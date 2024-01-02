大誠保經三十年始終如一 業界第一的標竿

大誠保經是業界中的佼佼者，是一個注重人性、與所有夥伴們一起奮鬥的生命共同體，三十年不變的堅持、以身作則的領袖風範以及對社會的關懷，讓大誠保經屹立不搖，並榮獲《2023卓越保險評比》「卓越數位金融獎」、「卓越保險經紀人獎」、「卓越領導人獎」、「卓越社會公益獎」四大獎項的殊榮，站穩台灣保經第一的位子。

文．編輯部、陳建維 圖．大誠保經提供

大誠保險經紀人公司（以下簡稱大誠保經）於一九九三年成立，董事長王文全懷抱著對保險事業的熱忱與使命感發起創業，以「誠信」為立業根基，並秉持「專業、創新」的價值觀，提供客戶最優質的保險服務，歷經三十年的風雨洗禮，大誠保經不僅在業界站穩腳步，更憑藉著堅強的實力及卓越的服務，成為現今全台最大的保險經紀人公司。

成為業界龍頭背後

不為人知的故事

早年，王文全以業務員的身份開啟他的保險生涯，而在某次理賠上的問題使他遭受客戶質疑，讓他深感灰心，甚至曾一度有離開保險業的念頭。然而，命運的轉變卻悄悄降臨，當時主管機關宣布開放成立保險經紀人公司的消息，讓王文全看到了新的契機，也引發他的使命感，他想要跳脫既有的銷售模式，提供客戶更健全、更貼近需求的服務，在客戶的鼓勵與支持下，他與夫人魏淑蓮（現今的執行副總）一同創辦了「大誠保險經紀人公司」。

三十年堅持不變的初衷

與每一位夥伴「共創事業」

作為業界龍頭，大誠保經在經營上秉持著「邀請大家一起來發展保險事業」的概念，對王文全而言，保險管理的核心是銷售與組織，透過建置生命共同體的制度，成功地用組織發展帶領旗下業務夥伴，透過「開放事業體制度」的方式與夥伴們一同「共創事業」，他想讓業務夥伴知道，加入大誠保經不只是單純的業務員，而是一起經營事業、達成夢想，他也設立了完善且透明的晉升制度以及優於業界的佣金給付，讓業務夥伴們更有打拼的動力。

在夫妻倆與夥伴們努力推動公司業績下，使大誠保經連續二十年正成長，透過集體經營和利潤共享的理念，與每一位夥伴分享公司的成果，這種獨特的企業文化創造了團隊的凝聚力，讓大家心手相連、共創佳績。

這三十年間，大誠保經於行銷利益、組織利益、經營利益的總和為業界最高，可以說是業界標竿，但大誠保經的成功不僅僅在於業績的成就，更多是來自於王文全「以人為本」的堅持，公司成立三十年，從不改變的業務制度，更立下夫妻同階同職、終身合約制及世襲合約制等更彈性的福利制度，這些都是從業務員出身的他，為保障共同打拼夥伴的權益與幸福所立下的機制，也是三十年來不變的初衷，這種注重人性的經營理念為大誠保經贏得了夥伴們的忠誠與信任，創下連續二十年人員正成長，在流動率極高的保險業中是非常難得一見的，也在二○二三年登錄人數突破七千人，成為台灣保經史上第一。

大誠保經2023「百萬明星榮譽宴」大合照。

全面數位化提供最優質的服務

不斷精進教育訓練提升夥伴素質

除了重視夥伴及從不改變的制度，提供客戶優質服務更是大誠保經站穩業界的一大關鍵，隨著保險經紀人人數及業績的成長，王文全早在二十年前就布局了保險科技及數位轉型，近年更大規模升級所有數位化作業系統並成立「168數位平台」，彙整公司內部信息，讓業務夥伴可以快速掌握最即時的資訊，更透過全面的數位化服務，讓業務夥伴可以替客戶進行保單健診，並依照健診的結果快速整合資訊，提供最合適的選擇，使客戶享有最優質的服務體驗。

