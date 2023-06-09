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研究自癒藥物 治療巴金森氏症露曙光！華安防落髮拚生技變身醫藥智財新星

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

【文／尚清林】

「所有的國際大藥廠都是以疾病為導向，以治療為目的，進而進行新藥研發；但我們是以單磷酸腺苷活化蛋白激酶活化劑（ENERGI）為核心技術平台，搭配提升細胞能量的全新藥理機制，進而應用於相關適應症研發新藥。」華安醫學創辦人陳翰民說明，公司與其他新藥研發最大不同之處。

根據《財訊》報導，華安醫學提出的提升細胞能量（ATP），以促進人體受傷細胞自癒，作為解決疾病問題的途徑，這一點與過往以殺死病毒、癌細胞的理論，有很大的差異。中信證券報告指出，因為本質應用的差異，使得華安醫學成為國內少數以醫藥智財開發為導向的醫藥IP公司，公司以自行研究開發新藥技術，及其智財專利，透過授權國內外各大藥廠作為主要獲利模式。

輸血袋效期　成了創業靈感

陳翰民對《財訊》報導表示，當初在教學時從輸血袋得到靈感，才會有ENERGI作為技術平台的想法，「從ENERGI發現神奇之處，才會有後來創業華安醫學」。原來，早期輸血袋無法有效存放太長時間，後來德國學者發現將腺嘌呤（Adenine）添加於血袋中，可以延長保存期限；1978年，經過科學證實，使用人體內的安全性無疑慮，這項技術也就一直應用在輸血袋的存放，並未應用於其他領域。

所謂腺嘌呤，陳翰民簡單地比喻，主要功能就是促使細胞增生持續運行的重要能量，功能性像是電池，當人體器官、細胞有了足夠電力，就可以繼續運行了，不會老死了。

既然腺嘌呤有這種功效，假若增加細胞能量，可以做哪些運用呢？《財訊》報導指出，有了這種的想法，陳翰民就與學生在實驗室進行研究。只是，新藥研發常提到「選題」很重要，關乎走到最後的成敗。哪些細胞有了充沛的能量後，可以再度恢復正常運作呢？陳翰民摸摸自己的額頭笑說，通常人性是從自己本身有所需求的地方開始，於是華安醫學第一個新藥研發案ENERGI-F701，就是以防止落髮為目標。陳翰民就這樣闖入了生技產業領域。

癒合糖尿病傷口　市場看好

透過腺嘌呤的應用，達到活化細胞概念，難道國際藥廠都沒有發現嗎？華安醫學沒有相似的競爭對手？陳翰民指出，也許因為是生技門外漢，對於技術應用的邏輯思維有所不同。不過整體來說，多數新藥研發案件仍是以癌症用藥為大宗，主要方式是「消滅癌細胞」為主，這與「細胞活化」本質上是相衝突的，因此不太會有腺嘌呤作為技術底層，研發藥物。…(本文截自財訊687期，詳全文)

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