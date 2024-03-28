謝金河：傳產股窗外有藍天 台股兩萬點的投資新思維

【文／謝金河】

二○二四年才剛剛過一季，全球股市紛紛出現飆升的行情，美國道瓊指數來到三九八八九，已直逼四萬，標普五○○輕鬆越過五○○○點，市場又上看六○○○，Nasdaq到一八五三八，不斷挑戰歷史天價，費城半導體指數也寫下五二一七．八三的歷史新高。整體展現歐股的歐洲道瓊五○，也創下四四二○的歷史新高，這當中丹麥、瑞典、荷蘭等比較小型的市場不停地上漲，法國股市更是創下八二二九的歷史天價，連經濟已顯疲態的德國股市也創下一八四一一的歷史新高，歐洲這些年經濟基本面不好，但是股市卻漲翻天，這可以看出資金行情帶來的充沛活力。

清楚區分投資與投機

另一個是亞洲的日本、印度股市不斷奔馳，日經輕鬆站上四萬點，印度直逼七萬五千點，就像台股挑戰兩萬點，似乎沒有什麼阻力。要了解這個變化，必須從資金面、地緣政治的變化看起。上期我們談到的資金大潮，從00939到00940的募集掀起的一陣陣漣漪，這給大家一個啟示，市場上多數投資人在乎股價今天、明天的漲跌，遠遠大過對長期大趨勢的敏銳觀察，像這次統一台灣高息動能一上市就跌破發行價，元大的00940看起來也不意外，這是短線過熱的回檔必然。

很多投資人爭搶新發行ＥＴＦ，以為會像「0050」一樣，一下子從十元漲到一五九．二元，或像「0056」會從十元漲到四○．一五元，其實0050已經走了漫長二十年歲月，0056也有十年光景，投資人必須用時間來換取投資報酬，不是今天買了、明天就可以割韭菜，必須把投資與投機先區分清楚。

另一個角度是過去三十年，台股從一二六八二下來，有多次挑戰萬點機會，但每次台股都崩盤，這當中有很大的因素跟中國有關，過去台灣人賺到錢，很多人把錢匯到中國買樓炒房，有的把錢匯至中國投資，也有投資人買陸股、港股，還有人民幣資產，這些年看好中國是顯學，錢匯中國像是台灣的資金疏洪道，台灣在過去中國大陸大起的三十年也呈現委靡不振的狀態，因此，我在二○一七年告訴大家，台灣、日本會大好三十年，市場投資人相信的不多，這個狀況到這些年大家終於有感覺。

這兩年資金出現了重大變化，台灣人不但不會匯錢去中國，還想盡辦法透過地下管道，或是所有可能途徑把錢匯回台灣，這是台灣資金潮改變的最大因素，於是源源不絕的資金匯聚台灣，這是台股輕鬆越過兩萬點的最大憑藉，這加上美元轉成新台幣，還有壽險保單轉向ＥＴＦ，這是台股兩萬點的基本憑藉，資金方向改變了。

還有一個很關鍵的因素是ＡＩ。最近大家都收到Line群組大家廣傳的ＡＩ教父黃仁勳在矽谷台灣人餐會上的即席談話，他告訴大家：電腦革命就是ＡＩ革命，人類用全新的方式在做這些事，我們就在這個革命的中心點，我們值得為這件事向台灣喝彩！黃仁勳說他是超厲害的台灣大使，因為他懂歷史，也了解台灣在這個產業革命中至關重要的地位。

黃仁勳激盪台灣人信心

黃仁勳這一席話激盪了台灣人的信心，其實這一場ＡＩ革命從去年五月黃仁勳回台大畢業典禮致詞前一天，他在饒河街夜市手提麻花捲開始，那時Nvidia股價在四○○美元，誰也沒有想到現在跑到九七四美元，這一波大漲逾八○○％！更可怕的是Supermicro從三四．六美元跑到一二二九美元。廣達去年五月的起漲點是八○．四九元，一下子跑到二八二元；還有緯創從三○多元一下子衝上一六一元，光寶科也一下子衝到一七四．五元，這一輪台灣伺服器相關股飛揚，終於驚醒市場注意，但是漲勢太快，很多人還意會不到是怎麼回事，股價就回檔了。

不過，ＡＩ大利台灣，像伺服器、AI PC，因為攸關資訊儲存、安全、資料數據運算，這當中有很多客製化產量，還有資料儲存安全，必須少量、多樣，這也完全隔開了中國供應鏈，像水冷、液冷的散熱仍在努力的路上，但奇鋐已經奔上六七七元，雙鴻漲到七四五元，高力也漲到四四七元，連廣運、萬在也跟著大起。

ＡＩ改變了台灣的產業生態系，像ASIC運用大起，ＩＰ大熱，造就了世芯ＫＹ大漲到四五六五元，M31也漲到二○九五元，創意到二○一五元，力旺也到三二五○元，最近羅森洲的神盾也掀出ＩＰ題材，股價一下子衝到三四七．五元，安國也漲到二二四元。其實神盾去年虧損近一個股本，安國也呈現虧損，市場打著ＩＰ題材，未來才是真考驗，像是有台積電奧援的創意，在不知不覺中股價已從二○一五跌到一二六○元，這是對過高的本益比調整。

最近中國揚言對殺Intel、AMD晶片，市場上嗅到這個味道，威盛、金麗科立刻拉漲停，同樣的題材，金麗科有二○二一年曾經拉升到六一五元，這次又漲到五七七元，但攤開財報，去年營收只有三．○二億元，全年虧損一．二一億，ＥＰＳ是負的一．七三元，每股淨值只有八．四四元，這是市場有夢最美的代表，這個夢做了很多年，迄今仍生生未息，還有王雪紅的「中國芯」已經喊了近二十年，迄今還沒有看到大浪來臨。