大誠保經也提供業務夥伴多元的增能課程及系統化的教育訓練，無論新進夥伴或資深業務都能夠依照自己的需求來選擇，更時常邀請保險公司開設講座，讓業務夥伴們更加了解每個產品的特色以及受眾，大誠保經也將所有的增能資源整合至168數位平台，設置線上課程，提供不克前來的業務夥伴能夠遠端學習，讓所有夥伴們在人才輩出的時代裡不斷精進自己，不被競爭激烈的保險業界淘汰。

品牌形象良好深具識別度

讓每位夥伴以大誠為榮

在競爭激烈的保經產業裡，品牌的建立至關重要，尤其業務夥伴在開發新客戶時，品牌的聲望及形象會是影響成敗的一大關鍵。大誠保經成立三十年來，從未改變過品牌LOGO，始終秉持初心、形象如一，讓這個由英文字母「HIB」所組成的LOGO具有相當的品牌識別度，透過優質的服務及客戶的反饋建立起優良的口碑，並透過多元的方式打響「大誠保經」的名號。

除了品牌自身體質優良外，大誠保經也持續經營形象行銷，有著業界最多的品牌形象廣告，近年更多次扶持台灣本土綜藝及戲劇節目，包括全明星運動會節目、大嘻哈時代第二季等，讓受到年輕人喜愛的文化可以被大眾看見，不僅豐富了本土文化生態，也展現了公司對於推動文化發展的堅定信念。為了更擴大品牌的識別度，二○二三年與米倉影業合作，聯合出品由魏德聖導演所執導的電影「BIG」，通過正面、勇敢、積極的態度，讓更多人注意到沉重的癌症病童議題，集結不同社會階層、不同面向的六組家庭，為觀眾呈現了一部充滿愛與溫暖的作品。

大誠保經透過對本土文化的有力支持，以及對台灣文化軟實力的塑造，讓品牌識別度的建立更加明確，期望更多人知道大誠保經的好，也讓業務夥伴更有自信地說出我來自「大誠保經」。

以「善念循環」的企業文化

致力回饋社會

大誠保經成立三十年來積極參與公益事業，致力於促進社會公益，關注弱勢群體，實踐企業社會責任。透過「發揚愛」的精神，公司邀請保戶一同參與公益活動，共同體驗行善與助人的美好，以「善念循環」的企業文化在業界贏得了良好的口碑和影響力。

大誠保經非常重視教育、積極助學，與全台各通訊處合作，在各處處經理的努力下，於各大專院校設立獎學金制度、替清寒學生募集助學金，支持地方學子的學業發展，除了展現大誠保經對於教育的重視，也體現了其對培育未來人才的投資。

除了透過通訊處支持地方學子，魏淑蓮擔任總監時，還開展了「獅愛圓夢．助學千人」的千人獎助學金活動，將助學金頒發給有需要的學生，更於年末時通過舉辦聖誕晚會的方式，為孩子創造了一個溫馨歡樂的聖誕節氛圍，魏淑蓮也向孩子們分享自己的成長經歷，激勵學生們努力向學，開創屬於自己未來的人生道路。

從百萬明星榮譽宴

看見大誠保經對於夥伴的重視

大誠保經以完善且透明的晉升制度及優於業界的佣金制度聞名，但對於大誠保經總經理王怡婷而言，大誠保經還可以為夥伴們做得更多，提及二○二三年十一月為感謝達成百萬業績夥伴所舉辦的「百萬明星榮譽宴」時，可以感受到她對於每一位夥伴的重視。

「百萬明星榮譽宴」是大誠保經每年年末舉行、充滿榮耀的年度盛事， 二○二三年與會人數突破新高，於

板橋希爾頓酒店席開六十二桌。這場盛事是許多大誠夥伴所追逐的年度目標，因為想要參加這場盛事，必須達成當年業績百萬，才能獲得入場門票，而如果要上台授獎，更是要於單一保險公司業績破百萬，並與其他大誠夥伴爭取授獎名額，因此能在這個夜晚上台授獎，可以說是充滿榮耀。

