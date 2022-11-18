市場擔憂漸淡化 法人 大股東看法仍分歧

【文／張燾】

最近美國的經濟數據都表現得比原先預期得要好，這就讓市場上對通膨的擔憂開始淡化，也讓道瓊指數創下2年來最大的單日漲幅：1201點，而台股在這段期間也迎來了反彈超過千點的好光景。投資市場有一句老話說得好：跌深就是最大的利多，在市場一片悲觀的情緒下，往往就是反彈的開始。

花旗：股市或已落底

先前法人大多對股市看空，但近期在大環境開始出現轉機下，已經有不少投資機構開始改變態度；像是花旗投資長就提到，美國股市在期中選舉後往往會有不錯的表現。雖然投資長認為經濟在未來一年衰退的可能性為70%，但是股市通常會在衰退的中期、甚至是衰退開始之前就觸底，因此未來有機會延續反彈的行情，可以挑選防禦性的類股布局。

高盛：通膨確定降溫

而高盛證券則更為樂觀，認為美國經濟在未來一年衰退的可能性只有35%，低於《華爾街日報》最近發布預測者調查中63%的平均水準。高盛認為目前造成通膨最大的元凶：房市及薪資都開始降溫，這可以從一些領先指標中像是房屋市場指數、成屋待完成銷售指數以及企業裁員的狀況都可看到端倪，即使短期還是會有一些政治跟能源問題的干擾，但未來一年通膨降溫看起來是相當確立的趨勢。

當然，目前仍然有不少投資機構認為經濟衰退的影響還沒有完全反映完，像是摩根大通的執行長傑米‧戴蒙就認為各國央行升息的時間太晚，導致很多工作的薪資還在持續上漲的同時，市場上卻已經有很多裁員的消息。他認為在俄烏戰爭的影響下，會讓經濟走向溫和衰退。

而且英國推出大規模財政計畫雖然是特殊情況，但是在量化緊縮的影響下，未來在其他的國家也很有可能出現相似的問題，將導致股市再出現一波修正。

瑞銀：衰退恐將拉長

瑞銀先前也提到，聯準會目前認為討論升息放緩的終點還太早，明年升息到5%以上幾乎沒有懸念，但現在最大的關鍵在於這種高利率的情境會延續到何時？

目前服務業的市場看起來還是相當熱絡，這可能會迫使聯準會拉長整個升息的時間，讓現在已經出現衰退的產業面臨更大的挑戰，導致整個經濟衰退的時間跟著延長。