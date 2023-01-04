2023台股先蹲後跳！鎖定焦點產業 2原則選好股

【撰文：劉瓊雯】

台股加權指數在2022年如同洗了一場三溫暖，從1月初攀上歷史新高紀錄後，便受到烏俄戰爭、通貨膨脹、美國聯準會（Fed）暴力升息，以及經濟景氣疲軟等諸多黑天鵝干擾，指數一路從「萬八」高檔回測至「萬三」以下，重挫幅度超過30%，創下2008年金融海嘯以來最大跌幅。

而就在此時，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在2022年年底時釋出暫緩升息等鴿派訊號，再加上其餘利空因素淡化，激勵台股加權指數出現強勁反彈。

在經歷過2022年各項利空磨練後，2023年的台股能否撥雲見日？從事股市分析超過20年，在法人圈中擁有不錯評價的資深分析師鍾國忠指出：「2023年台股將會呈現『先蹲後跳』的走勢。」

鍾國忠表示，「景氣面」、「資金面」是相輔相成的，如果這2個面向的表現都很強勁，便會如同2021年時，在經濟表現亮眼下，指數往上推升。但若是像2022年年初時，受到經濟前景疑慮加上新台幣貶值等2個負面因素影響，便會導致指數回檔修正。

雖然2023年的大格局是「先蹲後跳」，但即使在市場相對不強的期間，仍然有可操作的投資機會。

鍾國忠指出，雖長期觀察2000年至2022年的台股走勢，發現第1季台股平均上漲機率高達70%以上；但觀察實際的經濟景氣，因美國公告的2022年11月ISM製造業指數為49，不僅是自2020年5月以來第1次跌破50榮枯線，更是低於市場預期的49.8，再者同期間台灣的外銷訂單、進出口金額分別年減23.4%和13.1%，景氣下滑未見趨緩，企業的第1季財報難報佳音。

此外，由於2023年農曆年來得較早，加上連續假期交易日不多，春節紅包行情將提前於2022年年底展開。對於這一波行情，鍾國忠特別提醒，因為法人多會在農曆年前的獲利調節賣壓，恐使指數出現修正。

不過他也請投資人不必擔心，因為指數在「萬二」附近會有強勁支撐，當指數回檔，再搭配第1季指數上漲機率相對高的情況下，將為投資人創造一個機會，此時「好公司」的價值就會浮上檯面。

相較於2023年上半年仍受景氣疲弱的干擾，鍾國忠認為，下半年可望回溫。根據行政院主計總處預估的台灣經濟成長率，2022年全年約為3.06%、2023年為2.75%。另根據國發會發布的10月景氣對策信號，受惠電子新品挹注貿易面指標成長，加上批發、零售及餐飲業營業額受內需回溫帶動而維持成長，綜合出口、股價、工業生產等各項指標所代表的景氣燈號則維持代表景氣趨緩的黃藍燈。

因此鍾國忠認為，2023年第1季和第2季的景氣尚難回穩，但待各項指標所代表的景氣燈號變化測試完畢，總體經濟狀況也會趨於明朗，將使2023年下半年的台股有機會走揚。基於上述走勢格局下，鍾國忠建議選股條件如下：

1.產業趨勢強：短期而言，他看好的2類股，一是疫後開放受惠類股，如觀光、飯店等；二是成長型高殖利率類股，如電源供應器、封裝測試、NB（筆電）等。中期較有表現機會的類股，是成長趨勢確立的車用IC族群。長期來看，他會鎖定電動車、能源、電力及軍工等，因受惠政策，使這些產業將可維持強勁需求，進而帶動獲利成長。

2.個股基金本佳：鍾國忠建議，可透過每股盈餘（EPS）篩選出真正有獲利的公司，但要符合以下2個原則：

原則1》連續11季成長

2020年第1季到2022年第3季，總共11季的時間，每季EPS都出現成長。

原則2》2022年仍維持成長

在景氣不佳的2022年，EPS成長仍大幅超過2021年。

鍾國忠表示，經過長達2年不可預測的疫情影響，再到人為造成的俄烏戰爭，在這段期間內還能持續成長的公司，絕對是產業內的佼佼者，而若是股價仍然合理或低估，就很值得布局。