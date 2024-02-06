台灣人壽《銀髮金融論壇》探究熟齡經濟學

台灣人壽董事長鄭泰克致詞開場。 二○二六年臺灣將邁向超高齡國家，銀髮族將是高消費力的關鍵族群！台灣人壽保險股份有限公司（以下稱「台灣人壽」）攜手國立政治大學商學院（以下稱「政大商學院」）舉辦2023《銀髮金融論壇》，由行政院副院長鄭文燦、日本高齡權威村田裕之、宏碁集團創辦人施振榮等國際產官學專家齊聚暢談「銀經濟‧大未來」。

文．陳怡瑄 攝影．孫玉璞

全球正面臨高齡化帶來的挑戰，據國發會報告數據顯示，二○二五年台灣每五人將有一人超過六十五歲，屆時將邁入超高齡社會；二○六○年，六十五歲以上老年人口將占總人口三十八．九％，顯示台灣正面臨人口結構劇變！

剖析超高齡社會的挑戰 借鑒國際經驗

台灣人壽董事長鄭泰克表示，台灣人壽多年來與政大商學院攜手合作，其目的就是希望透過學校數據與分析給予專業建議，透過腦力的激盪促使國民有提早退休的準備意識及瞭解與退休相關的金融趨勢。倘若政府與民間能夠通力合作，將銀髮族的經驗、智慧及財富，結合年輕人的創新、活力及幹勁，一定可以為台灣的經濟發展再注入一股新的活水，將大眾所擔心的高齡社會的危機化為轉機。鄭董事長接著補充道，臺灣正走向超高齡社會，未來將有四百多萬銀髮族勢必會創造出龐大商機，期望透過這次的論壇，剖析超高齡社會的挑戰，借鑒國際經驗，前瞻食衣住行育樂的銀經濟，共同打造高齡友善社會為臺灣帶來大未來。

宏碁集團創辦人施振榮也呼籲，臺灣必須了解高齡生活的真正需求，才能打造關鍵的核心能力，發展銀髮產業的護國群山。

期待為臺灣創造一波商機

台灣人壽連續五年與政大商學院產學合作，每年發布「臺灣高齡社會退休生態指標調查」，並舉辦《銀髮金融論壇》，為超高齡社會提供多元化對策與解方，2023《銀髮金融論壇》主題為「銀經濟‧大未來」。

行政院副院長鄭文燦以「銀向未來 布局超高齡社會」發表專題演講，六十五歲並非健康或活力的分水嶺，自我生活實現、數位賦能增加、社會參與和多元需求等，皆能促進健康老化、活躍老年，打造長者在地幸福老化；鄭副院長進一步表示，行政院訂定2023「高齡科技白皮書」，希望帶動產官學的社福與醫療動能，並運用臺灣科技優勢，打造新的銀髮經濟學，預計健康福祉產業營業額將在二○二五年突破三千億，期待為臺灣創造一波高齡商機。

享譽國際的日本高齡社會研究權威村田裕之教授跨海剖析，以「從日本看臺灣 探索銀經濟商機」為題，分享十八年前進入超高齡國家所帶來經濟與社會的改變。村田教授表示，日本銀髮消費規模每年達二十三兆新台幣，主要源自老化帶來相關需求，尤其預防退化與維持健康、高齡主題旅遊等產業特別興盛。如日本三十分鐘肌力有氧的健身中心，客戶平均年齡高達六十二歲，且主打三個「NO M」—沒有男性會員、不須化妝和沒有鏡子的健身中心，最受銀髮女性青睞；此外，日本研發預防失智的腦部鍛練遊戲軟體更在全球熱銷超過三千萬套，這都是抗老帶來的商機。村田也提到，旅遊是退休族最大的需求，主題式高齡友善行程的旅遊每年逾三五○種，只要能消除三「不」—不安、不滿、不便，就能在銀髮經濟市場致勝。

思考未來趨勢 超前部署樂齡生活

超高齡社會對世界各國都是首度面臨的重大挑戰，臺灣老化時鐘更是逐年加快，「老」不單只是個人問題，更是國家危機！

如何創造「銀享人生的多重宇宙」，台灣人壽也在圓桌對談中邀請多位產學大師共同探索銀髮經濟，包括有IT教父美譽的宏碁集團創辦人施振榮、政大商學院風管系特聘教授黃泓智、台灣人壽通路營運總處資深副總經理廖俊禎以及中國信託銀行財富管理產品處副總經理謝宗權，從金融保險的退休規劃到銀髮科技產業皆提出建議，超前部署樂齡生活。

台灣人壽通路營運總處資深副總經理廖俊禎指出，大部分民眾可健康活動年齡約在七十三歲，這也代表每個人平均有八至十年時間可能是不健康狀態，期間更需要照護與看護人力，但每年平均醫療費用隨著年齡上升，落差高達六．四倍，加上雙率雙漲、健保上漲與新科技帶動醫療費用，等同於退休族群要拉高每月退休金目標金額，目前健保面臨愈來愈多項目不給付，他建議民眾從三十歲開始準備醫療保障，同時需注意長照險有七成未投保的隱憂。

廖俊禎也建議，透過持續退休金流的老本、醫療防護網的病本、安養信託保全資產的保本，建構退休三本。並補充道，退休族群除了好的生活，更要有健康的生活。因應老年化社會，臺灣產業也該思考退休商機中的包山包海，如大陸保險業者投入養生村發展，台灣的老年危機已轉變成銀髮商機，並為市場帶來新一波的產業變革，相信其中的變化勢必成為金融業未來思考的趨勢。

台灣人壽邀請多位產學大師共同探索銀髮經濟。

多方面探討隱憂

施振榮在發言時笑說道，自己也是高齡人，拿了敬老卡快十五年，但仍再以「創業」當創辦人。他也呼籲臺灣要建立新的核心能力，用科技力協助解決高齡問題，創造新的高齡科技產業。

政大商學院風管系特聘教授黃泓智特別提到，目前臺灣面臨健保、退休金、長照相繼破產與世代不公平兩大問題，如今年輕人繳納給正在退休的人，但往後卻可能有領不到退休金的可能性，未來三十年國民年金距財務缺口約二十九年、公教退撫舊制退休金約十八年、勞保約五年。黃泓智建議，應設定高齡及貧困最低退休金給付水準，政府逐年提撥或降低年金給付額度；針對國民年金，則可儘早逐年提撥，確保財務永續。

中國信託銀行財富管理產品處副總經理謝宗權指出，退休金準備有三大構面，一是「有沒有」及早開始複利理財，二是「夠不夠」加計通膨精準評估，三是「好不好」配置合適投組創造穩定現金流。

長壽社會已成為全球常態，臺灣人壽長期關注高齡議題，積極發揮核心本業與保險永續影響力，透過「銀髮金融論壇」拋磚引玉，為民眾打造身心富足的第三人生。