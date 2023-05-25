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防疫險風暴將走入尾聲 為何保險公司增資前要先減資？

聯合新聞網／ Smart智富月刊
根據《保險法》規定，保險公司必須維持一定的資本適足率，因此在確定最後理賠金額後，就必須盡快在半年報出來前增資完成。圖／聯合報系資料照片
根據《保險法》規定，保險公司必須維持一定的資本適足率，因此在確定最後理賠金額後，就必須盡快在半年報出來前增資完成。圖／聯合報系資料照片

【撰文：彭金隆】

防疫險風暴在今年4月後即將走入尾聲，但是當大家紛紛解開口罩迎向新生活的同時，許多保險公司還在為鉅額虧損傷腦筋。根據《保險法》規定，保險公司必須維持一定的資本適足率，因此在確定最後理賠金額後，就必須盡快在半年報出來前增資完成。

不過，為什麼保險公司在增資前卻又要先減資呢？這一增一減確實讓人覺得會不會多此一舉，難道又有什麼玄機與貓膩？減資的理由有很多種，例如有人是為了讓每股獲利數字好看一些，有些則是為了稅務的考量，還有一些則是為股權上的爭奪。但此次保險公司減資應該是單純的，主要是為了彌補防疫險所遺下的鉅額虧損。

如果最近有檢視這些保險公司的財報，會發現不管虧損多嚴重，帳面上資本額都不會變動，因為公司的資本額數字是固定的，除非透過增資或減資才會改變。即使是家虧損連連的公司，甚至淨值已經是負數了，資本額還是不動如山，此時高掛在報表上的資本額其實早已名不副實。如果想要增資，就必須先把這個虛數清除，讓資本額盡量先反映真實的樣貌，這樣也才能公平引進新的資本。

就公平性而言，當一家累積虧損已經讓淨值少於帳面資本額的公司，要引入新資本時，若原股東的股票價值已經從帳面的10元虧損到只剩5元，此時新股東一定不會願意用10元認購新股，除非老股東先將持股減資一半，以反映真實的價值後，這樣新股東進來也才不會吃虧。另外一因是公司在登記資本的時候，政府會根據實收資本的比率收取保證金，如果不先減除資本而直接增資，就必須再額外繳交增資額15%的保證金，同時按額定資本額的4,000分之1收取規費，因此就會採用先減後增的做法。

保險業是受到高度監理的行業，任何有關資本的變更或異動，都要經過主管機關同意，因此透過減資或增資動手腳的機會其實不高。而本次受到防疫險嚴重拖累的幾家產險公司，已陸續啟動減資與增資，也祝福這些公司增資後，能早日擺脫防疫險陰霾，繼續為社會大眾防範風險而努力！

(本文作者為國立政治大學風險管理與保險學系教授、國立政治大學銀行保險研究發展中心主任)

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