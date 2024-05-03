汽車貨運物流、智慧物流 讓運輸產業蓬勃發展

物流運輸產業蓬勃發展，「汽車貨運」符合市場區域性的環境變化，不僅可以避免運輸成本增加，也可迅速達成消費者期待，發揮最大的物流效應，更可以輕鬆駕馭與克服各種複雜情況，維繫區域的運輸順暢以保持商品流通的企業責任。

文．李振麟

台灣物流產業快速發展，物流運輸是國家重要的競爭力指標，近年來，物流產業逐漸結合「高科技自動化」、「資通訊」，並朝向跨境運輸、冷鏈與電商等方向發展，帶動台灣產業快速升級，打造一個智慧物流的科技產業，對於國際競爭力提升，扮演極為重要的角色。

專業物流公司發展完整 服務內容多元化

新竹物流(HCT Logistics)就是台灣物流服務的領導品牌之一，目前已有十四處服務據點分布全台，主要經營內容包含一般倉儲、溫控及GDP醫藥等項目。為消費者提供專業性的商品運輸、金流支援以及資訊整合等綜合型服務，近年來更投入機車配送、冷凍冷藏食品運送，通過TFDA藥品PIC/S GMP評鑑後，實現藥品倉儲配送等一條龍專業性服務。

新竹物流面對目前的國際跨境物流發展趨勢，更專業於「訂單處理」、「客戶服務」與「應收帳款」等項目。另一方面HCT也與「阿里巴巴集團」合作，位於桃園的HCT跨境倉庫，成為天貓國際在台灣的指定倉儲中心。

另一家台灣宅配通(Taiwan Pelican Express)全台共有十四處據點，宅配物流藉以汽車貨運送貨服務，旗下擁有食品溫控以及GDP醫藥等營業項目，可視為全台第一家可提供「戶對戶」的宅配送機制。宅配通目前擁有車輛近一千台，以及完善的倉儲轉運中心，全台約十五座物流中心，營運規畫多元性，除了與「富邦媒體科技」策略聯盟，合力發展物流、金流以及物販服務等項目，也與「萊爾富」、「全家便利超商」合作，除了一般性商品、也推出常溫宅配運送服務，並且與全家超商合作，推出3C維修件宅配服務。

嘉里大榮物流(KERRY TJ)屬於一家大型物流貨運公司，擁有高素質的專業人才與軟硬體科技技術，服務據點遍佈全台，從事於國際與綜合性物流以及提出相關的供應鏈解決方案。旗下經營內容豐富多元，除了指派貨送，還有電子零配件、服飾精品、工業原科、食品等消費商品、以及國內外快遞運送，還可提供低溫倉儲等業務。近年來大榮也投資參與「冷鏈物流」、「醫療物流」與「跨境電商物流」等，提供完善的全方位服務品質，為台灣領先的品牌服務供應商。

近年來全球綠能減碳議題高漲，「電動車運輸」成為各家貨運產業的主要選項之一，為了能夠具體實現綠能低碳目標，「沃爾沃集團Volvo AB」、「雷諾公司Renault」以及「法國達飛海運集團CMA CGM」共同合作生產新一代電動貨運車。初期以農、漁水產品等為執行項目，後續推動短程溫控物流配送，未來將置入新的聯網軟件，可執行商品交付監控與消費者反應回報，以達成全方面的電動車貨運物流。

融合人工智慧尖端科技 推動倉儲物流轉型

全球商貿環境越來越複雜多元，如何確保供應鏈「靈活性」、「時效性」與「穩定性」，成為產業界的熱絡議題。今日要成為一個重要的運輸強國，「智慧倉儲」是關鍵性的建置項目，近年來物流管理融合人工智慧尖端科技，成為倉儲物流轉型的關鍵之一，各家企業集團致力於物流網路規劃，在網路核心架構下，無論是航空、海運或陸運等配送，都可互相搭配結合起來，發揮智慧運輸與自動倉儲的實用性。