王怡婷表示，業務夥伴在第一線面對客戶是非常辛苦的，因此大誠保經一直希望透過舉辦各個活動來鼓勵及感謝業務夥伴們，而這場「百萬明星榮譽宴」是希望透過百萬作為標準，讓業務夥伴可以給自己每一年有個明確的目標，當達成時，享受獨有的尊榮感，而許多通訊處或是事業體為了全體一起參與這場年度盛事，會由主管帶頭一起邁向百萬目標，除了增加團隊的向心力，在達成的那一刻，一同享受彼此努力的成果，是非常令人感動的。

透過獨特性讓夥伴感受到專屬感

對於每場活動，王怡婷表示場地、餐食、佈置、伴手禮等一律不馬虎，希望用最好的樣子呈現，讓業務夥伴們知道，公司是有看見他們的努力。

二○二三年的「百萬明星榮譽宴」與以往的活動不同，特別設置了主題，王怡婷表示在活動企劃發想階段，剛好蘋果推出iphone15，其主打的原「鈦」色激發團隊的靈感，因此以「太空」作為主題，期許每位夥伴的業績都能突破天際，成為夜空中最閃耀的星星。

主題訂定後，王怡婷立馬帶著籌備團隊到天文館取材，為企劃增添靈感，可以看見這次活動主視覺上的星空非常細緻動人，活動現場設置了太空艙讓與會者可以拍照打卡，也搬來兩台紅遍社群的「人生四格」拍貼機，讓與會的夥伴可以在社群打卡炫耀，更能將現場印出的實體相片帶走留念，透過活動主題的建立以及活動現場的巧思，王怡婷及她的團隊成功地讓這場年度盛事，成為許多與會者難忘的回憶，也完美地營造了百萬明星榮譽宴的獨特性與專屬感。

大誠保經2023 年與米倉影業合作，聯合出品由魏德聖導演所執導的電影 「BIG」，為觀眾呈現了一部充滿愛與溫暖的作品。

與咖啡業者聯名

推出活動專屬伴手禮

王怡婷更與台中知名咖啡業者聯名，推出這場「百萬明星榮譽宴」限定的專屬伴手禮，她分享了這次嶄新合作背後的故事。王怡婷表示自己到台中就一定會去這間咖啡廳報到，老闆非常擅長將各種元素與咖啡混搭，因此每次造訪都有不同的感受，而這股不斷追求創新的精神與大誠保經非常契合，她肯定地說「大誠走過三十個年頭，雖然已經是深受肯定的經典品牌，但未來仍會不斷嘗試、持續追求創新，期許在火花的碰撞下能呈現更多元的樣貌。」

因此王怡婷向咖啡廳老闆提出合作企劃，希望將這份理念及溫暖分享給業務夥伴們，在長達半年的討論下設計出四款咖啡濾掛包，每一款都有屬於自己的故事，其中一款是大誠限定的聖誕口味，希望每位夥伴能夠在咖啡香中品嚐這些故事，也可以感受到大誠保經對他們的重視。

遠從英國訂製百萬的專屬尊榮

為了讓達成百萬業績的夥伴更有尊榮感，王怡婷遠從英國訂製專屬的「大誠杯」，於百萬明星榮譽宴當天贈送給與會的百萬明星們，她表示一開始是在國外知名的藍瓶咖啡看見它們的隨行杯，當時就覺得質感很好，結果很巧的是，就讀大學的紀念小物也是這一款杯子，讓她覺得印象深刻，因此在構思時就提出了訂製大誠杯的想法。

王怡婷與團隊找遍全台灣都沒有辦法做出與這間英國廠商相同的質感，因此決定親自與英國廠商接洽，她發信告訴廠商她與這款杯子相遇的故事，並表示自己製作這個杯子並非拿來販售，而是要讓夥伴感受到重視及尊榮，在歷經時差與多次書信來回的溝通，這個由甘蔗纖維製成的「大誠杯」就此誕生，她希望這款隨行杯可以成為夥伴在日常生活中榮譽的象徵，讓每位百萬巨星在啜飲咖啡的同時能享有專屬的尊榮，也可以藉此響應環保。

