新興主權債最佳投資時機已到！可望迎可觀投資回報率

【撰文：張繼文】

俗話說，「最壞的時機也是最好的時機」，全球市場在2022年面臨升息、高通膨、戰事等亂流影響下走跌，但投資機會也相應萌生，隨著市場邁入升息的最後半哩路，最好的投資時機到來！加上新興主權債十年一遇的價值潛力顯現，可為投資人提供良好的切入點。

新興市場債市2022年表現可謂一波三折，不過市場終於在2023年獲得喘息，自從2022年底以來已經悄悄吹起反彈號角。其實，市場表現環環相扣，若想展望2023年市場走勢，不妨先回過頭來檢查，造成市場大跌的種種因素是否開始轉佳。

全球市場在2022年面臨戰事、升息緊縮、高通膨等亂流影響而走跌，但否極就有機會泰來，經過各項利空衝擊後投資機會也相應萌生，以烏俄戰爭來說，再經歷1年多的延續之後，目前市場對相關利空已經消化完畢，戰爭對於市場的影響逐漸淡化。

在聯準會（Fed）動向方面，美國通膨見頂回落，3月份FOMC會議發布的點陣圖則預期2023年年底終端利率為5.1%，隱含還有1碼的升息空間，同時市場不斷動態調整Fed升息路徑，目前各界預期Fed將更為鴿派，利率期貨市場甚至反映美國在2023年下半年可望開始降息。

不論是否降息，至少一致的共識是Fed即將暫停升息，而我們已經走到升息的最後半哩路，壓抑債市的大石頭可望移除。參考前次（2018年～2019年）升息循環近尾聲的經驗，當Fed暫停升息，風險性資產的反彈將顯著且迅速，過去紀錄顯示，新興主權債在暫停升息後1年上漲14.47%，超越全球投資等級債與全球非投資等級債，漲勢最為凌厲。因此當Fed不再升息，債市可望複製歷史經驗，迎來利多，顯示最好的投資時機已經到來了！

就新興主權債的投資吸引力評估，歷經2022年上沖下洗後價值已經顯現，過去由於市場負面氣氛引起過度反應，使新興主權債價格遭到錯殺，資產價格下跌幅度已遠遠超過對基本面的實質影響。根據過去投資經驗，近15年來新興主權債出現過3次明顯修正，包括2008年金融海嘯、2020年新冠疫情干擾，以及2022年的Fed緊縮與戰事動盪，目前新興主權債面額加權價格81.5仍位於長期低點，僅次於金融海嘯時期，亦較10年平均值折價約19%，為千載難逢的絕佳投資機會。

根據歷史統計數據，在債券價格低點進場的6個月、1年後都可望有雙位數的豐厚報酬，且自2022年10月21日低點至2023年3月底，新興主權債指數累積漲幅已達13.24%。

再從債券殖利率的角度來看，先前新興美元主權債殖利率一度衝破10%，現在也仍高達8.51%，也創下金融海嘯以來新高，下檔風險有限，現在進場如同用債券破盤價，逢低承接超過8%的高殖利率水準。歷史經驗也顯示，在2008年與2020年新興主權債殖利率上升至8%時進場布局，1年後指數分別上漲18.58%及24.4%，達雙位數投資回報率。因此，此時投資人宜買不宜賣，反而應積極分批布局！

總結來說，從長期角度來看，過去美國歷經多次升息循環，新興主權債短期雖受影響下跌，但在趨勢上仍是持續一路走揚。

如今，在Fed升息已近尾聲，加上價值面誘人、基本面仍有撐的情況下，新興主權債最好的投資時機已經到來，目前布局新興美元主權債的下檔風險相對較低，提供了很好的買入契機，長期可望迎來可觀的投資回報率。

（本文作者為野村投信投資策略部副總經理）