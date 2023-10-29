本益比9倍的AI+衛星股~華通

【文 賴建承CSIA】

2023年受制於電子產品高庫存、消費需求下降，全球PCB產值明顯下滑，但隨終端庫存調整告一段落，2024年有望重返成長。日前台積電法說會中也表示，PC、手機穩定好轉，加上AI需求強勁，配合汽車產業復甦與電動車之成長，研判PCB將於明年重返榮耀。近期在台股動盪之際，仍有金像電、台光電、定穎投控、華通、高技等維持強勢，其中股價屬於低位階的華通(2313)有機會成為近期PCB強股之接班人！

打入華為、Space X供應鏈

華通為全球HDI板龍頭，主要產品包括一般多層電路板、高密度電路板(HDI)、高層次板(HLC)、軟板(FPC)與軟硬板(Rigid-Flex PCB)等，其中在終端產品別方面以手機比重最高。華通成為華為Mate 60 Pro的HDI主板第一供應商，比重達50%~60%，2024年來自華為高階手機貢獻可望年增1.5倍至2倍，此外，也有機會打入亞馬遜AI伺服器供應鏈，2024年正式進入AI伺服器市場。近年來低軌衛星的建置十分熱絡，Space X快速崛起，也將推出全新星鏈直連手機業務，亦即衛星手機概念，利用既有的LTE手機，透過換硬體與附加應用程式等，藉由星鏈發送訊號，透過衛星跟衛星的鏈結，達成全球通訊之目的。為了加速普及，故積極來台尋求零組件的供應鏈，目前天上衛星板的供應商僅有華通一家，同時也是地上接端用板供應商，隨著星鏈廣布衛星，華通受惠程度將最大。

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