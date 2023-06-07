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老年照護需求成經濟壓力 銀髮族安養信託的新選擇

聯合新聞網／ Smart智富月刊
台灣因為高齡化及少子化嚴重，老年照護需求成為家庭龐大的經濟壓力。聯合報資料照
台灣因為高齡化及少子化嚴重，老年照護需求成為家庭龐大的經濟壓力。聯合報資料照

【撰文：王儷玲】

台灣因為高齡化及少子化嚴重，老年照護需求成為家庭龐大的經濟壓力。且由於全台的「住宅自有率」達78.6%，有愈來愈多人會想要利用手中的不動產，作為養老金的來源。

近年來，信託公會積極推動安養信託評鑑，許多銀行不斷推出創新服務，其中又以結合不動產業務的安養信託表現最為突出。

目前市場上，安養信託結合不動產業務已有許多不同型態。例如，有業者將政府及企業的閒置土地，透過信託租賃給開發商，利用不動產開發信託興建安養宅或二代宅，再由銀行提供入住保證金信託及安養信託，讓高齡者可以更放心入住安養，協助實現青銀同居，民眾亦可兼顧就近照顧長輩，使銀髮住宅型態有更多元的選擇。

此外，利用安養信託結合以房養老或留房養老，則可以創造退休的現金流。過去有房子的民眾通常需要先賣房來獲取養老金，但若僅將賣房所得存入銀行，未來資產恐因通膨而變薄，難以維持長達數十年的退休生活品質。且房屋出售後，如果沒有適合的居所，晚年恐將流離失所。不過，以房養老和留房養老便可以克服前述問題。

以房養老的優點是，房子抵押給銀行後，屋主還是能住在家裡，不需額外負擔養老院的費用，而當屋主離世後，親屬也可以選擇償還貸款，或者由銀行將房屋拍賣，從銷售金額扣除應繳貸款後，將剩下的金額分配給家屬。

但以房養老的缺點是，萬一申貸年限已到，屋主卻仍活著，將會面臨到必須搬離住家的風險。另外，有些屋齡較高房子，可貸額度較低，導致實際用來支應生活費的額度可能不夠。

留房養老則是將安養信託結合不動產業務，房屋所有權仍屬於屋主，透過委託銀行「包租代管」進行出租及管理，每月專款專用，扣除信託管理費後，按月給付安養費用給受益人，讓高齡者不用擔心產權及資金管理問題，較適合持有多棟房屋的老年族群，不僅能夠保留房屋所有權、擁有穩定退休金，同時又無須處理房東的事務。

結合不動產的安養信託，讓台灣的銀髮族可以透過自有住宅，填補各項退休年金不足的缺口，是另類優化生活的方式。民眾如果可以再搭配別的保險商品，比如商業年金保險、長照保險等相輔相成，及早因應老年安養的照護需求，將更能確保退休生活寬綽無虞。（本文作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）

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