美元正強 該布局美元保單嗎？

【撰文：林竹】

受到美國升息影響，美元一躍成為市場上最強勢的貨幣，美元指數突破110點大關，截至2022年10月中旬，今年已成長18.49%；美元強勢相對帶動其他幣別走弱，新台幣也不例外，至10月20日收盤，新台幣兌美元來到32.11元，為6年來新低點。

就資產配置的角度來看，美元強新台幣弱，應增加持有美元計價資產的布局，而2022年下半年最熱的美元資產，非美元定存莫屬，不少銀行紛紛推出短期高利定存搶市；但同屬於美元資產的美元保單，這段時間卻相對安靜許多。會有如此大差異，國際認證高級理財規劃顧問（CFP®）景肇梅表示，主因在於保險公司的利差表現較不如預期。

觀察目前市售的美元保單，可發現多以利率變動保單為主，有些會再加入一些還本的設計，繳費期間分別設計為2年～20年不等，仍以6年期為大宗；其內部報酬率（IRR）視不同持有年期，大約落在3%以內。景肇梅表示，雖然買保單是以保障為主，不應與定存利率比較，但很多保戶選擇美元保單，仍在意保單與美元定存的利差。「但目前美元保單內部報酬率與美元定存利率相較，差距並不懸殊；加上保單屬中長期配置，若未來美元走弱，現在投入美元保單恐面臨匯率損失，因此造成保戶對美元保單興趣較不如以往來得強烈。」景肇梅分析道。

至於以美元計價的投資型保單，因受到資本市場波動回檔影響，以及部分壽險公司改變策略、減少投資型保單銷售，也讓美元計價的投資型保單表現不若去年同期來得突出。

雖然現階段不是投入美元保單的好時機，但若仍對美元保單有需求的民眾該怎麼辦？已投保的美元保單，該繼續持有還是解約？首先景肇梅表示，對於有使用美元需求，例如打算出國遊學、居住的民眾，仍可將美元保單視為資產配置的一環，建議可在美元兌新台幣相對較低時，分批換匯美元繳保費，避免套在高點；而若想更划算一點、保費更低一些，且沒有急迫投保需求者，或許可等到2023年，因金管會已預告，明年有機會調升美元保單的責任準備金利率，美元保單保費有機會比今年更便宜。

至於舊的美元保單，國際認證高級理財規劃顧問（CFP®）駱潤生認為，舊的美元保單其利率相對較穩定，繳了一段時間已累積保單價值，且若是在新台幣兌美元匯率相對好的條件下持有，也不該貿然解約，若有資金需求，可透過保單借款等方式取得現金，建議還是持續持有，只是要趁美元走低時換匯，降低成本。

此外，以往不少保險公司會透過發「新」單換「舊」單，來維持保費收入及規模的成長，以美元保單來說，就是推出新的利變型保單，以高宣告利率鼓勵民眾投保。駱潤生提醒，由於金管會保險局已在2020年7月祭出「宣告利率平穩機制」，要求保險公司銷售利變型保單時，宣告利率必須貼近實際債市利率，且要確保保單不虧錢銷售，呼籲保險公司不能用高宣告利率來搶客。

而近期保險局也強調，只要停售和現售的利變保單，是在保險公司同一個區隔資產帳戶內，理論上投報率、得到的宣告利率應該是一致的，不會有新保單宣告利率高於舊保單的問題。「而且保單通常在期滿後才開始有複利效果，為追求高利，解掉舊保單再買新保單，又要重新開始累積，不見得划算。」駱潤生說道。

另外，因市場跌多，基於逢低進場的資金需求，是否要解約美元保單，將資金配置在其他金融工具，例如美股或美元計價債券？駱潤生認為，目前美國公債或者是高評等公司債或股票，殖利率期望值雖相對較高，但價格的波動風險及單一公司的信用評等也是考量點，應評估是否可承擔解約、拿不回所有已繳保費總額，以及投資風險，畢竟投資要安穩也很重要。

最後，兩位顧問都強調，不論是想買新的美元保單或是想處置舊保單，行動前都要先想清楚，購買這張保單的目的是什麼？如果有短期運用資金的需求，舊有保單或許可以提供不錯穩定性及流動性；若是想長期為退休金準備，或有資產配置的考量，要思考自己有沒有長期投入、持有的韌性，如果規畫目的還包含預留遺產稅來源等其他策略，也要一併思考調整，不要因為一時變動，就輕易改變原來的規畫。