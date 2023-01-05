把握東南亞黃金10年 買進「這2國家」基金獲利可期

【撰文：張真卿】

環顧歷史，每8～12年新科技的創新，總會形成一個循環和主流產業，世界的工廠也會跟著遷移。

在20世紀時，先是日本以汽車、家電及半導體業，在1980年稱霸全球；接著美國在1990年代推出的電腦、網路科技，引爆全球經濟成長榮景，但在2000年時，因美國科技產業過度投資產生危機，引爆「Y2K（千禧蟲危機）高科技泡沫化」，拖垮全球經濟，之後2001年因中國加入WTO、經貿開放，全球經濟主導權由西方世界的美國，轉移到東方世界的中國，台資也紛紛西進投資，使得中國成為全球最大的製造工廠。

2009年行動裝置加上4G產業引領全球經濟，美國又重新奪回全球經濟的主導權。2018年起，時任美國總統的川普（Donald Trump）為了防止中國坐大，挑戰美國霸權的地位，雙方衝突不斷，由貿易戰打到科技戰，再到南海軍演，即使新冠肺炎（COVID-19）疫情未見曙光，這些衝突仍會一再發生。而台灣在這些衝突中，都居於關鍵角色。

在貿易戰方面，台商早期到中國經商，雖然工廠在中國，但最重要的關鍵技術都留在台灣。中美貿易戰拉高關稅，台商被迫遷移到東南亞，對中國生產力造成一定程度的壓力。

在科技戰方面，決戰點是在半導體產業，台灣半導體聚落完整，供應鏈綿密。美國要求台積電（2330）到該國設廠，為的就是要掌握最關鍵的技術。中國欠缺IC（積體電路）的矽智財、設計和高階代工，這是台灣的強項，中美都積極拉攏台灣。

在軍事方面，南海風雲詭譎多變，中國進行奪島演習，美國派航母群巡弋南海，台灣也加強東沙群島的戰力。中國若是想要由陸權國家擴展成為海權國家，必須突破第一島鏈，美國當然不樂見此一形勢，台灣居於咽喉要地，為兩強必爭之地。

2019年起，中國國家主席習近平強推「送中條款」（全名為《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》）和香港《國安法》，當香港《國安法》通過後，這個由英國建立的資本主義保護傘就消失了，香港的財團、企業、金融機構和有錢人加速離開香港。本次中共20大（中國共產黨第20次全國代表大會）會議上，「共同富裕」作為「中國式現代化」的一部分，再次成為外界關注的焦點。外資和有錢的中國人紛紛出走海外避難。

近年來，全球產業分工出現重大變化，不再只是要求降低成本，而是要求供應鏈的安全。除了2020年新冠肺炎疫情導致全球供應鏈中斷外，中美貿易戰、俄烏戰爭，以及兩岸關係緊張，都讓歐美國家和企業意識到地緣政治，可能危及產業生存。

國際大廠為了要確保原料和關鍵零組件能穩定取得，尤其台海危機凸顯出西方對台灣半導體過度依賴，因此歐美企業不但要「去中國化」，供應鏈還要「減少對台灣地區的依賴」，因此要求台灣的電子代工廠和零組件廠，必須到中國和台灣以外的地區設廠，東南亞地區就是台商的首選。

美中貿易戰，美國將部分中國企業列入出口管制名單，牽動全球供應鏈重整，台商被迫另覓中國以外的生產基地。科技大廠這2年更是大舉前往印度、越南、印尼與泰國大擴廠，滿足客戶的要求。雖然東南亞供應鏈仍然不完整，但台商分散生產布局已是不可逆的趨勢。不只「電子五哥」英業達（2356）、和碩（4938）、廣達（2382）、緯創（3231）和仁寶（2324），前進東南亞與印度布局的腳步不停歇，其協力廠商也被迫前往設廠。

2022年11月，摩根士丹利（Morgan Stanley）首席亞洲經濟學家陳艾亞指出，未來10年將是印度的黃金時代。摩根士丹利預測到2027年時，印度將成為第3大經濟體，其GDP（國內生產毛額）將在未來10年從目前的3兆4,000億美元增加1倍多，達到8兆5,000億美元。印度每年的GDP增量將超過4,000億美元，這一規模僅次於美國和中國。

2001年～2008年，中國引領全球經濟成長，這段期間「金磚四國」（編按：巴西、俄羅斯、印度和中國）基金漲幅驚人。2009年～2022年，美國的行動裝置帶動全世界產業革命，行動裝置要求「輕、薄、短、小」，半導體產業躬逢其時，這段時間買進美國或半導體的基金和個股，保證賺得盆滿缽盈。接下來是東南亞成長最快速的10年，投資人可以買進東南亞和印度基金，獲利可期。

（本《Smart智富》專欄作者為財經作家、台中科技大學講師）