千萬閃耀見證巨星誕生

永遠不會忘記的感動

除了帶得走的伴手禮及訂製的大誠杯，在這場晚宴中最重要的「頒獎」環節，更是充滿細節，光是頒獎流程王怡婷就與團隊來回討論無數次，更與工作人員在活動前不斷進行沙盤推演，為的就是要確保每一個頒獎環節都是萬無一失的，王怡婷表示對於業務夥伴而言，這或許是他人生中第一個獲得的獎項，辛苦了一整年，上台的那一刻除了榮耀、更多的是肯定，而這份感動也永遠都會存在於記憶中，一輩子都忘不了。

而二○二三年「百萬明星榮譽宴」與往年最大的不同就是新增「千萬巨星」的獎項，王怡婷認為相較於百萬，千萬是個更難達成的門檻，也是許多業務夥伴們畢生的目標，特別安排這個獎項除了是給予達成如此成就夥伴的高度肯定，更多的是想讓大家看見他們達成千萬背後的故事，因此將他們視為楷模，邀請他們在活動上與其他夥伴們分享，也期許透過他們的話語，讓現場夥伴們可以獲得啟發，未來一起邁向千萬。

陳玟君總監

千萬明星用生命寫故事 不斷學習、自我蛻變

來到大誠保經，陳玟君總監已是業界箇中翹楚、戰功卓越。在事業巔峰時，她決定與「愛人家族」團隊至大誠「擇木而居」，在新平台上再創事業高峰；歷時五年，「玟」峰而至，眾志成「誠」，陳玟君總監不僅為個人締造無數佳績，更成為大誠保經最閃耀的千萬明星！

心錨效應 書寫生命

沒有Top Sales的傲氣，反而是對人和氣誠懇，而且帶著一身的骨氣。陳玟君總監工作上的態度以嚴謹出名，但是在同事與客戶間的互動，卻相當的貼心與溫暖。在大家的眼裡，她是個直來直往、率真坦承的女生；從一位洗頭小妹逐漸長成美髮事業中受人尊重的大姊大，後來更成功轉型，成為壽險界的專業大將才，再至保經業界閃耀千萬明星光芒，陳總監生命中每個故事，都令人津津樂道，相當勵志。

陳玟君總監表示：「我是用生命寫故事的人，一字一句都是人生。現在回顧起自己的人生經歷，談得上是血淚斑斑，但踏過荊棘便是坦途。」她還將自己的生命故事集結出書《心錨：姐就是答案》，希望可以帶給很多正在受煎熬或者是很辛苦的人一點力量，能夠充滿信心繼續往前。

與時俱進 分享傳承

「如果人生再來一次，我還是會選擇保險作為我『逆轉勝』的工具，從事保險十五年，我深刻地了解到保險工作真的己立立人更可以逆轉人生。保險這一個行業有太多能夠學習的地方，能夠累積值得的養分。我率真、我衝、我拼命學習，我全心行善，我更希望能將這股『傻勁』傳承下去，幫助更多人，陪大家翻轉人生。」陳玟君總監堅定地說。

遇事從不逃避，反而比負責更負責，就是以「當責」的態度勇敢面對；正是因為有這樣的態度，加上「主動學習」，令她備受肯定。陳玟君總監自許是專業資訊的提供者，必須做出對客戶高效率且有幫助的規劃，所以不斷追求新知，與時俱進，為客戶編織人生最佳防護網。

從不吝惜分享的她，更和一群大單高手出版《大單─台灣高額保單成交祕笈》一書，是每一位想要做大單、學成交的人不容錯過的好書。陳玟君總監更不忘發揮愛心，不僅捐款，更是親力親為做公益，幫助他人，也成就更良善的自己。

林育名處經理

持續挑戰紀錄、突破自我及團隊極限

加入大誠保經短短七個月，翔宇通訊處林育名處經理用驚艷的表現傲視群雄，也用自己的親身經歷告訴同仁，選擇大誠保經就對了。擁有國泰人壽二十年經驗的林育名會與大誠結緣，主要是另一位桃竹通訊處的楊智堯副總引薦，在與王文全董事長進一步接觸後，很快的林育名就做通訊處籌備。如今位於宜蘭羅東的翔宇通訊處，不僅人員從初期七位（含林育名本人）擴增到十九位，業績更是一舉超越其餘四個宜蘭地區通訊處，其所展現的爆發力令人印象深刻。

