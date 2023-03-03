「以香行道」的高世義 一生懸命為沉香

焚一道香，啟動自身的覺知能力去感受它，感覺千百年來累積的靈氣和內涵。

【文•黃小玲 攝影•黃世澤】

因緣際會成為稀缺珍寶沉香的暫時保管者，高先生以沉香作為一個載體「以香行道」，透過感知力與香對話，感受沉香的內涵和氣韻。沉香乃是樹木因感染生病，樹身所分泌出來的樹脂，經由漫長歲月的積累而結香，時間愈久內涵愈厚實，尤其天然生成的沉香具有感知力，賞香之人須憑藉自身的覺知能力去與它對話，這種自然衍生的感覺，無法用所學的智識去完全表述，是屬於形而上的境界。

沉香能啟動靈氣與感知

提升修習的果效

沉香具有安神、養神的功用，在古代要開始讀書、跳舞、彈琴或畫畫，都會先焚一道香，其用意就是要安神、養神，以啟動修習者本身的靈氣，增加學習的效能。

高先生提到南宋謝採伯《密筆記》以清、甘、溫、烈、媚做為區分沉香香品的等級。清是朗澂無油，為第一品的標準，主要是出於文人對「清」香的愛好；甘世平至真，清甘都是起自文人對於花香的分類，而人之本性離苦得樂、苦盡甘來，聞香就像修行，充滿了難以言喻的個人當下體會；溫是甜返妙韻，如同大千世界裡既存在有形、也存在無形的，具有象徵涵意的眾生之香、諸天之香，合和而成妙。烈是功行正直，不同的島嶼生長環境有不同的「烈香」；媚是淑好可人，香的本質不燥不過，甘和媚之間有一種委婉的變化。

沉香具有安神、養神的作用，可引出靈性增 加修習果效。

因緣際會成為「資源的暫時保管者」

源於特殊的因緣，高先生接觸到天然的沉香，其用意為了護持正法、正道，推廣良善的心，並蒐集到一些十分珍貴的沉香，如他所珍藏的「古奇楠飄香」便是印順導師（慈濟上人的師父）在圓寂前所使用的線香，圓寂之後就傳承到他手上。

還有一件價值不斐的沉香—心經，精緻細膩，雕刻了一部心經在沉香上面，這是經由印順導師的一位學生江顧問傳承下來的，自謙為「資源的暫時保管者」的高先生表示，為了這份傳承，他有責任、也有義務要對沉香做一定的研究和了解，然後在能力範圍內去推廣相關的文化，這是他一輩子的天命任務。

稀缺珍貴的沉香，歷經千百年來的焠煉，需要有強烈感知力的人才能與其對話，悟覺其間的內涵。而且因為每個人的感知力不一樣，需要透過香友和有條件的香來表述，透過香友的分享，讓高先生銜接到其間的對話意涵，並綜合多數對話結果作成總結，這是他多年來對沉香的研究軌跡。

憑藉感知力可與沉香深度對話，接收其間意涵。

茶和沉香不可或缺

專注精神層面的感知

高先生對茶也很有研究，他說茶和沉香是他生活中的重要元素，茶是樹葉、沉香是木頭，其自然法則是相通的。喝一道具有內涵的茶後，當全身經絡疏通之際，再來賞香、聞香，會有更透徹的體會；尤其他偏愛老的事物，老茶、老沉香，愈老的東西愈有內涵，這些用歲月和經驗去堆疊、累積出來的精神層面，是現代科技所無法製造的。

訪談中，高先生也當場用炭火煮熱水來泡茶，讓我們試喝其中奧妙，堅持用炭火的原因，是因炭有三階段的演化，炭生成之前是樹木，長期吸收了天地間的日月精華，雖然轉化成炭，其精神仍然存在，因此當我們在燒炭時，它的精神就會釋放到水裡，再讓我們喝下去，吸收到了其間的日月精華，所以用炭火煮熱水所泡成的茶，別具風味和意義。

他還說要泡出一杯令人感動的好茶首重用心，每個細節都要很嚴謹，要發自內心地去祝福你的茶友，並且感恩這個茶葉、水和器具，是著重形而上的感知層面。

沉香可引人精神層面向上，能安頓身心靈的平衡，因此高先生希望傳播其對沉香的研究心得，以沉香作為一個載體「以香行道」，回歸到本質，推廣正能量去感化週遭的人，引導使其精神富裕，就如每個人不一樣的因緣般，有人以茶行道、以音樂行道、以藝術行道，都是透過不同載體，但最重要的是「道」，道就是天理，種什麼因得什麼果，高先生希望藉由沉香這個載體，影響香友養成好習慣（敬天、愛人、惜物），落實在生活上，達成美善的分享、真心給人祝福，讓生活充滿沉香的美好氣韻。