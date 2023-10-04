滙豐銀行結合環球視野在地專長 打造頂級財富管理

滙豐銀行身為台灣唯一擁有全球化布局的大型國際性銀行，多年蟬聯卓越銀行評比「最佳財富管理獎」，今年更獲得銀行評比首次頒發的「最佳私人銀行獎」，充分彰顯滙豐銀行深耕台灣、展現優異營運績效，並深受客戶信任與肯定的卓越成果。

文．陳怡瑄 攝影．徐裕庭

滙豐在台深耕近四十年，集團服務網絡遍及全球六十二個國家和地區，運用集團的全球優勢，不斷引進市場上最優秀的人才，持續投資在平台、產品與數位服務，更匯集全球專家團隊的投資分析，為客戶提供豐富多元且最先進的金融產品與服務。

展現全球化布局的競爭優勢

「滙豐銀行能持續創新、展現優異營運績效，是因為我們一直以客戶需求為首要考量，並致力於為客戶提供世界級的產品與服務，」滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人游天立堅定地說道。

運用集團遍布全球完整豐富的產品線，及跨國團隊洞悉市場的專業研究與環球資產配置建議，滙豐銀行與客戶攜手共同檢視並達成人生各階段的理財金融需求與目標。服務對象從個人延伸至家庭，年齡從幼至長，從教育到退休，擘劃出全球性及全面性的財富管理願景。

游天立舉例，像有計畫要送孩子至海外留學的家庭，財富管理團隊會建議父母，在資產配置上盡早準備，不僅儲蓄，找對換匯時機更能省下不少金額；抑或具有跨國資金轉帳需求的企業人士，也能透過環球轉帳服務，即時於全球連結的各個帳戶之間調動資金一秒到帳，並根據需要設定轉帳週期或自動轉帳指令。另外環球Visa金融卡能連結九種外幣、海外提款零手續費，充分展現滙豐銀行全球化布局的競爭優勢。

滙豐銀行具備獨特的環球優勢，能為客戶提供頂級專業的財富管理產品 及服務，深受客戶信任與肯定。

環球私人銀行

為客戶提供尊貴專業的財富管理

滙豐銀行今年榮獲銀行評比首次頒發的「最佳私人銀行獎」，在高度飽和且競爭激烈的台灣銀行業中是極為難得的殊榮。滙豐的環球私人銀行專為資產規模達美金兩百萬元以上的高淨值人士提供服務，在台灣外商私人銀行中，是唯一提供數位平台、保險產品，也是唯一能夠透過旗艦型財富管理中心，以及遍布全台各地分行提供客戶實體服務的私人銀行。

游天立強調金融服務業最重要的是提供給客戶有溫度且有價值的服務，滙豐銀行傾聽客戶的聲音，持續發掘高淨值人士在資產規劃與傳承上的需求，不斷推出客製化、最符合客戶於不同人生階段的財富管理解決方案。滙豐平台上的金融商品齊全且豐富，除了一般投資商品之外，還能透過倫巴德式借款及房地產借款來滿足客戶不同的資產活化需求，讓客戶在自身的財富管理生涯中，達到最高效益的規劃。

此外，由於許多高淨值人士也是企業負責人，因此滙豐銀行能發揮集團全球化布局的獨特優勢，透過集團內的工商金融業務處以及全球六十二個市場的據點，來持續提供客戶更廣泛與多面向的服務。

滙豐銀行打造「旗艦型財富管理中心」，讓客戶每次到訪都有最佳 的體驗並感受五星款待的服務。

打造五星級旗艦型財富管理中心

二○二二年滙豐銀行首次推出卓越理財─尊尚（Premier Elite）服務，為資產在新台幣一千五百萬元以上的高資產客戶提供個人化財富管理服務。

針對客戶跨國商務、旅遊、子女海外留學等需求，滙豐銀行也提供多項Premier Elite客戶的專屬禮遇。如旅人無限卡免年費、最高達新台幣三百萬元的信用卡額度、一年四次機場接送及八次貴賓室免費使用，滙豐獨家提供的子女海外留學一年兩次海外機場接送服務，更是深獲客戶喜愛。

近一年以來，Premier Elite客戶數成長超過八十％，也讓滙豐集團相當看好台灣高資產客戶及財富管理市場的成長潛力。去年底於台北揭幕滙豐全台第一座旗艦型財富管理中心，引進頂尖的軟硬體設備，設置數間小型會談室與家庭理財空間，為客戶提供高度隱私的財富規劃環境。寬敞舒適的休息區，以全面落地窗與極具現代感的設計，讓客戶每次到訪分行都有最佳的體驗並感受五星款待的服務。

為服務更多高資產客戶，滙豐銀行將於今年年底於台中設立第三座旗艦型財富管理中心，以提供客戶最頂級尊榮的理財服務。

銀行界中的優等生

刻入DNA的企業文化

日前金管會公布的「公平待客原則評核」績優名單中，滙豐於銀行業排名前二十五％，成為全台唯一連續第三年榮獲評核績優的外商銀行。被問及是如何保持在銀行業中的前段班？游天立笑著說道，滙豐的企業文化就是秉持著「以客戶為中心，實踐友善金融，落實公平待客」的精神，銀行內部更持續鼓勵並教育員工，在每年的績效考核中，採取酌情考量方式，除了「財務指標」外，也同時考量「非財務指標」，細項包含與客戶對談內容、客戶申訴、滿意度等，以達到關懷客戶並提供優質有溫度的服務，創造銀行與客戶的雙贏局面。

面對弱勢族群，滙豐銀行專門設置了無障礙櫃台及服務鈴、無障礙ATM等設施；也提供線上預約分行視訊、現場手語翻譯，以利服務聽語障礙人士，達成全員實踐友善金融的企業文化。

持續為客戶提供

世界級的產品與服務

多年來台灣一直是滙豐集團在亞洲的重點發展市場之一，也是滙豐積極推動成為亞洲領先的財富管理銀行所不可或缺的據點。滙豐集團更承諾將在近幾年投入三十五億美元發展亞太區的財富管理業務，其中也包括台灣。

游天立表示，滙豐銀行力求成為台灣最佳個人金融與財富管理國際銀行。未來將持續著重財富管理業務的成長，包含擴充財富管理團隊、設立財富管理中心，提供客戶最全面及專業的服務。藉由本行全球化的網絡優勢，滿足客戶跨國金融需求；並持續優化產品、數位平台，落實以客戶為中心，提供客戶最適合的個人金融及財富管理方案，創造最佳客戶體驗。