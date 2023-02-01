創新數位時代 利用金融科技完善退休保障

【撰文：王儷玲】

在金融科技多元發展下，台灣市場已發展出許多創新的金融服務與商品，可為退休理財與保障加分。

首先是自動化退休理財服務，具自動導航調整機制的「目標日期基金」（Target-Date Fund），是近年來非常受到青睞的退休理財新商品。其最大特色就是，會依照投資人年齡自動調整資產配置，愈接近退休，投資股票的比重愈低，而債券及固定收益型資產的比重則愈高。因為不需投資人煩惱投資決策的特點，又稱為「懶人基金」。

此基金一次做好全方位投資策略（one-stop solution），不但提供投資人方便性，也讓投資人不會因自行決策而造成買高賣低的錯誤，非常適合作為退休理財投資的選項。

其次是智能機器人理財服務，同樣具備「自動化」特色，也相當適合生活忙碌的現代人作為退休準備的投資工具。例如有中國信託銀行的「樂退GO」和「智動GO」、元大投信的「指享退平台」等，都鎖定退休族或小資族，推出客製化的定期定額智能投資服務。有些平台更已內建「自動再平衡」功能，當偵測到市場超漲或超跌時，會自動發出警訊通知投資人，提醒低點進場布局，協助提升退休投資績效。

另一種嶄新的金融服務，是數位化健康促進與醫療照護服務。近年來，看好健康促進趨勢，保險業也積極推出具有健康促進效果的外溢保單，讓保戶透過運動、健檢數值達標等方式，獲得保費折減、保額增加的效益，也讓醫療險從個人健康的「事後理賠」走向「事前預防」。

目前只有壽險公司可設計、發行外溢保單，市面上共有125張，例如國泰人壽推出體重管理保單，鼓勵保戶做好體重管理，且針對肥胖可能導致的心腦血管疾病與手術提供保障，同時導入AI智能模型，透過手機、穿戴式裝置，計算個人化的健康分數，讓用戶更能夠掌握自己的體況、進而維持健康。

再如富邦人壽推出的全新防癌保險，針對民眾罹癌精準治療最需要的自費項目提供保障。此外，台灣人壽也為團險企業保戶推出創新手遊型「Team Walk職場健康管理App」，提供企業健康管理及事後團險服務，激勵企業員工養成運動好習慣，企業同時也有機會享有健康管理回饋金。

在不斷創新的數位時代，民眾應多了解這些數位化金融服務，也期待未來結合更多跨產業數位技術，提供更客製化、更個人化的退休保障新服務。

（本《Smart智富》專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）