向最受關注。而以下3類保險能確保高齡者在經濟上獲得更好保障：

1.即期年金保險：退休金是高齡經濟安全的首要關鍵。而對抗長壽風險，可提供穩定退休金流的年金保險，是很重要的工具。依繳費方式可分2類，一為「遞延年金」，是工作時定期繳納保費，退休後便可獲得保險公司每月支付的年金；二為「即期年金」，指投入一筆金額即可啟動年金給付，對已退休、身邊有錢，但擔心活太久或守不住者，是不錯的選項。以80歲女性為例，若投入200萬元，每月約有8,000元的年金給付至終老。

2.終身醫療保險：醫療保險通常包括醫療費用的支付，如住院費、手術費、醫療材料與藥品費等。高齡者常面臨醫療費用的增加，一旦出現意外或健康問題，高昂的醫療費用可能造成沉重負擔。因此醫療保險是解決這個問題的關鍵。

醫療險依保障年期分為「定期醫療險」及「終身醫療險」。定期醫療險依年齡、性別調整保費級距，採用「自然費率」計算，年齡愈高費用愈高，且有保障年齡上限。青壯族群常在家庭責任重的時候選擇投保，但高齡者通常會關切保障的年期是否終身及費用的平衡。目前實務上，終身醫療險採階段性加強給付，如75歲才開始啟動實支實付或增加定額給付。這種保險的設計是針對早期「定期醫療險」有保障年齡上限的問題，提供高齡者醫療險一個「接力」的選項。

產險公司也推出「銀髮族意外險」，提高可投保年齡，如90歲以下也可投保，加強高齡者意外醫療的保障。

3.長期照顧保險：長照費用是許多高齡者的花費所在。依國人的不健康餘命約8年、照顧費用每月5萬元推估，約需準備500萬元的照顧準備金。長照保險的保障，是當發生日常生活自理能力及認知能力失能時，提供每月的照顧費用，以確保長期照顧的生活品質。通常高齡者來詢問長照保險會選終身型的，但保費也不便宜，故會建議搭配政府的長照2.0服務，來做補貼性質的投保。

實務上，高齡族群的健康狀況通常較脆弱，而健康狀況可能對保險計畫有影響。有些保險公司可能會因體況而拒保，如有這種情況也不用過度憂慮，因全民健保已提供相當好的保護，平時只要多注意自身的身體健康及一些社會福利資源是否可提供補助即可。（本《Smart智富》月刊專欄作者為國際認證高級理財規劃顧問（CFP®））