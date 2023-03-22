大陸經濟再成全球焦點 如何將儲蓄轉作消費成難題
【撰文：朱紀中】
中國經濟再成全球焦點！國際貨幣基金組織（IMF）2月初調高今年全球經濟增長預估至2.9%，主因中國經濟年度增長預估值一口氣調高0.8個百分點，加上印度，總計貢獻全球經濟年度增長的一半。反映中國內需消費的非製造業採購經理人指數，1月就直接跳升至榮枯線50以上。
分析中國景氣能夠彈升，關鍵在政府改變「清零」政策。股市因此推升，從去年10月低點起算，到今年1月下旬高點，iShares MSCI中國ETF共計彈升57%。
海外投資者甚至期待中國出現「報復性消費」，因為人民銀行近期公布去年住戶存款額大增人民幣17兆8,400億元，比前一年度增加80%，觀察疫情爆發這2年，中國超額儲蓄餘額同樣暴增。解封後若將「儲蓄」（過去2年這部分儲蓄比率皆逾3成）轉作消費，中國內需肯定出現驚人增長，進而帶動全球經濟。
然而報復性消費真的會出現嗎？專家分析，近2年超額儲蓄大增，主因房產和財務投資縮手，來自封城消費萎縮的占比應僅占2成。未來如何引導人們將儲蓄轉作消費、帶動經濟增長？對政府來說，將是一道「儲蓄難題」。
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