iPhone 15提前拉貨 光學、軟板衝一波

【◎陳子榕 CSIA/CFTA】

iPhone 15即將今年(2023)秋天問世，先從外觀來看iPhone 15外觀設計7大變化：全新弧形邊框設計、鈦金屬邊框材質(Pro獨享)、固態按鍵取代機械按鈕(Pro獨享)、螢幕邊框更薄、三鏡頭全面改進也更凸出(Pro獨享)、全數採用USB-C充電孔、全系列搭載動態島螢幕。以上這七大改變是否會讓果粉們有換機的衝動呢?讓我們拭目以待!

iPhone 15的亮點受惠的蘋概股如下：本次新規格包含Pro系列搭載三奈米設計的A17晶片，台積電(2330)；Ultra機種採用潛望式鏡頭，大立光(3008)；Pro系列機殼改用鈦金屬材質，鴻海(2317)、鴻準(2354)；以及全系列採用Type-C，連接器：正崴(2392)、宣德(5457)，插孔：立訊、鴻海(2317)。台積電(2330)和鴻海(2317)都是iPhone系列的受惠常客，但是大型權值股若法人沒有積極買超，較難有大幅度上漲走勢。

iPhone往往都是九月發表新品，預計大概六、七、八月開始拉貨，iPhone 14的受惠股，台積電(2330)、華通(2313)、臻鼎-KY(4958)、欣興(3037)、景碩(3189)、玉晶光(3406)、揚明光(3504)有這七檔。其中去年(2022)華通(2313)，七月+12.21%，八月+8.21%；臻鼎-KY(4958)，七月+9.71%；玉晶光(3406)，七月+7.64%，八月+13.81%；揚明光(3405)，六月+5.37%，七月+36.83%，八月+6.91%。

綜合以上數據，表現最突出的是揚明光(3504)，這是因為去年揚明光的股價在前年11月開始進行修正至去年四月落底，因位階較低，加上元宇宙題材同時發酵之下，去年七月股價大漲近37%。今年揚明光股價正在打底階段，股價是否具有爆發力，我們可進行觀察。

繼AI股創意(3443)、技嘉(2376)大漲後，半導體帶動指數重回萬七，此時選股以估值低的個股為王道，操作上需多考量風險，以持盈保泰的心態操作，才能持續穩健獲利。以下三檔股票，是筆者認為近期可留意且追蹤的：

大立光(3008)iPhone15Ultra將導入潛望鏡頭，帶入高倍光學變焦攝影功能，為近年來iPhone攝影系統最大的規格升級，也給予零組件廠商新的營收成長動能，預期2024年所有Pro版iPhone皆搭載潛望鏡頭，大立光今年下半年營收可望受惠於iPhone鏡頭出貨旺季，重回營收成長軌道。

揚明光(3504)上半年同樣受到部分客戶庫存去化影響，整體能見度不高，但搭上蘋果MR頭戴式裝置商機，今年有望量產出貨；目前揚明光在AR/VR/MR產品都有布局，隨著客戶產品陸續推出，預料下半年起業績亦可望注入動能。