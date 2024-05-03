擁有鋼鐵之心的男人─陳文傑 所有創作皆是柔情細膩的鍛造而成

即使是生鏽或使用過的老鐵，也都有著獨一無二的殘缺美，陳文傑將鋼鐵生硬冷冽的特質，以藝術形式賦予新的語意，讓鋼鐵不只是一種材料、一門產業。

文．陳怡瑄 攝影．溫偉廷

「我從事工業設計有四十年的經驗，開發一項商品，從草圖繪製，到開模量產，每一個零件都要精準的按照尺寸比例生成，在設計上也要考慮如何平衡商品美感及功能或執行的可能性。如今能夠不用考慮尺寸，不用照圖製作，自由自在的進行創作，才是我真正最熱愛的事。」

千錘百鍊 造就一顆枝枒

在各個廢鐵回收場、工地甚至是海灘上都能找尋到他身影，眼光獨到的陳文傑將拾回的每塊廢鐵塑形、槌打，讓鋼鐵不再只是工業產物，更賦予他們文化創意的不凡生命。

四年前受疫情影響，陳文傑毅然決然地放下工作，並全身心投入金屬雕塑藝術，僅花了短短幾年的時間，就在金屬雕塑藝術方面大放異彩，他笑稱自己在藝術這行還只是幼稚園的程度，但卻用作品狠狠地敲開大眾全然不同的新視野。

回憶起當時完成的第一件作品《疫後彩虹》陳文傑感慨地說到，身為工業設計師的我，當時因疫情，無法再自由地出差及許多工作停滯，對我個人的各種衝擊和影響巨大，在這樣的心情和壓力之下，我完成了《疫後彩虹》這件創作。作品的人物就像是我，肩背重擔，心中焦慮，腦中釘滿思慮煩憂，腳上猶如被釘住束縛，想前進也無法行動，只能曲著身子，勉強的維持著半坐姿。

陳文傑將心情寫照與作品完美融合，具象中帶著抽象，其中主角的頭上，雖然痛苦無比滿是釘子，但卻有一個新的枝椏出現。陳文傑補充道，這便是一個新的希望，象徵痛苦都只是暫時的，無比韌性的我總會等到雨過天晴的那天。

《神龍》2022 年創作/ 共1 版 金屬雕塑

別人眼中的廢鐵

是他手裡的寶貝

從日本武士鎧甲、經典童話故事「傑克的魔豆」、佛經又或是上天入地祥龍，每個角度、彎曲與細節，都是陳文傑憑空想像出來的。在一片雜亂中，他總能翻找到可用的素材，便立即在腦中產生創作的靈感和藍圖，這也是最讓他興奮的尋寶及靈感噴發時刻。

曾在某個周末，陳文傑外出駕車途中經過海邊，突然眼睛一亮，瞥見被人遺棄的瓦斯桶，頓時靈感一現，找了路邊停車位，將車停了下來。一下車就走著爬著，越過大大小小的岩石岸邊，再次定睛一看，果然是值得停留的素材呢！爾後他帶著拾回的戰利品，就進入工作室開始馬不停蹄地創作，「從我取得這時，腦海中即浮現Ｑ版達摩的樣貌。順著靈感，一點一點的雕塑完成。此件作品保留標誌性的象徵，結合我個人的色彩，將達摩童趣化！」

陳文傑笑著補充道，很多人都問我怎麼老是撿一些別人丟掉的東西回來創作？我心想既然要進行創作，那便不要再增加地球的負擔，因此以環保為基礎，選擇各種回收的金屬來製作正合我意。在別人眼中，也許它只是壞損斷裂的欄杆、鏽蝕扭曲的鐵片、用畢丟棄的鐵桶，但在我眼中卻都是無數的至寶！將腦中所有的靈感恣意地揮灑，透過個人的細緻工藝，成為獨一無二的作品，我非常享受這樣的過程！

從意象到具象，再從具象昇華至抽象，陳文傑掌握鋼雕藝術的要領，未來將會 持續保持初心，完成一次次自我躍昇的理想實現

自我躍昇 實現心中理想

而在每件作品的創作過程中，皆是陳文傑親手槌打出來的，沒有手稿，卻將面部的輪廓、皺褶、羽毛、鱗片打造得栩栩如生，一下一下，一槌一槌，背後卻少不了創作的傷害，明年即將要滿六十五歲的陳文傑分享到，像是在焊接時的光亮造成的眼睛傷害，又或是將鋼鐵塑型時，手部肌肉過度使用所造成的長期發炎。

多年淬鍊，讓陳文傑在藝術這條路上逐漸發光發熱。一次因緣際會下，他在中國大陸舉辦作品展，但作品從台灣寄到上海時卻被卡關，苦等了一個多月無法解決，同為藝術家的曾英棟老師聽聞這件事後，便建議陳文傑到廣州大新美術館，可以不定期在大新文創園駐村，並在這邊創作、運輸，不但免去進出口問題，也可以同廣州大新長期駐村的藝術家們，相互交流，激發出不一樣的火花，分享各自的創作理念及時空背景，從中探究自己創作時與個人、環境及萬物的共鳴。陳文傑想了想，何樂而不為，便同意了曾英棟老師的建議。

從意象到具象，再從具象昇華至抽象，陳文傑如今掌握鋼雕藝術的要領，未來將會持續保持初心，並完成一次次自我躍昇的理想實現，也期望能在環保藝術這條路上能夠發揮更大的社會影響力。