在製造業、零售業與電商網路蓬勃發展下，倉儲自動化規模因此持續擴大中，尤其是智慧機器人的應用，帶來更多的創新商機。雖然「智慧倉儲」可視為物流科技產業的主要核心發展。然而在轉型過程中也面臨了許多不確定性挑戰，最大的因素就是企業主必須面對高昂的建構資金預算。

智慧倉儲自動化時代來臨

台灣業者近年來陸續研發「AGV」與「AMR」等機械手臂投入倉儲自動化領域，無論是電商物流、超商物流及3PL物流產業，對於智慧科技設備的需求與日俱增。「廣運機械智慧物流 KENMEC」為全球領先的自動化物流系統供應商，從設計規劃到售後服務，深受市場消費者喜愛。廣運智慧物流所研發設計的自動化倉儲、專業包裝與高科技智慧搬運等設施，擁有「機器手臂」、「自動導引車」、「多溫層倉儲」以及「智慧揀貨」系統，實現倉儲物流科技現代化，目前代表性的客戶群包含新竹物流、蝦皮、網路家庭以及酷澎等單位。

隨著電商交易量大幅成長，物流貨運量持續倍增，「人工勞力」與「揀貨效率」成為首要面對的問題，突顯出倉儲物流產業的重要性。「和泰汽車集團」與「TOYOTA汽車集團」合作，跨足倉儲物流業務開發，在整合TOYOTA、DENSO、所羅門等企業集團後，成立「和泰豐田物料運搬 TOYOTA Material Handing Taiwan」，提供一站式的智慧倉儲物流整合方案，在自動化科技設備導入倉儲作業後，以更完善的多元化物流服務，滿足所有客戶的需求條件，代表性客戶如振宇五金等。

受到電子商務普及化以及勞動力短缺衝擊影響，現代化的商貿流通越來越多元性，在倉儲自動化蓬勃發展變革下，不僅帶動資源規劃、倉儲管理、監控保險，以及運輸管理等系統功能。物流倉儲的高效率投資，也可得到降低成本效應，同時避免疲勞所產生的錯誤，提升市場競爭力，創造強而有力的產業型態。

台灣宅配通專注於「戶對戶」型態的宅配服務，與全家便利商店、萊爾富便利商店、家樂福等單位合作，建立一個全面性的宅配網通服務，另一方面，藉由AloT控制中心來執行無線定位、影像識別等功能，將商品資料轉載於視覺儀表板上，如此更有利於進行貨品管理以及行車運送軌跡的控制。

結合高科技自動化、資通訊 打造智慧物流

天眼衛星科技藉由網路技術結合，研發出「天眼智慧運輸管理雲」，再行導入「一站式服務ONE Stop Service」以及「企業資源規劃ERP」概念，透過車載設備、大數據分析、GIS技術、演算法與各項分析功能，建立起智慧運輸監控中心，以自動化流程取代繁忙的人工程序。在透過企業資源規劃ER、可執行派遣回報記錄、薪資自動計算、應收帳款及貨物送達時的通知與延遲預警，對於物流管理階層上有極大的幫助，目前已經與「統一速達」、「台塑貨運」與「PChome 24h購物」等業者合作。

「宇迅國際 LENTON X DPD」擁有五十年以上的跨境物流運輸經驗，隸屬LINEX品牌，為國泰航空全球貨運的獨家總代理，航空物流服務遍及全球。宇迅可以提供航空貨運、海運進出口報關，3PL派送、進口清關、倉儲理貨暨加工服務、以及NFO物流運輸與生醫運輸等各項，自行研發出Hub-ez跨境電商一站式訂單服務，建立物流自動化解決方案，服務範圍橫跨超市、藥妝藥局、3C電子零配件、餐飲等單位。

「LENTON集團」是亞洲與歐洲大陸市場間的橋樑，宇迅國際於二○一九年收購「LENTON集團」，視為亞洲市場的發展基地，然而LENTON集團本就隸屬於法國郵政與日本郵政企業兩大股東之下，更有利於結合歐、亞區域間的互利互惠，可為台灣市場挹注豐富健全的國際物流資源。