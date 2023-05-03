利率走向掌握金融風暴前兆 經濟學家揭「國際金融紛擾不斷」原因

【撰文：楊尊堯】

美國2023年3月初爆發10年來最大的銀行擠兌風暴，矽谷銀行（Silicon Valley Bank）在2天內被存款人瘋狂提領420億美元（約合新台幣1兆2,800億元），迫使加州監管機構不得不於美國時間3月10日宣布關閉這家資產高達2,090億美元（約合新台幣6兆3,700億元）的銀行，成為2008年金融危機以來最大的銀行倒閉案。

除了矽谷銀行，不少美國的中小型銀行，包括銀門銀行（Silvergate Bank）、標誌銀行（Signature Bank）、第一共和銀行（First Republic Bank），甚至是瑞士第2大銀行瑞士信貸（Credit Suisse）也接連傳出財務脆弱，營運陷入泥淖。到底是什麼原因導致近期國際金融紛擾不斷，系統性風險大增？《Smart智富》月刊專訪具有40年研究資歷的知名經濟學家吳嘉隆，帶大家探討現在詭譎多變的國際經濟情勢。

針對矽谷銀行倒閉事件，吳嘉隆表示：「這次美國銀行業流動性出現問題，美國政府處理正確且快速，可暫時讓此次風暴安然度過，但未來不排除更大的銀行會出現危機，將帶來更大的金融風暴。」吳嘉隆說。

因為此次問題，是聯準會快速升息所帶來的後遺症，也就是「利率倒掛」。正常來說，應該要長期利率高過短期利率，銀行才有利可圖。但從2022年7月開始利率倒掛，短期利率高過長期利率，變成銀行資金的成本超過資金的收益，此時銀行在資金運作上就陷入虧損，隨著長短利差持續擴大，銀行承受的衝擊也愈大。未來只要利率倒掛的情形一直存在，銀行營運就會逐步浮現問題，最後可能連大型銀行都會撐不住，恐引發金融風暴。原本不畏經濟衰退，決意全力打通膨的聯準會，面對矽谷銀行破產倒閉事件，態度是否轉向就值得關注。

今年3月聯準會決策會議，是矽谷銀行倒閉後的首次決策會議，並釋出未來利率路徑指引，根據聯準會最新利率點狀圖顯示，聯準會官員預估今年年底的聯邦基準利率水準為5.125%（5%～5.25%），距離現在4.83%（4.75%～5%）區間只有1碼的空間。吳嘉隆認為，市場有一派人看到這個資訊就認為升息已接近尾聲，升息循環即將結束，但他們忽略了聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）每次會議後都一定會講的一段話：「我們的官員會根據剛剛進來的最新經濟數據，以及對經濟前景的展望，來做預測跟決策。只要情況有變化，我們的利率路徑指引隨時可以調整。」換句話說，預估利率不是既定計畫，聯準會會根據最新數據做出適當的決策，稱之為政策取決於數據。因此，聯準會預測今年年底利率到5.125%只是現階段給出的指引而已。回顧2022年的經驗，聯準會上半年剛開始升息時表示，年底利率可能是3.25%到3.5%，然後調高到會略低於4%，最後又表示會到4.4%。果然去年年底時利率達到4.25%～4.5%區間。因此，預估今年也會重演去年逐漸調高利率路徑的指引，現階段告訴市場利率5.125%，過一陣子等銀行流動性問題趨緩後，市場信心回復正常，不再出現恐慌心態，聯準會重心將會回到對抗通膨的路線上。

此次會議還有釋出另一個重要訊息，雖然近期CPI（消費者物價指數）有下降跡象，但通膨數據分成3部分：商品通膨、住房通膨及服務通膨，當中合計占比44%的商品通膨及住房通膨有往下走的趨勢，但占比逾一半的服務通膨完全沒看到降溫的跡象，這點鮑爾特別在演說中強調2次。所以短期內是因銀行擠兌事件產生了信用緊縮的效果，但只要銀行事件告一段落，銀行危機不再產生，不再提供額外的緊縮效果，那麼可能就會繼續升息打通膨，直到通膨明確下降為止。

吳嘉隆表示，如果現在不升息，利率保持在5%，基準利率跟公債的殖利率都在高檔，那高通膨很可能長期化，聯邦政府的利息支出就會在高檔好幾年；反之，若在1年、2年內迅速升息，成功把通膨打下來，等到景氣衰退時就可以降息，當利率逐步走低，可長期負擔2%的低利息，將相對省去很多利息開支，因此長痛不如短痛，現在必須全力打壓通膨，不管對民生消費還是政府利息支出都是有益的，故預估聯準會持續升息路線不變，終端利率有機會上升到6%以上。

很多投資人現在已在等待降息，以為聯準會一旦降息促進貨幣寬鬆，是新一波多頭行情開始的訊號，但吳嘉隆警告，歷史經驗告訴我們，過去3次大通膨結束所帶來的3次經濟衰退，都是由降息敲響的警鐘。在實體經濟正式進入衰退前，聯準會會降息消除利率倒掛，但實體經濟已受到傷害，連帶全球股市重挫。因此，降息是個非常重要的指標，當開始降息時代表聯準會已從經濟數據嗅到異常，整個經濟形勢將向下轉向，這往往也是金融風暴的前兆，此時的操作建議轉趨保守，等待經濟落底後再找機會逢低布局。