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強化電網與儲能 以重建經濟奇蹟

聯合新聞網／ 卓越

工商產業蓬勃發展，無論個人、家庭，甚至於公民營機構，電氣設備是每個人民生用品之一，然而設備正常運轉，需要穩定充分的電力資源來維繫，「電網」與「儲能」的建立，自然成為二十一世紀最重要的電力基礎。

文．李振麟

電力透過「發電廠」、「變電廠」、「輸送系統」以及「配電系統」構成強而有力的電網通路，不僅涵蓋了家庭、社區、工業園區、甚至於跨國之間，有了充分穩定的電網輸送系統，才是一個國家朝向現代化發展最重要的關鍵因素。

隨著台灣經濟成長，用電量需求增加，工商產業都需要一個穩定無憂的電力資源。「無預警停電」及「區域性限電」，都會造成製造業上的供應破壞與產值損失，「無電」等同生產線停頓的代名詞，因此電力問題是每個企業集團在建廠投資前，優先考慮的條件之一。

近幾年來，無預警電力中斷事件層出不窮，因此「強韌電網建設」更顯得重要，藉由將四通八達的電網系統串連，提升台灣電力供應輸送順暢，強化突發事故時的應變能力，進而帶動國家經濟穩定發展。在這一波相關政策推動下，同時也達到「電線電纜產業」、「輸送配電產業」，以及「儲能產業」等龐大商機活絡，成為今日全球不景氣中閃亮的一顆星。

綿密連結的電網調控分配

日趨重要

早期台灣經濟發展起步，用電需求直線成長，台電以發電機組增加以應對，但是新電廠的增設規劃卻經常遭遇鄉里里民的抗議，導致無疾而終，讓發電、輸電與配電等設施不足，供電備載容量無法滿足消費者需求。後續進入二十一世紀，工商產業蓬勃發展，以及製造業回流投資建廠等因素，民生與工業用電量大幅增加，台電在電力資源不足情況下，限電與斷電屢次發生，民生經濟與工商產業深受打擊，進而影響台灣的經濟發展。

如今，為能達成電力供應穩定的預期目標，將所有電網系統「整合」與「分配」規劃，建立一個綿密的輸送調控，以增加電力資源穩定性。用電尖峰時段，若供電容量不符負載所需，電網系統就會啟動保護機制，改為低頻電力措施，目前全台灣電廠所整合出來的核心樞紐點是位於「中寮」、「龍潭」以及「龍崎」等區域。

然而樞紐點集中管理方式有其相對風險，也就是伴隨著發電廠相互連接，電網之間也存在關聯性危機。如其中任一樞紐位置點之變電廠發生跳電事故，將會造成更大範圍的電力癱瘓，相關區域的電網系統將全部癱瘓而喪失其作用。以前發生過303大停電，便是因為核心樞紐點「龍崎」高壓變電廠發電機組無預警跳電，導致長達二十四小時更大面積停電，不僅影響到數百萬戶居民的生活不便，也造成商業活動重大損失。

台灣到底缺不缺電？

屢次跳電引發疑慮

這幾年來，台灣發生多起重大停電事故，相關單位歸咎於小動物碰觸，但是「缺電疑惑」一直停留在許多人心中。讓人印象深刻的是二○二一年五月間的數次大停電，造成數百萬用戶與企業團體蒙受重大損失。台灣電力輸送最大的問題可為「區域性電力不平均」、「南電北送」、「電網韌性不足」等因素。如果遭遇到區域性單一發電機組跳脫事故，將引發連鎖性停電，雖然事後檢討歸納是人為操作疏失，然而天災難防，若無法落實管理風險，會進而影響到整體電力系統的穩定性，危害電網輸送。老舊電網設備帶來更嚴重損壞將是難以預料的，因此設備更新以強化系統韌性，再加上儲能設備增強，成為目前最重要的國家政策。

台灣的電力來源主要是火力發電（燃煤、天然氣、燃油），再生能源發電（離岸風電、太陽能光電、水力設施）等裝置容載量，大停電事件凸顯出台灣區域電力供需不平衡，以及電網強韌性不夠的事實。台灣企業工商業團體多數分布在北部地區，南電北送的不平衡問題有待解決。

近年來，高科技產業蓬勃發展，如半導體、電動車，以及台商回流設廠等因素，台灣的用電量屢創新高。根據

二○二二年夏季高溫時的台電統計，用電尖峰需求量已經超過四○三○

MWh。受疫情、人力資源與供應鏈失衡影響，大型發電機組的更新建設緩慢，使得台灣電力供應持續面臨緊繃，需採以強韌電網與儲能建置，方能解決長期所面臨的電力問題。

卓越雜誌2023.9號449期
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