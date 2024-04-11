謝金河：台積電領軍的台股天蠶變

【文／謝金河】

四月九日台積電開高跳過七九六元，很快越過八○○元大關，最後衝上八二○元，這是台積電的新里程碑。加權指數當天大漲三八七．五，收在二○七九六．二，盤中寫下二○八二一．八一的歷史最高，但櫃買指數卻下跌一點，收在二五四．九三，這顯示台股的上漲完全是由台積電所帶動，市場焦點全在台積電身上，而且台積電輻射範圍愈來愈寬廣。

這讓我想到一九七九年港劇在流行的時候，麗的電視台推出一齣連續劇「天蠶變」，徐少強飾演的雲飛揚練成天蠶神功，破繭而出，打遍天下無敵手，這次台積電正是天蠶再變最核心的主角，而這個台股傳奇得從這次Nvidia黃仁勳的新產品GB200說起。

台積電本益比上修有理

黃仁勳在GB200的新產品發表會後，在台灣人餐會上的即席演說中說：「電腦革命就是ＡＩ革命，人類正在因全新的方式做這件事，我們就在這個革命的中心點，值得為這件事向台灣喝彩！」黃仁勳也說到台灣在這場ＡＩ革命中至關重要的地位，在GB200的新產品發表會上，投信派出研究員一眼看到劉揚偉坐在黃仁勳旁，這個伺服器題材加身，讓蟄伏很久的鴻海在投信大筆敲進下，迅速發動大漲勢，在這場GB200發表會上，確立了廣達、鴻海及緯創的核心地位，同時也串起Supermicro的整機櫃題材想像空間。

另一個是伺服器水冷、液冷題材迅速發酵，雙鴻一飛沖天，股價漲到八七三元，奇鋐也到六七七元，高力、萬在、廣運也都跟著上揚。伺服器周邊產業題材發酵一大段後，當Nvidia、AMD、AVGO本益比都到四○倍、八○倍的時候，市場上終於有人想到台積電的本益比一直在二○倍以下。

在二○二○到二二年的三年期間，外資共賣超台股二．二三兆台幣，這麼龐大的賣超最主要是外資大賣台積電，受到地緣政治衝擊，眾多國際媒體經常把台灣形容是地表上最危險的地方，過去二十年，外資以香港為核心，台灣的駐點紛紛撤走，連研究人員也大舉裁員，大家的市場都放在大中國的香港、上海、深圳，台灣不斷被裁撤據點，台股也不斷被減碼，這次黃仁勳告訴大家，台灣是ＡＩ最重要核心，大家並沒有強烈感受，今年市場上的重心在AI 5，從Nvidia、AMD、AVGO，一直到TSMC，外資當然不能迴避台灣的角色。

台積電在美國的ＡＤＲ最早啟動，TSMC ADR在三月七日寫下一五八．四美元天價，市值衝到八二二○．九六億美元，這已奠定台積電市值躋身全球前十大地位，全世界都無法忽視台積電在台灣的地位，因此當Nvidia股價漲到九七四美元，AMD漲到二二七．三美元之後，大家立刻想到TSMC的相對低本益比。

外資重視到台灣的價值

若台積電接受美國補貼六六億美元定案後，這代表台積電從日本熊本到美國戰略底定，同時接受晶片法案補貼，也代表台積電在十年之內不得到中國投資，這是地緣政治的另外篇章。台積電在九日大漲三六元，這正是台積電帶領台股天蠶變的重要訊號，內涵值得大家探索，一個是過去看輕台灣的外資開始物色新的研究團隊，重視台灣的投資；另一個是台股的視野也跟著提升。

台股在一九九○年二月創下一二六八二的歷史新高，之後大跌逾萬點，在九○年代到二○二○年，這段期間台股屢攻萬點，每次碰到萬點都崩盤，但卻是中國全面崛起的時代，台灣的人流、物流、金流全流向中國，到了二○二○年，台股正式穿越一二六八二，現在終於站上二萬點，令市場意想不到的是台股站上兩萬點，市場沒有出現「高處不勝寒」的恐慌感，這是因為台積電撐起了加權指數，只要台積電股價穩穩向前行，台股的格局正在加大中。

從加權指數大家也可以看到台股跟不同市場的變化，九日台股最高到二○八二○，對比香港恆生指數的一六八二八，台股與港股的指數差距是三九九二點，二○一八年香港恆生指數在三三八四四．一，領先台股二二五六四點，如今台股倒贏近四千點，這可以看出台股這些年靠著台積電領軍顯現了加權指數的威力。

另一個角度可以留意的是，美中角力隨著南海情勢升高，菲律賓完全靠攏美國這一邊，南韓經歷了文在寅親中的五年路線，嘗到苦果後，到了尹錫悅也迅速調整路線，南韓、菲律賓股市也反轉上揚，這次岸田文雄訪美更加奠定了美日聯盟，AUKUS歐盟，這次從澳、英、美，再把日本納入，日本角色更重要。日經指數這次創了四一○八七．七五的歷史新高，東證也到二八二○．四五，都是歷史新里程碑。股神巴菲特在二○年五月買入日本五大商社，迄今回報率已超過一四○％。而印度股市也進一步創下七五一二四．二八的歷史紀錄，放眼望去，這個抗中陣營的各國股市都呈現榮景。