股債同步下殺 市場多空看美債

【撰文：朱紀中】

上半年股債齊跌慘況，8月後再次上演！總計美股標普500指數從年初到10月下旬跌了22.9%，同期間10年期美債價格下跌14%。是什麼原因讓股債同步下殺？

瑞士銀行認為，實質利率飆升的殺傷力比俄烏衝突還嚴重，關鍵指標就看美國10年期公債殖利率。按他們的研究，10年期公債實質收益率每上升10個基點，美股指數會跌0.8%。原本市場反映美國聯準會（Fed）升息，預期債券殖利率6月漲到3.48%就會見頂，沒想到9月攀高到3.95%、10月再衝上4.25%。殖利率不停升、債券價格一路跌，股票在內的風險性資產跟著重挫，連因俄烏戰事開打衝高的金價都被美債打趴，3月以來跌2成。

若拉長時間看，2年多前10年期公債殖利率最低只有0.5%，如今卻漲到4%以上，債券價格因此下跌21%。在日本、中國等央行的拋售賣壓都被消化後，按過去40年經驗，10年期公債殖利率通常領先聯準會升息動作約1季見頂，且除了少數例外情況，10年債殖利率高點都會比政策利率還高。瑞士銀行因此預期，如果年底前美債殖利率不再走高，則所有資產的波動將會降低，美元可望走軟，屆時不僅投資級債會漲，新興市場債、股票、乃至黃金都有機會反彈。瑞銀的預期能否成真？市場多空就看美債走勢了！