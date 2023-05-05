避開利多高檔股 轉向低檔轉強股「軟體」可期待

【撰文/錢冠州】

台股破季線後繼續在季線附近震盪，不過預估加權指數仍於高檔呈現橫向盤整的局面! 盤面的重點則是類股輪動快速，但講不好聽就是群魔亂舞籌碼凌亂!! 然而，權值股及景氣循環股修正，但是題材股或中小型股依舊有個別創高的機會，但是，有些題材盡出及波段漲幅已經大的族群就是要避開，再把目光集中在下一波低檔轉強族群

所以這個時候哪些族群你該退出呢? 錢老師幫大家整理出三個大方向:軍工概念股價大漲過後，現階段利多是美國參訪團即將來台，當心利多出盡，若股價再度過高或反彈都建議減碼或出場；碳權概念包含最近大漲的紙類股等碳權概念，因為台灣碳交易仍為初始萌芽階段，要與國際接軌仍有長路要走，短中期基本面不容易實現；景氣循環在國際大環境目前是經濟衰退及通膨黏著性高，因此，經濟下修恐是漫漫長路，相關景氣循環的半導體及航運等類別股，就易跌難漲!

ChatGPT過後，低檔系統軟體股擔綱主角

美國NVIDIA持續創下波段新高，顯然AI或者ChatGPT點燃後續產業向上的效應，除了因應全新AI需求概念之外，疫情過後，D2C為品牌的全新趨勢，且台灣在線上消費滲透率仍偏低，這有助於未來幾年91APP的營收和獲利的持續成長，且公司也表示雖然通膨導致景氣下滑，不過對於2023年的營運仍相當看好，主要就是過去三年的疫情改變國人消費習慣，實體店面的消費比重降低，線上消費成為未來趨勢，大家所熟知的包含富邦媒(8454)，也就是消費者熟知的MOMO，在過去疫情期間呈現大幅成長，但這樣的消費行為模式預計將在疫情過後持續。

目前台灣線上消費的滲透率仍低於15%，這項調查數據遠低於韓國、中國、印尼和新加坡等國家，代表台灣在線上消費市場尚有很大的成長空間。而於2022年，包含杏一藥局、小北百貨、日藥本舖、Pierre Cardin、Vans、KANGOL和EDWIN等等國內外品牌紛紛加入91APP的電商陣營，轉型D2C商業模式運營，預計在2023年也會有許多品牌廠加入，此一趨勢已經無法可擋。

91APP股價在技術面也出現明顯轉多趨勢，四月份正式向上發動並且突破長期大底的頸線位置，預估有機會走出波段起攻的走勢! 操作上來說，仍可注意此一向上突破的走勢，震盪拉回留意波段進場的操作機會。