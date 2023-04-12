產業隊長張捷致富術：「基本分析七龍珠」 挖產業好股

【整理：周明欣】

股票操作就像開車，有時能通行無阻，有時一路曲折。盤勢不同，對應的做法也不同，所以產業隊長張捷提醒投資人：「漲時重勢，跌時重質」。而他也在新書《產業隊長張捷致富術：瞄準5大錢景，挖掘趨勢飆股》剖析未來5大高含金量產業（網通、ESG綠能、電動車與新能源車、半導體高階製程、生技醫療），並闡述如何透過「閱讀產業分析及法人報告」、「看新聞媒體嗅風向」、「留意企業大股東及CEO看法」、「從生活中找題材」、「追蹤國際龍頭業者社群動態」、「從供應鏈與生態系中挖掘」等好用的選股訣竅來挖掘好股。

經常拜訪公司的張捷表示，在訪談時他多會聚焦在產業方向、公司競爭優勢、競爭策略與成長動能等更能凸顯公司長期投資價值的大格局問題。而對於公司價值，他會採自己所歸納的「基本分析七龍珠」：

基本分析七龍珠1》5項基本指標

首先，張捷會先列出5項基本指標：「新產品」、「新市場」、「寡占／獨占」、「高成長」、「國際級大客戶」，整體評估公司是否有好題材或營運動能。一般來說，只要具備3項就算及格了。

基本分析七龍珠2》本益比與本益成長比

張捷表示，對盈餘持續性、基本面穩定的公司，一般合理的本益比為8倍至20倍，低於8倍代表股價過低；8倍至12倍是市場認為相對便宜的股價區間；12倍至20倍屬於正常範圍；高於20倍代表股價偏高。

對於成長股，他常用的估價方法本益成長比（PEG），公式為「本益成長比＝本益比÷盈餘成長率」。一般而言，數值是1倍時代表目前股價合理，愈低代表股價愈被低估。而他認為，低於0.6倍以下的股票就很值得買進。

基本分析七龍珠3》成長動能

股價反映的是未來，因此，公司是否「具有成長動能」對法人或投資人來說，是重中之重，通常需透過詢問公司來掌握，如是否推出新產品、接到新訂單、拿下新市場等，也就是「公司未來的預測或展望如何」。

若公司的回答是「持平」，法人通常就會換股操作；若是「沒有悲觀的理由」，法人換股機率是一半一半；若是「看法樂觀」，甚至是「後勢看好」，法人買進或持續加碼的可能性大增。

基本分析七龍珠4》營運狀況

股價能不能上漲要看公司獲利與營收，其中營業收入成長性主要看月營收的年增率如何，而且必須與同期相比，才不至於有淡旺季的落差；毛利率高低與獲利能力有關，太低代表公司在扣除必要的經營、管銷與研發等費用後所剩無幾，「錢途」不夠閃亮，自然降低投資意願；營業利益率代表扣除一切營運成本及營業費用後，本業所產生的利益；稅後淨利則是扣除一切損失或支出後的淨利。值得一提的是，不同產業或同質性類股，都需要從實際數據中換算獲利表現，才能得出真確的本益比、營業利益率等數據，並從這些數據中評斷公司價值。

基本分析七龍珠5》資本額及籌資計畫

基本上，中小型股因為股本小、獲利時反映出來的成長率較高。如果本身屬於主流產業、具有高成長性的話，就會是不錯的投資標的。「籌資計畫」通常代表公司有新訂單或為擴產做準備，通常被視為利多，因為隱含成長的可能，股價有上漲機會。不過公司蓋廠房需要時間，生產線裝置到位，到擴產生產之間還有一段路要走，因此，也要將獲利何時實現等納入考量。

基本分析七龍珠6》具開創性、稀有性的藍海為佳

商業模式，簡言之是指公司透過何種方式賺錢。而張捷會較偏好高知識型或技術含金量高的公司，或者如生產大型資料中心伺服器用的浸泡式液冷系統大廠高力（8996）這類隱形冠軍。以高力來說，2022年風雨飄搖的一年中，因具有高附加價值、高利潤與產業前景，股價屢創新高，從2022年7月中約54元，到2023年1月17日漲停鎖死，收在最高點205.5元。不過半年之隔，股價上漲約280%，也是2022年我的代表作之一。

基本分析七龍珠7》競爭優勢與競爭者

在檢視公司的競爭力時，張捷會透過2種指標，一是經營大師麥可．波特（Michael E. Porter）的「五力分析」即（①與現有競爭者的競爭關係如何？②潛在競爭者多寡？ ③替代性高低？④供應商的議價能力如何？⑤客戶的議價能力如何？），二是「3個競爭策略」（①成本領導策略；②差異化策略；③目標專注策略）。

張捷表示，投資沒有捷徑，只要功夫下得深，持續耕耘，多分析、多觀察、多比較，活用「基本分析七龍珠」心法，成功「淘金」是遲早的事。