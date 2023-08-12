【撰文／張文赫】

隨著AI轉變進行中，檯面上指標股如我之前提出的「機殼」、「散熱」概念族群持續領頭演著重要的角色，而忽略到工業電腦這族群。我們正見證AI大幅度地擴張，而趨勢在可預見的未來並不會減緩，a lot搭配資訊是大家都忽略一環，將為AI應用量身打造的高速運算與多工任務解決方案，預期將滿足從智慧工廠、智慧零售、交通運輸到智慧醫療等各應用領域的需求。

從今年開始集團合力出擊，股價飆升股繁數太多，最常舉就是國賓(2704)與士電(1503)、大亞(1609)轉投資穎崴(6515)例子；2018年廣積(8050)與研陽(6579)策略聯盟換股持27%，擠身華碩(2357)集團子弟兵，集團聯合採購讓材料成本降低不少，競爭力大幅提升。廣積上半年的工控、網通市場存有缺料所苦，反而積極佈局美系網通客戶並成為其主力供應商，在新竹設立研發AI商機團隊，與研陽和AI雙雄NVIDIA及AMD合作開發新品，預計下半年推出搭載NVIDIA GPU的AI伺服器新品為明年帶來更高的成長動能。廣積今年一月在平鎮我們也看到廣積將工廠逐步擴大到越南，以滿足網通業務需求，並設定了兩年內完成建廠的目標。他們的新專案也預計在不久的將來進入量產，增加產能需求，而此一增長峰值預計將在明年下半年或後年達到。他們不僅在越南設廠，也預計在今年底將有一個觸控電腦的大型訂單產生貢獻，亦有儲能站的更換專案正在進行，預計明年初量產。

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