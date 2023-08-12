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AI下半年隱藏股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

隨著AI轉變進行中，檯面上指標股如我之前提出的「機殼」、「散熱」概念族群持續領頭演著重要的角色，而忽略到工業電腦這族群。我們正見證AI大幅度地擴張，而趨勢在可預見的未來並不會減緩，a lot搭配資訊是大家都忽略一環，將為AI應用量身打造的高速運算與多工任務解決方案，預期將滿足從智慧工廠、智慧零售、交通運輸到智慧醫療等各應用領域的需求。

從今年開始集團合力出擊，股價飆升股繁數太多，最常舉就是國賓(2704)與士電(1503)、大亞(1609)轉投資穎崴(6515)例子；2018年廣積(8050)與研陽(6579)策略聯盟換股持27%，擠身華碩(2357)集團子弟兵，集團聯合採購讓材料成本降低不少，競爭力大幅提升。廣積上半年的工控、網通市場存有缺料所苦，反而積極佈局美系網通客戶並成為其主力供應商，在新竹設立研發AI商機團隊，與研陽和AI雙雄NVIDIA及AMD合作開發新品，預計下半年推出搭載NVIDIA GPU的AI伺服器新品為明年帶來更高的成長動能。廣積今年一月在平鎮我們也看到廣積將工廠逐步擴大到越南，以滿足網通業務需求，並設定了兩年內完成建廠的目標。他們的新專案也預計在不久的將來進入量產，增加產能需求，而此一增長峰值預計將在明年下半年或後年達到。他們不僅在越南設廠，也預計在今年底將有一個觸控電腦的大型訂單產生貢獻，亦有儲能站的更換專案正在進行，預計明年初量產。

【本文未完，完整內容請見萬寶週刊1554期，訂購專線：02-6608-3998】

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集多重利多的電動車要大漲

大盤自7/31的17463開始修正，修正的主因：(1) 惠譽降美債信評等，使國際股市下跌，日本股市跌幅最大，因日負債比236%世界第一。美房地產及垃圾債劵受影響也大。(2) 蘋果財報財測皆不如預期，兼以台積電也降財測，年營收衰退6~10%，顯示手機、PC不看好。(3) AI伺服器漲太多技術面修正。

AI問世最大的受惠者：緯創

AI使得許多應用都有著大幅的改變，連帶也使得產業迎來轉型，這也讓過去的電子五哥在這波AI浪潮當中，獲利開始有了大幅的改變，而在多年前就和Nvidia更是這波浪潮當中的受惠者，近期雖然AI相關個股在漲多後修正，但緯創(3231)在各筆電品牌廠積極去化庫存支持下已使庫存回落健康水位，近期即將第三季的返校旺季帶動筆電需求回溫並延續至歐美聖誕假期，下半年重回成長軌道；伺服器的業務則受惠AI伺服器需求火熱，且公司斬獲美國客戶Enterprise新訂單並提升市佔率，在持續優化客戶組合，有助於推升獲利能力。

AI下半年隱藏股

隨著AI轉變進行中，檯面上指標股如我之前提出的「機殼」、「散熱」概念族群持續領頭演著重要的角色，而忽略到工業電腦這族群。我們正見證AI大幅度地擴張，而趨勢在可預見的未來並不會減緩，a lot搭配資訊是大家都忽略一環， 將為AI應用量身打造的高速運算與多工任務解決方案，預期將滿足從智慧工廠、智慧零售、交通運輸到智慧醫療等各應用領域的需求。

2024年倍數獲利的AI股～台燿

雖然近期AI雜音大，股價也陷入動盪，不過由輝達、超微等樂觀的態度與展望，AI趨勢難以撼動。此外，廣達也表示AI安啦!且台達電也說明AI客戶追貨很急，均顯示AI並非空談，而是逐步實現人工智慧的夢想。

輝達上看到千元 AI趨勢無法擋

外資出具報告上看輝達來到千元目標價，且從近期外資密集回補緯創(3231)來看，頗有持續回補持股的跡象，顯然法人將持續看多AI相關產業，且從七月營收及上半年報觀察，AI相關股表現明顯符合預期，外在環境來看，多家國際大廠持續投入AI相關領域，包含蘋果揮軍AI應用擴大相關投資，加上兩大AI晶片巨頭NVIDIA、AMD訂下明年高速成長目標，使AI相關個股會越走越強勢，雖然，大盤及加權指數持續震盪修正，不過預估也是在前波高點到季線附近震盪打底的機會較大。

AI伺服器最大受惠者：緯穎

受惠智慧科技發展趨勢，伺服器供應商緯穎(6669)成長動能看俏，加上明年中東地區可望迎來新一波人工智慧AI伺服器訂單，緯穎6月的營收226.07億元、月增45.7％，相當亮眼，最主要就是受惠美國雲端服務供應商(CSP)大客戶微軟的AI伺服器出貨，營運第四季將會更快速的加溫

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