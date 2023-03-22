快訊

極權好朋友？中俄聯合聲明的「習普互利陣線」

放大你的普發6000元！選對領取管道 銀行、餐飲住宿優惠一把抓

六千聰明領／普發現金全攻略 哪種更快撥款？哪種代領方便？

大陸經濟再成全球焦點 如何將儲蓄轉作消費成難題

聯合新聞網／ Smart智富月刊
解封後若將「儲蓄」（過去2年這部分儲蓄比率皆逾3成）轉作消費，中國內需肯定出現驚人增長，進而帶動全球經濟。圖片來源／ingimage
解封後若將「儲蓄」（過去2年這部分儲蓄比率皆逾3成）轉作消費，中國內需肯定出現驚人增長，進而帶動全球經濟。圖片來源／ingimage

【撰文：朱紀中】

中國經濟再成全球焦點！國際貨幣基金組織（IMF）2月初調高今年全球經濟增長預估至2.9%，主因中國經濟年度增長預估值一口氣調高0.8個百分點，加上印度，總計貢獻全球經濟年度增長的一半。反映中國內需消費的非製造業採購經理人指數，1月就直接跳升至榮枯線50以上。

分析中國景氣能夠彈升，關鍵在政府改變「清零」政策。股市因此推升，從去年10月低點起算，到今年1月下旬高點，iShares MSCI中國ETF共計彈升57%。

海外投資者甚至期待中國出現「報復性消費」，因為人民銀行近期公布去年住戶存款額大增人民幣17兆8,400億元，比前一年度增加80%，觀察疫情爆發這2年，中國超額儲蓄餘額同樣暴增。解封後若將「儲蓄」（過去2年這部分儲蓄比率皆逾3成）轉作消費，中國內需肯定出現驚人增長，進而帶動全球經濟。

然而報復性消費真的會出現嗎？專家分析，近2年超額儲蓄大增，主因房產和財務投資縮手，來自封城消費萎縮的占比應僅占2成。未來如何引導人們將儲蓄轉作消費、帶動經濟增長？對政府來說，將是一道「儲蓄難題」。

延伸閱讀

台聚：EVA行情還在起飛期 估第2季優於首季

疫後解封人氣買氣熱絡 備戰母親節百貨春季新櫃上陣

面板需求增溫 預估下季起面板驅動IC價格逐漸回穩

解封後SOGO首場最大日本展 民眾：熟悉的日本味回來了

相關新聞

大陸經濟再成全球焦點 如何將儲蓄轉作消費成難題

中國經濟再成全球焦點！國際貨幣基金組織（IMF）2月初調高今年全球經濟增長預估至2.9%，主因中國經濟年度增長預估值一口氣調高0.8個百分點，加上印度，總計貢獻全球經濟年度增長的一半。反映中國內需消費的非製造業採購經理人指數，1月就直接跳升至榮枯線50以上。

資金行情再起 全球金融市場將展開「無基之彈」

對於全球絕大多數頂級富豪來說，2022年是財富大縮水的一年。這一年，美股3大指數（標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業平均指數）年線均創下2008年金融危機以來最差表現，股市和債市暴跌，直接導致全球頂級富豪們的財富大幅蒸發。

樂齡生活3大投資商機崛起

在通膨疑慮、升息政策和經濟放緩等利空不斷下，2022年的全球股、債市場陷入高度震盪；但其中，「樂齡生活」卻是少數表現較為平穩的投資主題之一。究其原因，是因為此主題下的投資板塊多屬於價值型（如金融），以及防禦型產業（例如必需消費或健康保健），所以在2022年整體表現相對優於MSCI全球市場股票指數。

2023年資產方向是「債優於股」 10年難遇的投資級公司債布局良機

債券市場在經歷數十年的多頭之後，去年遭遇了史上少見的修正，特別是投資級公司債更創下史上最重的單年度跌幅。但去年的修正並非長期趨勢的轉變，反而應視為投資級公司債投資甜蜜點的回歸，對過去想買入高品質債券作為核心資產，但又嫌收益太低且吸引力不足的投資人來說，千載難逢的入手時機已經浮現。

存對金控股 月光族也能翻身

想投資又擔心本金不夠，真的能靠投資翻身嗎？Facebook粉絲專頁「牛老闆×樂活人生」劉建鑫，常在網路上分享存股心得，很難想像他曾是入不敷出的月光族。出生於1984年的他出身平凡，因為太想「變有錢」，靠著開源節流、強迫儲蓄，硬是存下第一桶金；而後從上班族轉行從事飾品批發，讓收入更上一層樓，並再透過紀律的存股繼續累積財富，目標是打造退休後源源不絕的現金流。他已在38歲時成功存到了500張合庫金（5880），估計2023年將能領到超過130萬元股息。

矩陣式存股法 績效遠勝大盤

不到20歲就進入台股的投資達人雷浩斯，曾在股海翻船多次。25歲時終於從實驗股神巴菲特（Warren Buffett）的價值投資上賺到錢，還學到許多產業知識，因而接下來18年便專注在價值投資的策略沒變過。但對選股與操作方法，他仍在精進調整，為的是更有效地實踐巴菲特做的「買進好公司、分散長期持有」，當然，還有拉高長期績效。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