制度活化產品多元

全新視野造就高峰

能夠有亮眼的成績，林育名認為關鍵仍在於大誠保經制度的活化。相較於其他公司，大誠保經不管在業績面或組織面的制度都相對彈性，也給予同仁極大誘因，在兩個面向都能齊頭並進的經營策略下，吸引許多即戰力的加入，自然能有好的表現，同時大誠的經理們也都樂於分享，讓彼此能一起成長。

實際上在一開始轉往保經後，林育名很擔心客戶忠誠度的問題，但隨著時間推移，他發現客戶更在意產品內容，多元產品的提供反而更能促成快速成交，也能在專業知識上提供保戶更客觀的建議。如今的林育名在客戶心中已經變成專業理財顧問，他也用資源互相共享的概念協助客戶異業結盟，讓自己變成新的服務平台，累積客戶信任。

持續努力 不斷挑戰更高極限

展望未來，林育名處經理豪氣地表示有這樣好的舞台，將使自己更有發揮空間，他也給自己明年在業績及組織方面訂下最重要的兩個目標。首先在業績部分要求自己能進一步挑戰個人極限、打破公司紀錄。而在組織部分，則希望翔宇通訊處能至少達到六十人、甚至挑戰一百人的規模。在管理的面向上因為大誠給予的彈性，他會朝專、兼職雙軌並行運營的方式辦理，但也將有固定課程讓同仁參與，藉以提升團隊的向心力及凝聚力，讓大家一起向上提升，並且朝自己理想的單位樣態努力經營。

莊盛智副總

帶領愛的團隊做公益創佳績、一起活好

帶領「愛人家族」團隊夥伴，莊盛智副總於二○一八年十月由傳統保險產業轉戰保經平台，憑藉長期對組織運作、培訓系統的精熟，短短三個月，即勇奪千萬事業體殊榮！所謂「好的制度加快成功的速度」，臺灣永聚通訊處不僅是大誠保經榮譽舞台上備受肯定的績優通訊處，莊副總個人亦屢獲表揚，連年榮獲百萬明星、千萬巨星榮耀，更曾奪下全國第一名副會長的佳績。

轉戰保經 創造未來

從事保險業三十年，莊副總深信保險是助人又助己的事業，靠著助人理念、誠信態度，賣出一張張保單，在為客戶提供充裕保障的同時，也讓自己和家人過上有品質的生活，尤其當母親患病罹癌時，有能力支付高達千萬元的醫療和照護費用，善盡人子孝道；他很慶幸，當初做了正確的抉擇，保險之路，矢志不渝！

「現在的趨勢就是轉戰保經，沒有懸念！」莊副總表示，大誠保經幫助客戶從多元化的保險商品中，挑選出最適宜的保障，徹底免除風險的擔心害怕，正符合現代保險趨勢。他笑道：「轉戰大誠保經後，業績與團隊都整個翻倍，這是有史以來最讓我放心銷售產品及發展事業的地方，願景可期。」

為愛而划 出版傳承

除了事業表現優異，莊盛智副總與「愛人家族」團隊夥伴更長期投入公益，從二○一四年開始「為愛而划」，以端午龍舟競賽、親子舞台劇演出認票募款，每年努力為忠義育幼院院童募集三百多萬元的助學金，幫助孩子們透過教育，翻轉人生。

加入大誠保經後，認同公益理念的王董和董娘亦鼎力支持，令莊副總相當感動。而疫情期間，莊副總出版專書《TEAMWORK─轉識成智、卓越領袖90天行動計畫》，並將新書銷售款項全數捐贈給忠義育幼院，讓孩子們年年都能安心上學去，更讓眾人把愛傳下去、傳出去，也傳給自己。他深諳傳承的重要，二○二二年與董娘、團隊優秀同仁共同出書《大單：台灣高額保單成交祕笈》，期望藉由此書激勵後進、幫助同業。

二○二三年的大誠保經「百萬明星榮譽宴」上，莊盛智副總面對眾人宣示要突破億萬，他有信心能在大誠保經優質平台創下業界無可超越的成績，邁向「我好、人好、世界好」的理想，一起「活好」！